通姦罪掰了！網紅律師曝「6種人受益最大」...揭男女偷腥比例嚇傻

▲楊律師指出，抓姦過程衝第一線的其實是「外務員」。（圖／視覺中國，為示意圖。）

記者曾羿翔／綜合報導

台灣通姦罪29日正式走入歷史，網紅「楊律師」對此在臉書發文表示，通姦除罪化後，受益最大的是警察、檢察官、刑庭法官、書記官，因為案件量會減少，「姦夫淫婦也會受益，因為沒有刑責」。有「黑心律師」外號的他更揭開多年抓姦的統計結果，男女比例與一般外界想像的有所出入。

楊律師表示，他原本以為都是男方外遇居多，但多年抓姦的統計結果，老公通姦的比例「只比老婆出牆略高一些而已」。回憶以前參與抓姦的過程，楊律師透露，他常半夜與徵信社破門而入抓姦，拆散別人又有錢賺，「我幾乎全台灣都抓過了，不知為何大家都特別喜歡去內湖某間motel通姦，但那間無路可逃超好抓。」

楊律師還說，自己以前最喜歡去宜蘭抓姦，因為空氣好、風景美，又能看到滿天星星，去嘉義郊區的motel抓姦最沒fu，因為會聽到青蛙叫聲。

▲楊律師指出，多年抓姦的統計結果，老公通姦的比例「只比老婆出牆略高一些而已」。（圖／取自免費圖庫pixabay，為示意圖。）

針對徵信社抓姦內幕與過程，楊律師透露，徵信社主要賺2種費用，先收跟監跟拍的費用，若要抓姦時，就會找律師及報警，姦夫淫婦帶到警局時會先談和解，若能談成，徵信社能抽成3到5成，後者才是最大收入來源。

楊律師也指出，抓姦過程衝第一線的其實是「外務員」，邊開車邊拍，半夜在愛的小窩門外站崗，拍下牽手擁抱的畫面，少數特殊情況下必須冒險爬牆潛入，若沒拍到東西，回去會被經理罵，有些經理還會扣薪，外務員也沒底薪，只有時薪。

▲大法官解釋通姦除罪化。（圖／記者林敬旻攝）

通姦如今除罪化，楊律師表示，徵信社之後只剩收跟監跟拍的收入了，這代表徵信社將在這一兩個月內極速瘦身，很多經理及外務員會失業。他還指出，受益最大的是警察、檢察官、刑庭法官、書記官，因為案件量會減少，姦夫淫婦也受益，因為沒有刑責，也不會在警局簽下百萬和解書，民事訴訟的賠償金額很低，對有錢人根本是零錢，對名下沒財產的人更無所謂。

文末，楊律師也點出，通姦除罪化的結果其實是有好有壞的，但壞的部分只被討論到一小部分而已，希望未來民事庭能提高侵權行為損害賠償的「行情」，唯有如此才能讓通姦除罪化的壞處盡量減少。