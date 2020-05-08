11縣市亮高溫燈號！雙北「週末飆破36°C↑」　母親節過完就變天

▲週末各地氣溫均高。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局表示，今日各地天氣晴朗炎熱，預計到母親節都是以多雲到晴的天氣型態為主，明日各地高溫約33到35度，氣象局已針對雙北等11縣市發佈高溫資訊，有36度高溫出現機率。到了週日晚間受鋒面影響，週一、二全台有雨，尤其中部以北可能有局部大雨，高溫也略降至30度，氣溫較為舒適。

臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今日最高溫前三名為南投服務區38.2度、台南玉井37.8度、高雄甲仙37.7度。

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氣象局也針對雙北等11縣市發布高溫燈號，明（9）日中午前後南投縣、台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市、新北市盆地、嘉義市地區、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣近山區或河谷為黃色燈號。

▲雙北等11縣市明日高溫。（圖／氣象局提供）

氣象局預報員官欣平表示，明後兩天都是炎熱的天氣型態，明日各地高溫約33到35度，南台灣近山區與河谷地區有機會出現36度以上高溫，西半部需注意午後雷雨。

官欣平表示，週日晚間受鋒面影響，北部、東半部雲量逐漸增多，週一、二全台變天，中部以北都會有短暫陣雨，偶爾會出現局部大雨，不過不會整天都下雨，降雨比較偏向陣雨形式。另外其他地區也會有短暫降雨。

▲各地氣溫偏高，外出嚴防中暑。（圖／記者李毓康攝）

官欣平指出，受下雨影響，各地高溫略降，從近日36度的高溫降至約29到30度，氣溫較為舒適，早晚溫度則仍高，約25到27度。週三後恢復晴朗天氣，僅東半部有陣雨，西半部可能有午後雷雨。

臉書專頁「天氣風險Weather Risk」表示，週日鋒面接近北部，北部天氣開始轉變，中南部則是週一清晨變天，週一全台天氣不穩，各縣市都有機會下雨，可能有劇烈天氣如局部大雨等，週二後水氣減少，天氣逐漸回穩。