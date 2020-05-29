姊騎機車載妹抱嬰爆胎3自摔　恆春警秒變人民「褓姆」

▲屏東縣恆春分局龍水派出所巡佐陳永豐協同警員張志堅、吳芳瑜幫忙叫救護車，安撫傷者，秒變人民「褓姆」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春鎮紀姓婦人騎乘機車，後載胞妹，胞妹手中還抱著一出生4個月嬰兒，行經赤崁路段時發生爆胎，兩位大人腿部受到大面積擦傷，嬰兒受到嚇大哭，警方巡邏經過，一面安撫他們，連絡救護車將他們分別送醫治療，均無大礙，讓她們非常感激。

恆春分局龍水派出所巡佐陳永豐協同警員張志堅、吳芳瑜擔服巡邏勤務時，巡經赤崁路段發現一台普通重型機車橫倒於路中間，二名女子腿部大面積擦傷坐於路旁電線桿下，手裡還抱著一名因驚嚇過度而放聲大哭的嬰兒，警方見狀立即上前協助，並通知救護車到場救護。

警方初步瞭解，得知紀姓女子表示其駕駛機車載著妹妹，和妹妹手裡所抱著的一名出生剛滿四個月的嬰兒，在返家之途，經過該路段因坡度較陡，發生爆胎，致重心不穩摔車倒地。

警方聯絡救車後，哄著受到驚嚇的嬰兒及嚇過度的妹妹，所幸二位傷者及嬰兒經救護人員現場緊急處理送醫治療後均無大礙。

分局長陳鴻忠表示，汽機車駕駛人在行車前務必先檢查車況及設備，避免疲勞駕駛及導致車輛發生危險的故障，且在駕駛行為中採取防衛性措施，防範可能遭遇的危險，以保障行車安全。

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