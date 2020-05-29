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後疫情時期　成大啟動「同舟計畫」全方位助海內外學子

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▲後疫情時期，成大啟動「同舟計畫」，全方位助海內外學子，在成大校園安心學習與做研究。（圖／記者林悅翻攝）

▲後疫情時期，成大啟動「同舟計畫」，全方位助海內外學子，在成大校園安心學習與做研究。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

後疫情時期，全球許多校園依然緊閉，成功大學針對因疫情未能延續海外學習的本國及外籍學生，推出入學、修課或進實驗室參與研究等不同專案的「同舟計畫」，讓學子在台灣這塊防疫淨土，學習不中斷，已有西班牙交換學生、從法國、美國被迫返台的本國籍研究生等在成大安心學習與做研究。

成大「同舟計畫」提供多項專案，其中之一是，現正以隨到隨審方式，執行109學年秋季班國際學生第二階段申請，報名截止時間至6月19日止，預定在7月31日放榜。境外台生的部份推出「返台就學」銜接專案，目前在境外疫區各大學學士班、碩士班、博士班在學之我國國籍學生，均可申請就讀成大碩、博士班一年級或學士班一至四年級。學士班33學系共釋出51個名額、碩士班59學系共59個名額、博士班９個學院共12個名額。招生簡章5月27日公告於網頁，報名時間自6月15日起至6月22日止，預定7月21日放榜。

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成大國際長王筱雯教授表示，考量到因疫情留在台灣的國際學生和未能如期出國的本國籍學生，各有不同類型的銜接學習需求，成大國際處亦設立專案服務窗口，隨時提供服務，內容包括協助進入院系修課、取得學分、轉介到相關領域教授研究室參與研究、見習，或接受成大教授指導撰寫論文等。成大與全球38個國家近300所大學簽署姊妹校，包括美國哈佛大學牙醫學院、美國加州大學、德國慕尼黑工業大學、日本早稻田大學、韓國梨花女子大學。來成大修課的學生若為海外姊妹校的學生，在成大修課的學分將依合約內容獲得承認與抵免。

成大研發長謝孫源教授，積極對疫區學生伸援手，來自西班牙的大學生Miguel Edo，今年初得知台灣很安全，主動要來成大交換並發信請謝孫源指導其大四畢業論文。來台2、3個月，Miguel Edo每天都會進入實驗室，與本地學生一起做研究，積極的態度令謝孫源稱許不已，也很開心有機會能對國際學子伸援手。

謝孫源另一名學生，原計畫要先在法國波爾多大學修讀博士學位，之後再回成大完成博士學位，以取得雙博士學位。不料，法國學校關閉，法國教授讓學生回成大，校方也彈性接手，目前該學生由法國教授透過遠距與謝孫源教授共同指導。

王筱雯表示，疫情爆發以來，不少在台外籍生因疫情未能返國，也有許多原本將出國求學或交換的台灣學生無法成行，為數不少的海外留學生被迫返台，成大陸續接獲學生或家長焦慮的信件或電話，探詢成大是否能提供學習不中斷的「銜轉」機會。而台灣防疫表現，吸引國外學子對台灣學術的注意，來台意願大增。

成大教務長王育民教授表示，成大有足夠的資源，願善盡地球公民的責任，樂意對因疫情無法如期銜接海外學習的本籍、外國籍學子提供必要的援助，也希望扎實且穩健的教學環境與研究能量，吸引優秀的人才留在國內、留在成大，也藉此對接更多國際學術交流與合作，開啟更多的可能。

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