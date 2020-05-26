澄黃蜂蜜自己生產！林管處輔導林下養蜂　將成利嘉社區特色產業

▲一瓶瓶澄黃色的蜂蜜自己生產，社區夥伴們個個笑得合不攏嘴。（圖／台東林管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

林務局台東林管處輔導卑南鄉利嘉社區進行為期2個月的林下養蜂技術培訓課程，24日進行最後一堂課，由學員們親手採收蜂蜜，看著一瓶瓶澄黃色的蜂蜜在手中產出，社區夥伴們個個笑得合不攏嘴，林下養蜂課程第一階段也順利結業，期望森林蜂蜜能成為利嘉社區特色產業。

利嘉社區參與林務局社區林業計畫-森林保護篇山林巡護工作多年，致力於森林保護、盜伐採查緝，是社區參與保育的典範，去年林務局推動林下經濟，開放林地可申請種植段木香菇及木耳、金線連、及養蜂。利嘉村林肯毅村長即向林管處表達社區居民們想學習養蜂的技術，經林管處評估後，邀請在地養蜂專家以陪伴型課程模式指導社區居民養蜂，課程為期近3個月，時間訂在居民們較有空閒的週日上午。

▲▼台東林管處輔導利嘉社區，進行為期2個月的林下養蜂技術培訓課程。

參與課程的學員從每箱2片佈滿蜜蜂的巢片與1隻處女王入門，由基礎的認識蜜蜂組成到繁殖蜜蜂，進階課程由如何人工育王至蜜蜂分群，蜂箱由剛開始的12箱增加到課程結束的33箱，5月24日是階段課程的最後一堂課，學員們動手採收自己養的蜂產品，收穫滿滿，每位學員也都初具養蜂的基本技能。

知本工作站林潤榮主任表示，利嘉社區與林務局有長期的伙伴關係，透過長期輔導及社區陪伴，了解居民對於養蜂產業寄予厚望，經評估以利嘉社區環境條件與養蜂產業結合可行性極高，未來也會持續輔導社區並媒合相關單位協助蜂產業發展，相信未來可成社區特色、創造地方綠色產業。

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