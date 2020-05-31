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港版國安法成引爆點！美中「新冷戰」儼然成形　各國難選邊站

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▲▼中美關係。（圖／路透社）

▲中美新冷戰儼然形成。（圖／路透社）

文／中央社記者江今葉華盛頓30日專電

新冠肺炎肆虐全球，北京強推香港版國安法，推升美中緊張關係，美中新冷戰儼然成形。但不同於美蘇對峙的政治、軍事對抗，美中將是場經濟與科技大戰，也更為複雜難解。

2018年，美國總統川普宣布對中國進口商品加徵關稅，吹響美中貿易戰號角。副總統彭斯（Mike Pence）同年10月4日在華府保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）發表演說，批評中國從安全到貿易等各領域都展現侵略態勢，被視為揭開美中新冷戰序曲。

中國國務委員兼外交部長王毅24日表示，現在要警惕美國一些政治勢力正在綁架中美關係，試圖將中美關係推向所謂「新冷戰」。這是首度有中國高層官員提到美中新冷戰的可能性。

今年初始，起源自中國武漢的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）肆虐全球，全美逾175萬人感染，奪走超過10萬條無辜生命，中國還刻意散播陰謀論，指控美軍是病毒來源。種種發展，讓川普無法繼續沉溺於一月中旬雙方達成第一階段貿易協議的喜悅，開始將矛頭對準中國，指控中國隱匿疫情，要求給個交代。

疫情的帳還沒開始算，北京又趁國際忙於處理疫情的混亂時期，強行推動香港版國安法。川普昨天在白宮記者會上指控，「中國以一國一制取代過去承諾的一國兩制方案」，置香港自治於不顧，逼出包括取消香港特殊優惠待遇、審查在美上市中國企業、暫停解放軍背景中國學生入境，並將制裁有關中港官員等反制措施，全面對中國展開制裁。

▲▼川普,習近平。（圖／路透）

▲川普與習近平在2019年的G7峰會會面。（圖／路透）

白宮20日深夜對外公布的「美國對中華人民共和國戰略方針」（United States Strategic Approach to The People's Republic of China），更被外界視為是美國對中國發出的新冷戰宣言。

在這份16頁報告中，白宮坦言，1979以來對中國的接觸政策宣告失敗，並強調「當平靜外交手段被證明無益時，美國將擴大對中國政府的公眾壓力，並在必要時付出相應代價以保護美國利益。」

而從川普昨天的宣告來看，經濟與科技將是未來美中新冷戰的主軸。

取消香港特殊關稅地位、對軍民兩用高科技產品進行出口管制，是川普昨天宣布的制裁措施中與香港息息相關的經貿部分。

這兩大措施細節與實施日程目前仍不清楚。雖然這項制裁將使香港經濟嚴重損害，但同樣的，中國也將無法繼續透過香港作為中轉地，躲避美國對中國祭出的加徵關稅制裁，加深中國經濟壓力；中國也無法再躲在香港背後，進口軍民兩用科技產品，協助中國軍隊發展。

審查在美上市中國企業也是川普昨天宣布的制裁項目之一。這意味著美國將有機會揭露中國企業背後的政府黑手，也能有效阻斷有經營疑慮的中國企業赴美上市意願。而國際對香港金融中心在香港特殊待遇不再而信心喪失，中企赴港上市缺乏利基下，未來中國企業將更難獲得國際資金注入。

美國對中發動的科技戰著眼5G與技術竊取。先是限制美國企業使用華為產品，後又遊說台積電赴美投資有成，確保美國晶片供應無虞，都是科技戰思維下確保國家安全考量的結果。也難怪連主導美國國家安全戰略的白宮國安會（NSC），在台積電宣布投資後也透過推特表示歡迎。

川普在宣布取消對香港關稅優惠後的第一步，就是發布行政命令，禁止與中國解放軍有關的中國留學生與研究人員入境，特別是那些致力於實現中國「軍民融合發展戰略」的人員，目的同樣是要防堵中國多年來竊取美國高階科技與產業機密，以協助中國軍隊現代化。

但相較於美蘇冷戰以政治、軍事為主，雙方陣營壁壘分明且互不往來的全面對峙不同，美中新冷戰是全球化發展下的逆襲。雙方在政治、軍事、經濟、文化、社會互動頻繁，任何一項制裁措施都是一把雙面刃，傷人也自傷，其他國家也很難選邊站。

美中新冷戰是帶來新時代衝突，還是能如美蘇冷戰確保全球另一個40年的相對和平，端視各國領袖智慧。

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