LIVE／公辦罷免說明會登場　韓國瑜缺席 領銜人陳冠榮唱獨角戲

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案6月6日要投票，由高雄市選委會主辦的「高雄市第3屆市長罷免案公辦電視罷免說明會」30日上午9點登場。韓國瑜確定缺席說明會，也不會派代表出席，整場說明會變成罷韓案領銜人陳冠榮唱獨角戲。《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者洪正達攝）

根據高雄市選委會規劃「高雄市第3屆市長罷免案公辦電視罷免說明會」，說明會程序分別為被罷免人簽到後，由主持人宣布罷免說明會開始並說明罷免說明會進行之規則，接著再由領銜人、被罷免人上台說明。公辦電視罷免說明會分二輪進行，領銜人及被罷免人說明時間各為二十四分鐘，每一輪時間各為十二分鐘。

這場罷免說明會舉行的時間為30日上午9時至10時，同時也會在高雄市公用頻道（第3頻道）現場直播，並透過選委會及中選會Youtube網路直播。

韓國韓陣營29日也表示，韓國瑜不會出席說明會，也不會派代表參加。換言之，整場公辦罷免說明會將由提出罷韓的領銜人陳冠榮撐全場，一人講完說明時間。

另一方面，在罷韓投票進入倒數階段，韓國瑜29日也透過律師葉慶元再次發動法律戰，提出抗告，要求停止投票。葉慶元表示，上次最高行政法院在裁定意旨中指出，韓國瑜如果要聲請停止執行，應該是針對中選會4/17罷免成立的公告，而不是針對中選會1/20通知罷免得進入第二階段，對外蒐集罷免連署書的決定，韓國瑜只是依據法院裁定的意旨辦理。

葉慶元說，目前台北高等行政法院與最高行政法院見解不同，沒有依據最高行政法院裁定意旨處理，當然必須要向最高行政法院提出抗告，請最高行政法院糾正台北高等行政法院的裁定。

【韓國瑜法律戰事件簿】



4月8日 韓國瑜委任律師葉慶元、王淺秋，遞狀向台北高等行政法院聲請停止執行中選會准許第二階段連署程序的公函。

4月17日 台北高等行政法院駁回。中央選舉委員會宣告韓國瑜罷免案成立。

4月20日 韓國瑜不服裁定，向最高行政法院提起抗告。

5月7日 最高行政法院駁回，全案確定。

5月11日 韓國瑜再度聲請暫停執行罷韓投票。

5月22日 台北高等行政法院駁回。

5月27日 韓國瑜不服裁定，提抗告。

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