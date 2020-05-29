通姦除罪化衝擊價值觀　政大憲法教授廖元豪：婚姻的「忠貞義務」沒有改變

▲憲法教授廖元豪強調，通姦除罪化，婚姻的忠貞義務沒有改變。（圖／記者林育綾攝）



記者林彥臣／綜合報導

司法院大法官在29日做出釋字791號解釋，宣告刑法239條「通姦罪」違憲，自解釋之日、也就是即日起立即失效。相關的裁定內容對於擁護傳統倫理價值的民眾，對此政大憲法教授廖元豪解釋，婚姻的「忠貞義務」沒有改變。

廖元豪全文如下

請繼續往下閱讀...

釋字791（不負眾望地）將通姦罪宣告違憲了。

1.憲法要不要加課？下週剛好要講到憲法22條與第 7條，還特別把釋字 554留著等今天來對照。只在上課帶一下，有點兒可惜；但另外加一段教學影片，又怕自己一發不可收拾，又講個一小時。

2. 難得有一個「以比例原則除罪化」（但保留民事賠償等其他制裁）的解釋。以往這種「用民事或行政罰就好了啦，刑罰太嚴苛了，並非必要」的主張很難贏（集遊法、誹謗罪、妨害兵役等）

3. 少見拿「比例原則」的公式照表操課走一遍的解釋，我上課時還說，雖然許宗力老師力主這種操作法，但極少大法官解釋採用呢。

4. 民事責任還在，而且其實更容易證明。所以婚姻的忠貞義務並沒有改變。

5. 說實在，我並不太了解這號解釋為何有這麼多法律進步人士（學界與學生）會興奮若斯；但我完全可以體會法官們會如釋重負。

由於「通姦除罪化」對於國人的價值思維還是產生相當大的衝擊，對此釋憲聲請人之一、台北地院法官林孟皇也強調，這並不意味配偶今後可以肆無忌憚的發生婚外情，因為還有社會輿論的制裁及民事的損害賠償，民眾其實無庸過慮，「我們每一位公民都該深思及學習的，是自己的情感與婚姻得靠自己經營。」

►美容大王「夏日鎮靜神水」超低價！免費送眼霜～

►有沒有過期的票券，點這邊讓你的過期票「復活」！