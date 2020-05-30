畫面曝！嘉義鹿草分監黃姓小三無罪釋放　孤單出獄…無人來接送

▲通姦除罪化受惠黃姓女子29日晚步出嘉義監獄，上圖監視器畫面時間未校正有誤。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

大法官29日下午4時宣示第791號解釋，宣告刑法第239條通姦罪及刑事訴訟法第239條但書「可單獨對配偶撤告」違反性自主權、平等、比例等原則，審查通過「違憲」，239條通姦罪宣告違憲，正式除罪化！對此，目前因通姦罪確定在關的33人中有2名分別在台北女監、嘉義鹿草監獄服刑，立即獲得釋放。鹿草監黃姓受刑人29日隨即被釋放出監，出監後的她據悉心情平靜，但卻無人接送。

通姦罪除罪化鹿草分監釋放的71年次黃女是與有婦之夫，先後在嘉義、台中有逾矩行為，被偷情對象妻子提告，被判處6個月。但黃姓女子未入監服刑，成為通緝犯。今年3月5日被逮捕歸案送監服刑。卻意外受惠於大法官通姦、相姦除罪化。

被判6月徒刑，3月5日經通緝到案執行入監服刑，原訂9月初出監，黃女在嘉義鹿草監獄服刑因沒有其他刑案在身，鹿草分監29日下午5點50分收到釋票，於下午6點30分釋放黃女出監。

黃姓女子因繳不起易科罰金被發放嘉義監獄鹿草分監服刑，從791號解釋文宣示後，國家即不得再予以監禁，否則有違憲之虞，因此法務部稍早已通知安排女子出監。