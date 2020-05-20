　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

成大女研生遭猥褻殺害　法判嫌免死理由：死刑報復非國家刑罰目的

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南高分院庭長吳勇輝說明合議庭判決林榮富強制猥褻殺人案，駁回上訴，維持一審原判林榮富處無期徒刑，褫奪公權終身。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南高分院庭長吳勇輝說明合議庭判決林榮富強制猥褻殺人案，駁回上訴，維持一審原判林榮富處無期徒刑，褫奪公權終身。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成大24歲陳姓女研生，遭清潔工林榮富誘騙到社科院2樓個別諮商室，強行猥褻、親吻胸部，因陳女極力反抗，林榮富把抹布塞入陳女口中，再掐死對方棄屍在沙發下，台南高分院合議庭認為由國家以死刑來殺死加害者，以代替被害者家屬報復，並非國家刑罰目的，判決駁回上訴，維持無期徒刑、褫奪公權終身判決。

▲台南高分院庭長吳勇輝說明合議庭判決林榮富強制猥褻殺人案，駁回上訴，維持一審原判林榮富處無期徒刑，褫奪公權終身。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南高分院庭長吳勇輝19日下午3時30分，說明合議庭判決林榮富強制猥褻殺人案，駁回上訴，維持一審原判林榮富犯強制猥褻而殺害被害人罪，處無期徒刑，褫奪公權終身。

合議庭判決理由指出，被告係南部某大學研究所聘僱之臨時清潔工，於2018年10月28日上午11時許，在該大學某大樓南棟4樓打掃時，見該校學生陳女獨自一人在該樓層414研究室內，認為有機可乘，以不詳原因藉故邀約陳女至較無人出入之某大樓北棟2樓諮商室，基於強制猥褻犯意，拉手阻擋陳女離去並襲胸猥褻，陳女見狀抵抗並大聲呼救，被告唯恐他人聽聞前來查看並為壓制陳女，以抹布塞入陳女口中，復基於殺人犯意，徒手掐陳女頸部並襲胸猥褻，致陳女腦部缺氧窒息死亡。

▲台南高分院庭長吳勇輝說明合議庭判決林榮富強制猥褻殺人案，駁回上訴，維持一審原判林榮富處無期徒刑，褫奪公權終身。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本案被告於警詢及偵查中已自白陳述（先摸A女胸部，A女大叫，我才塞抹布，後來伸手進她衣服內摸胸部及親吻，再兩手掐她脖子，失手掐死她等語），並有法務部法醫研究所解剖報告書、鑑定報告書、血清證物鑑定書、相驗屍體證明書、解剖照片、台南市警察局現場勘察採證報告等可資佐證。被告辯稱殺人後才猥褻污辱屍體云云，為事後卸責之詞。

被告辯稱為了與陳女商討借款事宜，邀約陳女前往諮商室，復因陳女講話讓人情緒失控才起意殺害云云，有關借款次數、各次借款金額等細節，前後所述矛盾，所稱與陳女爭吵動手勒頸之經過與現場勘察照片等卷存事證不符，不足採信。

被告經原審囑託衛福部嘉南療養院精神鑑定結果，認為被告無精神疾病或心智缺陷，為本案犯行時，其辨識行為違法能力及依其辨識而行為之能力，皆未達顯著減低，無刑法第19條第1項、第2項行為不罰或得減輕其刑規定適用。

被告主觀惡性、犯罪手段、犯罪情節及所生危害均重，其犯罪非有不得已苦衷，無任何特殊原因環境在客觀上足以引起一般同情，量處法定最低刑度無期徒刑，亦無情輕法重情事，無刑法第59條減輕其刑規定適用。

對於檢察官上訴請求撤銷原判決，量處被告死刑，而被告上訴原判決認事用法有違誤，請求撤銷原判決，改論殺人罪及污辱屍體罪，並量處適當之刑部分，合議庭認為強制猥褻而故意殺害被害人罪，法定刑為死刑或無期徒刑，非唯一死刑之罪。被告雖屬故意殺人之犯罪，然其具體情節而言，其與陳女無重大仇怨，起初僅為滿足色欲，尚無殺害陳女之動機、目的。犯罪手段造成陳女重大痛苦而死去，犯罪所生損害為陳女生命權喪失及陳女家屬失去至親，同時引發陳女父母身心疾病之種種痛苦，無以復加，後態度難認有悔過認錯之心。

▲台南高分院庭長吳勇輝說明合議庭判決林榮富強制猥褻殺人案，駁回上訴，維持一審原判林榮富處無期徒刑，褫奪公權終身。（圖／記者林悅翻攝，下同）

惟其在警、偵及原審，就其犯案過程應認為已有自白供述，僅是供詞反覆、虛構陳女與其有借錢關係，為商討借錢事宜以及受陳女言詞刺激才勒斃陳女，避重就輕，希冀改論處殺人罪及污辱屍體罪，應屬被告與辯護人在訴訟上所採用之攻防及辯論策略的一種。至於被告未能與陳女家屬進行和解及達成損害賠償事宜，因被告經濟狀況確屬不佳及弱勢，審酌和解之進行及達成，取決於雙方主觀意願、客觀資力、信用周轉能力等諸多因素，尚不能因被告未能與陳女家屬進行商談和解或達成和解賠償，即據以對被告判處死刑。綜合被告整體量刑因子，尚非達於極端嚴重、情節重大地步，原判決未量處被告死刑，合於兩人權公約、刑法第57條、罪刑相當原則、比例原則無違。

▲台南高分院庭長吳勇輝說明合議庭判決林榮富強制猥褻殺人案，駁回上訴，維持一審原判林榮富處無期徒刑，褫奪公權終身。（圖／記者林悅翻攝，下同）

合議庭指出，依嘉南療養院鑑定報告所示，被告無性挫敗經驗，無特殊偏差性行為，亦無被性侵害經驗，無戀童癖，尚乏確切事證足認被告有再犯風險。檢察官主張被告有隨機性侵害殺人犯罪之再犯風險，應判處死刑，永久與社會隔離等語，尚不能認為有據。

合議庭法官強調，「死刑」與「嚇阻犯罪」之間，夾雜著諸多不確定因素，難以證明死刑是否可以產生嚇阻殺人犯罪的功能。刑法為國家刑罰之手段，被害者家屬應該得到撫慰，但由國家以刑罰手段來殺死加害者（死刑），以代替被害者家屬報復加害者，並非國家刑罰之目的。檢察官上訴理由指摘原判決對被告所為量刑過輕，應判死刑云云，尚難認為有理。

▲台南高分院庭長吳勇輝說明合議庭判決林榮富強制猥褻殺人案，駁回上訴，維持一審原判林榮富處無期徒刑，褫奪公權終身。（圖／記者林悅翻攝，下同）

被告於警詢及偵查中之自白，有卷存法務部法醫研究所解剖報告書、鑑定報告書、血清證物鑑定書、鑑定意見、相驗屍體證明書、解剖照片，台南市政府警察局現場勘察採證報告、採證照片、證物採驗紀錄表、鑑驗書等證據可資佐證，足堪採信，核與證據法則無違。依被告於警詢及偵查中之供述，其犯行顯為生前強制猥褻陳女後加以殺人，被告上訴主張就其認知陳女當時已經死掉，所以被告認知他是殺人後才污辱屍體云云，與其供述不符難以採信。因此檢察官及被告之上訴均難認有理由，均應予駁回。本案可上訴。

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

ET快訊
致災性降雨要來了！首波「西南氣流」將合體鋒面　最危險時間、熱
即／逆轉勝！欠1.8萬罰款整棟房被法拍　執行署撤銷拍賣程序
蓬佩奧稱蔡英文「總統」　陸國防部發聲明：極端錯誤、非常危險
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

孫協志52萬演出費遭侵吞　前經紀人不認罪！辯「幫公司還債」被起訴

精神不濟失控撞倒鷹架　彰化酒駕男幸運毫髮無傷被移送

快訊／逆轉勝！欠繳1.8萬交通罰款透天厝被法拍　執行署撤銷拍賣程序

摸完手臂再叫「氣質妹」…女大生嚇傻控師性騷！教授要上8小時性平教育

女記者「車頭燈」狂閃爆紅！起底和「學姐」輔大同班...本尊現身說話了

台東豐年外海印尼籍船員嚴重腹痛　空勤吊掛救援

妻兒帳戶當人頭　華碩內鬼半夜勤跑ATM小額存款...警諷像詐騙車手

21歲國道警遭「時速破百0煞車」撞死！媽見這幕緊抱哭喊：哥哥啊…他下場曝光

交英國女性朋友…直男就是要匯5萬！　警出高招「開視訊」騙徒秒關機

男大生襲胸又摸臀連犯4起　到案稱：有女友！但看完A片想嚐鮮

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

吳尊問「跟曾之喬何時生」　辰亦儒羞回：三個月內不能說

孫協志牽手約會夏宇童！　「1細節」被爆不只是女友

世衛會稱「中國疫情公開、透明」 習近平：2年內金援各國20億美元

紅豆餅3個10元、25元巨大春捲 網紅盤點宜蘭5間道地素食小吃

輕輕一拉無痕跡！7招縫紉技巧　醜破洞補上小圖樣變身趣味設計

孫協志52萬演出費遭侵吞　前經紀人不認罪！辯「幫公司還債」被起訴

精神不濟失控撞倒鷹架　彰化酒駕男幸運毫髮無傷被移送

快訊／逆轉勝！欠繳1.8萬交通罰款透天厝被法拍　執行署撤銷拍賣程序

摸完手臂再叫「氣質妹」…女大生嚇傻控師性騷！教授要上8小時性平教育

女記者「車頭燈」狂閃爆紅！起底和「學姐」輔大同班...本尊現身說話了

台東豐年外海印尼籍船員嚴重腹痛　空勤吊掛救援

妻兒帳戶當人頭　華碩內鬼半夜勤跑ATM小額存款...警諷像詐騙車手

21歲國道警遭「時速破百0煞車」撞死！媽見這幕緊抱哭喊：哥哥啊…他下場曝光

交英國女性朋友…直男就是要匯5萬！　警出高招「開視訊」騙徒秒關機

男大生襲胸又摸臀連犯4起　到案稱：有女友！但看完A片想嚐鮮

熱刺體育館細節曝光「可容納6萬2303人」！友邦保險邀貝克漢　探討足球員精神和健康

888萬起！BMW「最帥跑車」M8 Coupe/Gran Coupe 600匹強悍登台

韓慰安婦機構「濫用捐款」！佛教高僧購書耗百萬　卻買不起防癡呆繪本

BBC整理蔡英文新任期6大挑戰！「防疫外交」成果有限　社會對立添不安

國民黨批蔡英文「詞藻華麗內容空泛」　林俊憲酸：恐怕很難超越「633」

外資大砍台股！Q1減持176.5億美元　創歷史新高紀錄

周杰倫、昆凌520灑狗糧❤️　甜跳雙人舞「右手讓粉絲都笑了」

NeiNei霸氣飆舞44秒！　自信撩髮湊向鏡頭…大長腿神複製老爸吳尊

摳爆少女像！韓23歲男對慰安婦「擲石洩憤」...被制止反毆對方3拳

Pony幫你分析4大「底妝工具」用法＆妝效　最後一種搭配超好用！

母愛太偉大！鼠寶寶被蛇叼走　鼠媽緊咬蛇尾不放...逼走還狂追

社會熱門新聞

即／台南路樹倒塌！女騎士當場斷氣

托嬰中心粗暴顧嬰　2保母遭重罰

相差56歲！乾爺爺23歲妹面前開「12星座男女姿勢圖」

日籍女大生參加台北摩鐵慶生趴控遭性侵　11男全驗DNA

母子過馬路…轉彎車「迎面撞輾」2人搶救中

換妻混戰現場照曝光　人妻身材好到包不住

豬肉攤老闆戀上對面闆娘！摩鐵交纏+曬定情項鍊照

台南路樹壓死人！女騎士慘遭爆頭

4000萬房買40年突沒了　退休女師淚告14人：他們都騙我

換妻變出軌遭夫活逮　女模妻逆襲倒贏3百萬

21歲國道警遭時速破百0煞車撞死！媽見這幕淚崩：哥哥啊

台南3樓高路樹壓死女騎士　二哥嘆：4年走4人一切都是命

靜宜點點怪男落網　供出黑點的意義

綠光罩頂！10億營造少東「抓猴」慘遭暴打

更多熱門

相關新聞

搶釣點打死人　主嫌判4年10月定讞

搶釣點打死人　主嫌判4年10月定讞

宜蘭南方澳內埤海灘2015年間傳出虱目魚大咬，不少釣客湧至，結果爆發釣客為搶釣點互嗆。其中男子游俊閔與羅姓男子爭搶釣點後互嗆，游男找來6名幫手圍毆羅男，將他打趴在地， 送醫後不治。一審將游男重判8年，但二審、更審均將他改判4年10月，案經上訴，最高法院20日駁回上訴定讞。

掐死成大女研究生！林榮富2度逃死判無期

掐死成大女研究生！林榮富2度逃死判無期

向妻借錢不成遷怒岳母「睡夢中亂砍命危」

向妻借錢不成遷怒岳母「睡夢中亂砍命危」

成大創客工廠製作「口罩減壓墊」　

成大創客工廠製作「口罩減壓墊」　

泊車人員遭轟頭亡　醉客重判無期徒刑

泊車人員遭轟頭亡　醉客重判無期徒刑

關鍵字：

成大女研生強制猥褻殺人林榮富逃死

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳時中辦公室曝光！蔡英文走進驚呆

快訊／羅志祥520再發聲謝罪周揚青！

蔡依林爸媽證實已離婚！

妻被酸像菲傭！宥勝爆一度甩了她秒交白富美女友

空姐房客搬走隱瞞「帳單合約」　逼空姐房東吞下去

宋慧喬爆「關鍵4細節」復合玄彬

即／台南路樹倒塌！女騎士當場斷氣

「極限運動女神」遺體被尋獲！失蹤6天深山難運出

托嬰中心粗暴顧嬰　2保母遭重罰

相差56歲！乾爺爺23歲妹面前開「12星座男女姿勢圖」

蔡依林爆有了「5歲混血親弟弟」！60歲爸爸再婚娶泰國妹

陳鏞基被拍牽辣妹回飯店　老婆發文回應

系真的！他用超商點數免費將夢幻哈雷帶回家

陸媒520曝光兵推影片 24小時「解放台灣」

二哈狠臉嗆聲阿金　爸鬆手牠垮臉

更多

最夯影音

更多
博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆
399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面