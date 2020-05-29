用漫畫行銷台灣文化！漫畫家左萱繪台日交流摺頁　《神之鄉》被改編影集賣到法國

▲用漫畫行銷台灣文化！漫畫家左萱繪台日交流摺頁。（圖／文化部提供）



記者林育綾／台北報導

台灣漫畫家實力走向國際！文化部駐日本台灣文化中心，今年首次邀請漫畫家左萱繪製年度計畫摺頁文宣，將會發送到日本民眾手中，用漫畫來行銷台灣文化，也推翻了大眾對政府單位簡章的刻板印象。此外左萱的首部長篇作品《神之鄉》，內容以關聖帝君在大溪遶境為主題，也改編成影集，如今已賣出法國版權！

日本代表處台灣文化中心主任王淑芳表示，文化中心每年辦理數十檔台日文化交流計畫，為整體行銷各項計畫，每年都會製作摺頁文宣品，發送給日本民眾。這是介紹台灣文化的第一手媒介，以往只是一般的商業設計，而日本是漫畫大國，對漫畫接受度高，因此去年底積極洽詢具有台灣人文特色畫風的漫畫家合作，希望讓日本朋友見識台灣特色漫畫，藉機行銷台灣具國際競爭力的漫畫家。

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▲摺頁還加碼介紹台灣漫畫基地、衛武營國家藝術文化中心、國家鐵道博物館籌備處、台中國家歌劇院⋯等台灣文化景點。（圖／文化部提供）

此次受邀創作的漫畫家左萱，是2016年日本國際漫畫賞入賞漫畫家，曾參展「安古蘭漫畫節」台灣館、「德國法蘭克福書展」台灣館及「北九州國際漫畫祭」。她的首部長篇作品《神之鄉》，描述青年返鄉、以關聖帝君在桃園大溪遶境為主題，如今也改編成影集，更賣出法國版權。

漫畫家左萱表示，很榮幸能夠繪製這次的插畫，除了美景和美食之外，也希望能夠呈現出台灣生活裡尋常而美麗的小地方，例如鐵窗花、老磁磚等，因為對於這個題目有太豐富的情感，所以也盡可能的在配件裡，都塞滿台灣意象的小東西。而在插畫完成之後，也讓她自己更想到台灣的各地走走。



負責摺頁編輯的蓋亞文化總編李亞倫表示，文化部近年支持台灣本土漫畫創作者，所做的努力有目共睹，此次也是在東京台灣文化中心的大力推動下，促成了與台灣漫畫家左萱的合作。左萱的畫風唯美飄逸，用色多彩卻低調，這次以文學、建築、茶藝、鐵道等台灣特色文化為創作元素，搭配知名平面設計朱疋的簡約輕柔風格，在資訊清楚的前提下，整體美感令人驚豔，相信已推翻了以往大眾對於政府單位簡章的刻板印象，恨不得當成一張美麗的海報張貼吧！

▲漫畫家左萱作品《神之鄉》如今也將改編成影集，更賣出法國版權。（圖／記者謝婷婷攝）



摺頁除了介紹日本民眾可就近參與的台灣文化活動外，還加碼介紹台灣漫畫基地、衛武營國家藝術文化中心、國家鐵道博物館籌備處、台中國家歌劇院⋯等台灣文化景點，期盼疫情趨緩後，日本民眾可實際前往台灣體驗。

由於此次邀請漫畫家左萱設計之主題意象，在製作階段已廣受日方各界好評，所以文化部駐日本台灣文化中心已決定，以該主題意象設計筆記本、資料夾及紙袋等周邊文宣品，可望成為台灣漫畫文化推銷利器，分送日本各界重要人士，向日本推介台灣漫畫家，讓台灣漫畫在日本發光，提升台灣文化識別度。