　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

姊騎機車載妹抱嬰爆胎3自摔　恆春警秒變人民「褓姆」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲屏東縣恆春分局龍水派出所巡佐陳永豐協同警員張志堅、吳芳瑜幫忙叫救護車，安撫傷者，秒變人民「褓姆」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣恆春分局龍水派出所巡佐陳永豐協同警員張志堅、吳芳瑜幫忙叫救護車，安撫傷者，秒變人民「褓姆」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春鎮紀姓婦人騎乘機車，後載胞妹，胞妹手中還抱著一出生4個月嬰兒，行經赤崁路段時發生爆胎，兩位大人腿部受到大面積擦傷，嬰兒受到嚇大哭，警方巡邏經過，一面安撫他們，連絡救護車將他們分別送醫治療，均無大礙，讓她們非常感激。

恆春分局龍水派出所巡佐陳永豐協同警員張志堅、吳芳瑜擔服巡邏勤務時，巡經赤崁路段發現一台普通重型機車橫倒於路中間，二名女子腿部大面積擦傷坐於路旁電線桿下，手裡還抱著一名因驚嚇過度而放聲大哭的嬰兒，警方見狀立即上前協助，並通知救護車到場救護。

警方初步瞭解，得知紀姓女子表示其駕駛機車載著妹妹，和妹妹手裡所抱著的一名出生剛滿四個月的嬰兒，在返家之途，經過該路段因坡度較陡，發生爆胎，致重心不穩摔車倒地。

警方聯絡救車後，哄著受到驚嚇的嬰兒及嚇過度的妹妹，所幸二位傷者及嬰兒經救護人員現場緊急處理送醫治療後均無大礙。

分局長陳鴻忠表示，汽機車駕駛人在行車前務必先檢查車況及設備，避免疲勞駕駛及導致車輛發生危險的故障，且在駕駛行為中採取防衛性措施，防範可能遭遇的危險，以保障行車安全。

►東森自然美的「超效保濕按摩卸妝膏85g＋防曬素顏乳SPF50 10ml」

►二手票券豐富你的生活

ET快訊
2兆賭王爆用「造生基」續命！3男星都做了…她驚曝「背後恐怖代
「朱日和基地」衛星照曝光！驚見「總統府」和福爾摩沙公路
演藝圈公認癡情種！男星隱忍綠光罩頂　因「好兄弟偷吃7年妻」影
罷韓倒數9天　韓國瑜再提抗告「停止投票」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

姊騎機車載妹抱嬰爆胎3自摔　恆春警秒變人民「褓姆」

新港鄉公所新建辦公廳舍　導入台日交流成果當地藝術品

嘉縣推「長照互助會」　擴大長照服務普及率

防疫五月天週末遊台南　黃偉哲以「阿中自助餐」、「英雄宴」和台南伴手禮來伺候

中埔水資源教育體驗營八、九月開辦　12梯次入校教育提前登場

病患現金答謝醫師　嘉榮退還呼籲鼓勵卡片親寫謝意

華南高商校友會新舊任理事長交接　劉黃玉鏵新任理事長

雨水過多又悶熱　嘉義山區荔枝多裂果

嘉縣農業導入科技數據化管理　結合電商平台多元銷售　

桃園議長邱奕勝偕4女議員一日通勤族　交通局允諾713公車增加班次

遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！

炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

吳尊對廚藝超自信：不會輸給餐廳！　求生欲下線「我做的比老婆好吃」

71秒打氣上路！不騎也能背著走 日本研發充氣式電動車「Poimo」

轉彎車被按喇叭！又遭罵白痴 他不爽怒撞直行車...雙方互告

24KG哈士奇討摸！腳滑重壓牠 博美氣炸狂叫：你這個心機鬼

撞倒人！運將下車塞50塊錢打發　父帶驗傷單怒控：人命只值這樣？

「戽斗星球」真貓版！虎斑被蜜蜂叮　呆萌瓜子臉瞬間變雙下巴網笑翻

媽回頭驚見蟑螂！怕爆向前飛撲 女兒見狀神安慰：別怕～有我在

姊騎機車載妹抱嬰爆胎3自摔　恆春警秒變人民「褓姆」

新港鄉公所新建辦公廳舍　導入台日交流成果當地藝術品

嘉縣推「長照互助會」　擴大長照服務普及率

防疫五月天週末遊台南　黃偉哲以「阿中自助餐」、「英雄宴」和台南伴手禮來伺候

中埔水資源教育體驗營八、九月開辦　12梯次入校教育提前登場

病患現金答謝醫師　嘉榮退還呼籲鼓勵卡片親寫謝意

華南高商校友會新舊任理事長交接　劉黃玉鏵新任理事長

雨水過多又悶熱　嘉義山區荔枝多裂果

嘉縣農業導入科技數據化管理　結合電商平台多元銷售　

桃園議長邱奕勝偕4女議員一日通勤族　交通局允諾713公車增加班次

援助港人　陸委會：將修港澳條例施行細則、制度化

口罩6月1日解禁開賣　廠商售價策略一次看

《DD52》驚見A’N'D女團成員！紀欣妤「希望讓更多人看見」

鐵口祭品文「通姦100%會除罪」　他無懸念：誰想淪為世界笑柄...鄉民卡爆

藥局販售口罩仍持續　彰化基層藥師曝心聲：希望政府能多補貼

冷氣「i乾淨」自己洗澎澎！　禾聯空調推貼心功能幫你省荷包

每天只營業3.5小時！台中老牌豆花　口感綿密、香氣濃郁

農糖們注意！ 陳立農現身 《集合吧！ET星友會》啦

2房月租7500元！50年警察宿舍改建　高雄第一座社宅落成

橘貓進家14天把家拆了！新手奴嚇傻　3千人一看驚呼：是藝術家層級

地方熱門新聞

連日豪雨又悶熱荔枝多裂果

中埔水資源受疫情影響改入校教育

現金答謝醫師嘉榮鼓勵卡片親寫謝意

農業導入科技數據化結合電商平台銷售　

華南高商校友會新舊任理事長交接

台南北區開元陸橋違規左右轉告發

台東「石雨傘」傳說有3支　另2支在海底？

國道警處理連環撞　TMA緩撞車救22人命

防疫五月遊台南以「阿中自助餐」來伺候

桃園議長邱奕勝爭取713公車增加班次

機車載嬰爆胎自摔　恆春警變人民「褓姆」

斗六石榴淹水　竟是灌溉水溝滿溢造成

高醫「乳癌第一刀」侯明鋒大武衛生所駐診

「最美高架鐵路」通車　台東多良段電氣化完工

更多熱門

相關新聞

林書豪回應黑人遭警壓脖致死悲劇

林書豪回應黑人遭警壓脖致死悲劇

台裔控衛林書豪近日攜手活塞「灌籃王」葛瑞芬(Blake Griffin)、塞爾提克主帥史蒂文斯(Brad Stevens)等人，一起站出來發聲，強調散布負面訊息和種族歧視不會治癒新冠肺炎。對近日發生黑人男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察強壓脖子致死事件，他則引用聖經《彌迦書》第6章第8節呼籲要「伸張正義」。

地下室「人影半空飄」他嚇到大叫　網秒懂

地下室「人影半空飄」他嚇到大叫　網秒懂

萬巒大橋下2男相約抓魚　一人不幸溺斃

萬巒大橋下2男相約抓魚　一人不幸溺斃

機械車台南街頭狂漏油！8機車騎士衰「雷殘」受傷

機械車台南街頭狂漏油！8機車騎士衰「雷殘」受傷

柯爾籲白人站出來反對種族暴力

柯爾籲白人站出來反對種族暴力

關鍵字：

屏東恆春警察姐妹機車爆胎

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「上山採藥」出人命真相曝！小王車震完跳車慘遭輾

陳彥婷爸霸氣「沒有聘金」：我們不賣女兒！

成語蕎傳比基尼照給《國光》求通告！

台抵泰包機14人疑染疫　檢測結果出爐

正妹彎腰「雪乳掉出」針織衣　她嬌喊：我裡面沒穿

舒子晨被控「要錢才聯絡」繳不出房貸借錢！

泰妹千人斬！「不脫衣完事」狂撈百萬

26歲妹腹痛　醫竟從下體抓出18公分烏龜

婦公園遛獒犬　街友被痛毆亡

環保局追查卡卡兒！咖啡店老闆出面…網讚翻

即／英：或延長BNO持有人留英期限

最大貓頭鷹陽台築巢　3隻巨型鳥寶迷上看電視

演藝圈公認癡情種！男星隱忍綠光罩頂

巨胸女星「脫光與父共浴」31年！

舒子晨曝「被要求去飯局」　對話紀錄曝光

更多

最夯影音

更多
遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！

遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！
炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

吳尊對廚藝超自信：不會輸給餐廳！　求生欲下線「我做的比老婆好吃」

吳尊對廚藝超自信：不會輸給餐廳！　求生欲下線「我做的比老婆好吃」

71秒打氣上路！不騎也能背著走 日本研發充氣式電動車「Poimo」

71秒打氣上路！不騎也能背著走 日本研發充氣式電動車「Poimo」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面