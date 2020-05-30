　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／公辦罷免說明會登場　韓國瑜缺席 領銜人陳冠榮唱獨角戲

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案6月6日要投票，由高雄市選委會主辦的「高雄市第3屆市長罷免案公辦電視罷免說明會」30日上午9點登場。韓國瑜確定缺席說明會，也不會派代表出席，整場說明會變成罷韓案領銜人陳冠榮唱獨角戲。《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者洪正達攝）

▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者洪正達攝）

根據高雄市選委會規劃「高雄市第3屆市長罷免案公辦電視罷免說明會」，說明會程序分別為被罷免人簽到後，由主持人宣布罷免說明會開始並說明罷免說明會進行之規則，接著再由領銜人、被罷免人上台說明。公辦電視罷免說明會分二輪進行，領銜人及被罷免人說明時間各為二十四分鐘，每一輪時間各為十二分鐘。

這場罷免說明會舉行的時間為30日上午9時至10時，同時也會在高雄市公用頻道（第3頻道）現場直播，並透過選委會及中選會Youtube網路直播。

韓國韓陣營29日也表示，韓國瑜不會出席說明會，也不會派代表參加。換言之，整場公辦罷免說明會將由提出罷韓的領銜人陳冠榮撐全場，一人講完說明時間。

另一方面，在罷韓投票進入倒數階段，韓國瑜29日也透過律師葉慶元再次發動法律戰，提出抗告，要求停止投票。葉慶元表示，上次最高行政法院在裁定意旨中指出，韓國瑜如果要聲請停止執行，應該是針對中選會4/17罷免成立的公告，而不是針對中選會1/20通知罷免得進入第二階段，對外蒐集罷免連署書的決定，韓國瑜只是依據法院裁定的意旨辦理。

葉慶元說，目前台北高等行政法院與最高行政法院見解不同，沒有依據最高行政法院裁定意旨處理，當然必須要向最高行政法院提出抗告，請最高行政法院糾正台北高等行政法院的裁定。

【韓國瑜法律戰事件簿】

4月8日 韓國瑜委任律師葉慶元、王淺秋，遞狀向台北高等行政法院聲請停止執行中選會准許第二階段連署程序的公函。

4月17日 台北高等行政法院駁回。中央選舉委員會宣告韓國瑜罷免案成立。

4月20日 韓國瑜不服裁定，向最高行政法院提起抗告。

5月7日 最高行政法院駁回，全案確定。

5月11日 韓國瑜再度聲請暫停執行罷韓投票。

5月22日 台北高等行政法院駁回。

5月27日 韓國瑜不服裁定，提抗告。

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】

▲過期票券換東森幣▼ 。（圖／ETtoday新聞雲）

ET快訊
米砂拋震撼彈「我進軍A片圈」！已拍5片男優條件曝：基本上無碼
快訊／佛洛伊德之死全美持續沸騰　白宮急封鎖！記者困在內部
取消香港特殊待遇　川普重磅加碼：6/1起禁解放軍背景中國學生
通姦罪掰了！網紅律師曝6種人受益最大　揭男女偷腥比例嚇傻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

LIVE／公辦罷免說明會登場　韓國瑜缺席 領銜人陳冠榮唱獨角戲

韓國瑜「握手拍肩」居家檢疫者　黃捷氣炸：市長就是最大防疫破口

范雲邀跨黨派立委發起連署　籲監委提名女性不得低於1/3

韓國瑜籲中海艦籌設「海事博物館」　海軍樂觀其成：已暫緩簽約

通姦除罪化「仍有民事責任」　政院：尊重憲法法庭釋字第791號解釋

黃光芹新書「戰疫」搶先看 陳其邁：我和時中在疾管署渡過除夕夜

正宮別誤會！鄭運鵬「10字精闢解釋」通姦除罪化…千名網友狂讚：我懂了

游錫堃：國會下會期首要任務　協商成立「修憲委員會」

影／新北藍綠黨團為「一篇新聞稿」吵2.5小時　侯友宜準備113頁報告全白費

陳玉珍放823砲戰紀錄片　蘇貞昌：妳應該先譴責發動戰爭的人

婆婆要求媳婦吃飽「拖地擦窗戶」　聽到林志穎要幫忙：你休息一下

舒子晨私下偷簽新合約　8年老闆B2遭背叛 :不吃回頭草

Kimi隔7年露正臉！不捨爸媽離開「啊～」　林志穎笑虧：拍戲喔表演課上太多ＸＤ

大樓裝「巨大水箱」超怕衝破玻璃 狂浪在頭上拍打！網讚：好逼真

阿兜仔學中文選注音還是拼音？　在台14年阿根廷人：注音最標準

菲律賓小舞王聽音樂即興演出！ 鄰居邊笑邊錄影：他從抖音學的

鱷魚PK！大嘴咬緊半顆頭不放 搏鬥長達2小時...網驚：好凶狠

黑人遭跪壓致死！警辯他拒捕　目擊者打臉：根本沒有抵抗

潘瑋柏街頭狂扒滷肉飯「吃飽再外帶一碗」　影片神模仿「週刊報導」笑翻ＸＤ

雨彈來襲！北北基「豪雨特報」台北二殯積水喪家泡水辦告別式

LIVE／公辦罷免說明會登場　韓國瑜缺席 領銜人陳冠榮唱獨角戲

韓國瑜「握手拍肩」居家檢疫者　黃捷氣炸：市長就是最大防疫破口

范雲邀跨黨派立委發起連署　籲監委提名女性不得低於1/3

韓國瑜籲中海艦籌設「海事博物館」　海軍樂觀其成：已暫緩簽約

通姦除罪化「仍有民事責任」　政院：尊重憲法法庭釋字第791號解釋

黃光芹新書「戰疫」搶先看 陳其邁：我和時中在疾管署渡過除夕夜

正宮別誤會！鄭運鵬「10字精闢解釋」通姦除罪化…千名網友狂讚：我懂了

游錫堃：國會下會期首要任務　協商成立「修憲委員會」

影／新北藍綠黨團為「一篇新聞稿」吵2.5小時　侯友宜準備113頁報告全白費

陳玉珍放823砲戰紀錄片　蘇貞昌：妳應該先譴責發動戰爭的人

詹姆士踩爛泥找食材「搶魚貨」　老闆出題他傻眼了

獨／一台要價150萬！消防新生力軍「砲塔機器人」　樹林回收場火警首次實戰

聚焦於藝術形體的「外形之形」：Amy Sillman跳脫脈絡與歷史的視覺話語

2歲發病肌萎症「曾遭譏假殘障」公車也拒載！輪椅女孩堅強走過：我很快樂

跑再快也難敵排放法規限制？BMW宣布將M2將退出歐洲市場

申請失業給付、會重算勞保年資？　勞保局一次說清楚

發一篇文值25萬！Aimee Song首推夏季鞋履「方頭、亮色系」超燒

女直播主「東區ZARA野戰」創法辦首例　SWAG背景起底！母公司遭爆解散

楊丞琳戳破「潘瑋柏體重真相」　他變臉怒控：妳是不是人啊！

普萊斯掏至少20萬美元紓困　道奇小聯盟每人發1000

「四眼女警」英文超溜狂幫外國人　卸下眼鏡眾人驚：是個大正妹！

政治熱門新聞

鄭運鵬10字精闢解釋「通姦除罪化」

韓國瑜握手居家檢疫者　黃捷：市長就是破口

心疼韓國瑜被罷免　張琍敏：用腦袋想想！

民眾陳情要Kolas用中文名字　府方回應了

「不要老是擔心民眾把錢存起來」　王世堅：生吃都不夠還會曬乾？

罷韓倒數9天　韓國瑜再提抗告「停止投票」

蘇貞昌跳針拒答振興措施　蔣萬安怒轟藐視國會

算韓國瑜口中33億商機　謝震武揭內幕酸：厲害了我的黨

LIVE／公辦罷免說明會登場　韓國瑜缺席 領銜人陳冠榮唱獨角戲

黃光芹替陳時中出書　陳其邁寫序

楊秋興加碼「6大」罷韓理由！驚揭韓國瑜棄「左營租屋」內幕

通姦除罪化「仍有民事責任」　政院：尊重憲法法庭釋字第791號解釋

電玩迷注意！PS4造型手把悠遊卡預購日期出爐

馬英九槓蘇貞昌不發消費券！「馬政府審計部」打馬臉：經濟成長不如預期

更多熱門

相關新聞

韓國瑜握手居家檢疫者　黃捷：市長就是破口

韓國瑜握手居家檢疫者　黃捷：市長就是破口

雖然台灣已經連續48天無本土病例，但是國外的新冠肺炎（COVID-19）疫情尚未解除警報，77艘在大西洋作業的遠洋漁船29日起將陸續返回高雄前鎮漁港，第一艘「佶洋號」上午8時入港，高雄市長韓國瑜也在上午8點45分抵達，熱情歡迎船員，並與船員握手。對此時代力量高雄市議員黃捷氣炸痛批，市長就是最大的防疫破口。

韓國瑜籲籌設海事博物館　海軍樂觀其成

韓國瑜籲籌設海事博物館　海軍樂觀其成

罷韓投票當天薪資怎麼算？　勞動部說話了

罷韓投票當天薪資怎麼算？　勞動部說話了

高雄前金舊警舍變身「老青共居社宅」全新亮相

高雄前金舊警舍變身「老青共居社宅」全新亮相

遠洋船抵港！韓國瑜握手歡迎　陳時中認不妥

遠洋船抵港！韓國瑜握手歡迎　陳時中認不妥

關鍵字：

韓國瑜罷免罷韓

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／川普宣布：終止與WHO關係

即／死亡之膝殺人　明州警察被捕

正妹彎腰「雪乳掉出」針織衣　她嬌喊：我裡面沒穿

李宗瑞翻版　外商銀行副總拍10女激戰片

影后曬學霸女兒哈佛畢業照　遭網翻22年前舊帳狂酸

陳彥婷爸霸氣「沒有聘金」：我們不賣女兒！

羅志祥IG隔35天正式發文了！　「特別感謝2個人」

應采兒生下第2胎！親自報喜：一家四口，感恩♥

「台北→墾丁」破費萬元！專家曝真相

24歲妹PO「被狼父性侵多年」...警解救還原真相

舒子晨被控「要錢才聯絡」繳不出房貸借錢！

通姦罪掰了！律師「6種人受益最大」

最大貓頭鷹陽台築巢　3隻巨型鳥寶迷上看電視

擠爆「痛風石」！看完14秒影片軟了

「上山採藥」出人命真相曝！小王車震完跳車慘遭輾

更多

最夯影音

更多
婆婆要求媳婦吃飽「拖地擦窗戶」　聽到林志穎要幫忙：你休息一下

婆婆要求媳婦吃飽「拖地擦窗戶」　聽到林志穎要幫忙：你休息一下
舒子晨私下偷簽新合約　8年老闆B2遭背叛 :不吃回頭草

舒子晨私下偷簽新合約　8年老闆B2遭背叛 :不吃回頭草

Kimi隔7年露正臉！不捨爸媽離開「啊～」　林志穎笑虧：拍戲喔表演課上太多ＸＤ

Kimi隔7年露正臉！不捨爸媽離開「啊～」　林志穎笑虧：拍戲喔表演課上太多ＸＤ

大樓裝「巨大水箱」超怕衝破玻璃 狂浪在頭上拍打！網讚：好逼真

大樓裝「巨大水箱」超怕衝破玻璃 狂浪在頭上拍打！網讚：好逼真

阿兜仔學中文選注音還是拼音？　在台14年阿根廷人：注音最標準

阿兜仔學中文選注音還是拼音？　在台14年阿根廷人：注音最標準

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面