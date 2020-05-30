　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

畫面曝！嘉義鹿草分監黃姓小三無罪釋放　孤單出獄…無人來接送

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲嘉監因通姦除罪化釋放的黃姓女子。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲通姦除罪化受惠黃姓女子29日晚步出嘉義監獄，上圖監視器畫面時間未校正有誤。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

大法官29日下午4時宣示第791號解釋，宣告刑法第239條通姦罪及刑事訴訟法第239條但書「可單獨對配偶撤告」違反性自主權、平等、比例等原則，審查通過「違憲」，239條通姦罪宣告違憲，正式除罪化！對此，目前因通姦罪確定在關的33人中有2名分別在台北女監、嘉義鹿草監獄服刑，立即獲得釋放。鹿草監黃姓受刑人29日隨即被釋放出監，出監後的她據悉心情平靜，但卻無人接送。

通姦罪除罪化鹿草分監釋放的71年次黃女是與有婦之夫，先後在嘉義、台中有逾矩行為，被偷情對象妻子提告，被判處6個月。但黃姓女子未入監服刑，成為通緝犯。今年3月5日被逮捕歸案送監服刑。卻意外受惠於大法官通姦、相姦除罪化。

被判6月徒刑，3月5日經通緝到案執行入監服刑，原訂9月初出監，黃女在嘉義鹿草監獄服刑因沒有其他刑案在身，鹿草分監29日下午5點50分收到釋票，於下午6點30分釋放黃女出監。

▲嘉監因通姦除罪化釋放的黃姓女子。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃姓女子因繳不起易科罰金被發放嘉義監獄鹿草分監服刑，從791號解釋文宣示後，國家即不得再予以監禁，否則有違憲之虞，因此法務部稍早已通知安排女子出監。

ET快訊
米砂拋震撼彈「我進軍A片圈」！已拍5片男優條件曝：基本上無碼
快訊／佛洛伊德之死全美持續沸騰　白宮急封鎖！記者困在內部
取消香港特殊待遇　川普重磅加碼：6/1起禁解放軍背景中國學生
通姦罪掰了！網紅律師曝6種人受益最大　揭男女偷腥比例嚇傻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／一台要價150萬！消防新生力軍「砲塔機器人」　樹林回收場火警首次實戰

女直播主「東區ZARA野戰」創法辦首例　SWAG背景起底！母公司遭爆解散

刺頸2刀殘殺榜首女友！科技男「家暴童年」曝光　獲家屬憐憫原諒逃死

高雄OL淚控總裁是狼！談公事卻「手滑進衣領襲胸」：摸一下又不會怎樣　

畫面曝！嘉義鹿草分監黃姓小三無罪釋放　孤單出獄…無人來接送

「ZARA野戰」SWAG正妹起底！從東區打到河濱　小隻馬生財有道

「東區ZARA」前拍SWAG！下班時間停紅線車震　直播主自豪解成就

少女「錢櫃完遭性侵」5天後自殺　法官神邏輯！陸戰隊乾哥12年徒刑對半砍

永和外籍男遭割脖分屍！辦案警回家秒昏：死者出現了…手上殘留觸感

通姦罪掰了！網紅律師曝「6種人受益最大」...揭男女偷腥比例嚇傻

婆婆要求媳婦吃飽「拖地擦窗戶」　聽到林志穎要幫忙：你休息一下

舒子晨私下偷簽新合約　8年老闆B2遭背叛 :不吃回頭草

Kimi隔7年露正臉！不捨爸媽離開「啊～」　林志穎笑虧：拍戲喔表演課上太多ＸＤ

大樓裝「巨大水箱」超怕衝破玻璃 狂浪在頭上拍打！網讚：好逼真

阿兜仔學中文選注音還是拼音？　在台14年阿根廷人：注音最標準

菲律賓小舞王聽音樂即興演出！ 鄰居邊笑邊錄影：他從抖音學的

鱷魚PK！大嘴咬緊半顆頭不放 搏鬥長達2小時...網驚：好凶狠

黑人遭跪壓致死！警辯他拒捕　目擊者打臉：根本沒有抵抗

潘瑋柏街頭狂扒滷肉飯「吃飽再外帶一碗」　影片神模仿「週刊報導」笑翻ＸＤ

雨彈來襲！北北基「豪雨特報」台北二殯積水喪家泡水辦告別式

獨／一台要價150萬！消防新生力軍「砲塔機器人」　樹林回收場火警首次實戰

女直播主「東區ZARA野戰」創法辦首例　SWAG背景起底！母公司遭爆解散

刺頸2刀殘殺榜首女友！科技男「家暴童年」曝光　獲家屬憐憫原諒逃死

高雄OL淚控總裁是狼！談公事卻「手滑進衣領襲胸」：摸一下又不會怎樣　

畫面曝！嘉義鹿草分監黃姓小三無罪釋放　孤單出獄…無人來接送

「ZARA野戰」SWAG正妹起底！從東區打到河濱　小隻馬生財有道

「東區ZARA」前拍SWAG！下班時間停紅線車震　直播主自豪解成就

少女「錢櫃完遭性侵」5天後自殺　法官神邏輯！陸戰隊乾哥12年徒刑對半砍

永和外籍男遭割脖分屍！辦案警回家秒昏：死者出現了…手上殘留觸感

通姦罪掰了！網紅律師曝「6種人受益最大」...揭男女偷腥比例嚇傻

詹姆士踩爛泥找食材「搶魚貨」　老闆出題他傻眼了

獨／一台要價150萬！消防新生力軍「砲塔機器人」　樹林回收場火警首次實戰

聚焦於藝術形體的「外形之形」：Amy Sillman跳脫脈絡與歷史的視覺話語

2歲發病肌萎症「曾遭譏假殘障」公車也拒載！輪椅女孩堅強走過：我很快樂

跑再快也難敵排放法規限制？BMW宣布將M2將退出歐洲市場

申請失業給付、會重算勞保年資？　勞保局一次說清楚

發一篇文值25萬！Aimee Song首推夏季鞋履「方頭、亮色系」超燒

女直播主「東區ZARA野戰」創法辦首例　SWAG背景起底！母公司遭爆解散

楊丞琳戳破「潘瑋柏體重真相」　他變臉怒控：妳是不是人啊！

普萊斯掏至少20萬美元紓困　道奇小聯盟每人發1000

孫生深夜「火車便當」童顏超兇妹　 激吻又捏屁股蛋全被拍

社會熱門新聞

正妹彎腰「雪乳掉出」針織衣　她嬌喊：我裡面沒穿

李宗瑞翻版　外商銀行副總拍10女激戰片

通姦罪掰了！律師「6種人受益最大」

「上山採藥」出人命真相曝！小王車震完跳車慘遭輾

婦公園遛獒犬　街友被痛毆亡

「東區ZARA」前拍SWAG　直播主自豪解成就

少女被性侵5天後自殺　高院改判乾哥5年半

高消車禍1死4傷106天後再傳意外　隊員攀3公尺梯重摔骨折

永和外籍男遭割脖分屍！辦案警回家秒昏：死者出現了

男為溫飽拾荒引火災遭押　父逝欲奔喪遭駁回

快訊／新北回收場大火！「橘紅火球」接連爆出

「大法官鼓勵通姦？」　司法院小編5梗圖神回

快訊／大法官宣告通姦罪違憲

告夫通姦「變不起訴」　她哭喊：對大老婆致命一擊

更多熱門

相關新聞

女律師神解安撫正宮：骯髒錢不要留

女律師神解安撫正宮：骯髒錢不要留

司法院大法官在29日宣告刑法239條「通姦罪」違憲，即起立即失效。不過雖然台灣是目前亞洲非回教的國家中，最後一個除罪化的，仍引起民眾關注，擔心「受傷的那方」會不會沒有辦法獲得正義。對此「女人大律師李怡貞」也在臉書回應，「如果未來民事賠償的基準確實都可以拉高的話，對正宮的保障其實沒差，畢竟刑事就算成罪也不用關，狗男女們捐給國庫後也沒有案底吶！」，直言其實對正宮的保障並沒有減少，也希望未來實務上法官能把賠償金額拉高。

通姦除罪化衝擊！憲法教授：忠貞義務沒變

通姦除罪化衝擊！憲法教授：忠貞義務沒變

台通姦除罪登上國際！路透：繼韓、印再一國

台通姦除罪登上國際！路透：繼韓、印再一國

被騙不是女人的錯！李昂：本來就沒效

被騙不是女人的錯！李昂：本來就沒效

黃益中挺通姦除罪：婚姻靠刑罰維繫有感情嗎？

黃益中挺通姦除罪：婚姻靠刑罰維繫有感情嗎？

關鍵字：

小三通姦除罪

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／川普宣布：終止與WHO關係

即／死亡之膝殺人　明州警察被捕

正妹彎腰「雪乳掉出」針織衣　她嬌喊：我裡面沒穿

李宗瑞翻版　外商銀行副總拍10女激戰片

影后曬學霸女兒哈佛畢業照　遭網翻22年前舊帳狂酸

陳彥婷爸霸氣「沒有聘金」：我們不賣女兒！

羅志祥IG隔35天正式發文了！　「特別感謝2個人」

應采兒生下第2胎！親自報喜：一家四口，感恩♥

「台北→墾丁」破費萬元！專家曝真相

24歲妹PO「被狼父性侵多年」...警解救還原真相

舒子晨被控「要錢才聯絡」繳不出房貸借錢！

通姦罪掰了！律師「6種人受益最大」

最大貓頭鷹陽台築巢　3隻巨型鳥寶迷上看電視

擠爆「痛風石」！看完14秒影片軟了

「上山採藥」出人命真相曝！小王車震完跳車慘遭輾

更多

最夯影音

更多
婆婆要求媳婦吃飽「拖地擦窗戶」　聽到林志穎要幫忙：你休息一下

婆婆要求媳婦吃飽「拖地擦窗戶」　聽到林志穎要幫忙：你休息一下
舒子晨私下偷簽新合約　8年老闆B2遭背叛 :不吃回頭草

舒子晨私下偷簽新合約　8年老闆B2遭背叛 :不吃回頭草

Kimi隔7年露正臉！不捨爸媽離開「啊～」　林志穎笑虧：拍戲喔表演課上太多ＸＤ

Kimi隔7年露正臉！不捨爸媽離開「啊～」　林志穎笑虧：拍戲喔表演課上太多ＸＤ

大樓裝「巨大水箱」超怕衝破玻璃 狂浪在頭上拍打！網讚：好逼真

大樓裝「巨大水箱」超怕衝破玻璃 狂浪在頭上拍打！網讚：好逼真

阿兜仔學中文選注音還是拼音？　在台14年阿根廷人：注音最標準

阿兜仔學中文選注音還是拼音？　在台14年阿根廷人：注音最標準

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面