蔡英文化身「魔法少女三軍統帥」！台灣漫畫家聯手創作排行第一名

▲《入伍吧！魔法少女》由漫畫家謝東霖與綜合口味共同創作，其中「魔法少女三軍統帥」角色更以總統蔡英文為藍本。（圖／時報出版提供）

記者林育綾／綜合報導

台灣漫畫家謝東霖與綜合口味，首度聯手打造本土原創漫畫《入伍吧！魔法少女》，結合魔法少女和軍中題材元素，2017年在網路連載大受歡迎，瀏覽人次高達1700萬，長踞人氣排行、搞笑類排行第一名，其中「魔法少女三軍統帥」角色更以總統蔡英文為藍本，如今故事集結成冊，由時報文化出版發行。

《入伍吧！魔法少女》由漫畫家謝東霖與綜合口味共同創作，謝東霖發想編劇、綜合口味繪製，內容以最經典的御宅文化魔法少女為主角，巧妙替換成女性入伍服魔法少女兵役，將台灣大眾熟知的當兵題材，創造出獨特又無厘頭的奇幻漫畫。

請繼續往下閱讀...

在漫畫的世界裡，人人會魔法，星球之間有交流也有侵略，這群迷人俏麗的魔法少女還隨著節慶出各種任務，例如中秋節要對付狼人、聖誕節協助聖誕老人發送禮物、過年要打年獸、清明節要打殭屍⋯⋯等，保家衛國順便「發大財」。漫畫家把台灣日常與節慶的一切，盡情發揮想像力，讓故事不斷「神展開」。

《入伍吧！魔法少女》自2017年8月開始在LINE WEBTOON網站上連載，隨即大受歡迎，瀏覽人次高達1700萬，擁有超過10萬粉絲，長踞全站人氣排行、搞笑類排行第一名，故事也集結成冊，由時報文化出版發行。

謝東霖與綜合口味的合作，源起於2014年3人受Line Webtone之邀，加入發表漫畫因而相識。謝東霖服役時是海軍陸戰隊，一直有念頭想把軍中故事畫出；而綜合口味的畫風以軟萌可愛療癒著稱，因此開啟了《入伍吧！魔法少女》的合作，由謝東霖負責故事腳本，運用自身軍旅生涯真實體驗，讓作品更有深度，還有獨特的「謝式搞笑」，綜合口味負責漫畫。這3人組合中，綜合口味的小莓是唯一女生，揣摩魔法少女女性的身心狀況，則參考了她的經驗。

▲《入伍吧！魔法少女》結合魔法少女和軍中題材元素，讓故事不斷「神展開」。（圖／時報出版提供）

其中一段情節，是主角雷小綾接受「魔法少女三軍統帥」表揚，當中的三軍統帥便是參考蔡英文總統為藍本，也受到粉絲矚目和討論。

創作這部作品，讓謝東霖始料未及的是，軍旅生涯是他人生中一段無聊又痛苦的回憶，沒想到在創造這部漫畫的劇情中，任由想像力馳騁，性別角色替換，加上魔法招術，竟然把當兵題材變成溫柔又剛強、魔幻又搞笑的漫畫，而且魔法少女IP還被國防部相中，登上國防部的臉書粉絲專頁。

作品從籌備到連載完結，歷時3年多，期間謝東霖的第一個孩子出生，常常一邊趕稿一邊抱小孩；而綜合口味歷經兩人登記結婚、到日本打工度假兼度蜜月，現在因新冠疫情關係，兩人還待在日本。《入伍吧！魔法少女》搞笑的長篇漫畫，分別集結成「新訓篇」與「部隊篇」共4冊，由時報文化出版。

▲《入伍吧！魔法少女》搞笑的長篇漫畫，分別集結成「新訓篇」與「部隊篇」共4冊，由時報文化出版。（圖／時報出版提供）