成大女研生遭猥褻殺害　法判嫌免死理由：死刑報復非國家刑罰目的

▲台南高分院庭長吳勇輝說明合議庭判決林榮富強制猥褻殺人案，駁回上訴，維持一審原判林榮富處無期徒刑，褫奪公權終身。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成大24歲陳姓女研生，遭清潔工林榮富誘騙到社科院2樓個別諮商室，強行猥褻、親吻胸部，因陳女極力反抗，林榮富把抹布塞入陳女口中，再掐死對方棄屍在沙發下，台南高分院合議庭認為由國家以死刑來殺死加害者，以代替被害者家屬報復，並非國家刑罰目的，判決駁回上訴，維持無期徒刑、褫奪公權終身判決。

台南高分院庭長吳勇輝19日下午3時30分，說明合議庭判決林榮富強制猥褻殺人案，駁回上訴，維持一審原判林榮富犯強制猥褻而殺害被害人罪，處無期徒刑，褫奪公權終身。

合議庭判決理由指出，被告係南部某大學研究所聘僱之臨時清潔工，於2018年10月28日上午11時許，在該大學某大樓南棟4樓打掃時，見該校學生陳女獨自一人在該樓層414研究室內，認為有機可乘，以不詳原因藉故邀約陳女至較無人出入之某大樓北棟2樓諮商室，基於強制猥褻犯意，拉手阻擋陳女離去並襲胸猥褻，陳女見狀抵抗並大聲呼救，被告唯恐他人聽聞前來查看並為壓制陳女，以抹布塞入陳女口中，復基於殺人犯意，徒手掐陳女頸部並襲胸猥褻，致陳女腦部缺氧窒息死亡。

本案被告於警詢及偵查中已自白陳述（先摸A女胸部，A女大叫，我才塞抹布，後來伸手進她衣服內摸胸部及親吻，再兩手掐她脖子，失手掐死她等語），並有法務部法醫研究所解剖報告書、鑑定報告書、血清證物鑑定書、相驗屍體證明書、解剖照片、台南市警察局現場勘察採證報告等可資佐證。被告辯稱殺人後才猥褻污辱屍體云云，為事後卸責之詞。

被告辯稱為了與陳女商討借款事宜，邀約陳女前往諮商室，復因陳女講話讓人情緒失控才起意殺害云云，有關借款次數、各次借款金額等細節，前後所述矛盾，所稱與陳女爭吵動手勒頸之經過與現場勘察照片等卷存事證不符，不足採信。

被告經原審囑託衛福部嘉南療養院精神鑑定結果，認為被告無精神疾病或心智缺陷，為本案犯行時，其辨識行為違法能力及依其辨識而行為之能力，皆未達顯著減低，無刑法第19條第1項、第2項行為不罰或得減輕其刑規定適用。

被告主觀惡性、犯罪手段、犯罪情節及所生危害均重，其犯罪非有不得已苦衷，無任何特殊原因環境在客觀上足以引起一般同情，量處法定最低刑度無期徒刑，亦無情輕法重情事，無刑法第59條減輕其刑規定適用。

對於檢察官上訴請求撤銷原判決，量處被告死刑，而被告上訴原判決認事用法有違誤，請求撤銷原判決，改論殺人罪及污辱屍體罪，並量處適當之刑部分，合議庭認為強制猥褻而故意殺害被害人罪，法定刑為死刑或無期徒刑，非唯一死刑之罪。被告雖屬故意殺人之犯罪，然其具體情節而言，其與陳女無重大仇怨，起初僅為滿足色欲，尚無殺害陳女之動機、目的。犯罪手段造成陳女重大痛苦而死去，犯罪所生損害為陳女生命權喪失及陳女家屬失去至親，同時引發陳女父母身心疾病之種種痛苦，無以復加，後態度難認有悔過認錯之心。

惟其在警、偵及原審，就其犯案過程應認為已有自白供述，僅是供詞反覆、虛構陳女與其有借錢關係，為商討借錢事宜以及受陳女言詞刺激才勒斃陳女，避重就輕，希冀改論處殺人罪及污辱屍體罪，應屬被告與辯護人在訴訟上所採用之攻防及辯論策略的一種。至於被告未能與陳女家屬進行和解及達成損害賠償事宜，因被告經濟狀況確屬不佳及弱勢，審酌和解之進行及達成，取決於雙方主觀意願、客觀資力、信用周轉能力等諸多因素，尚不能因被告未能與陳女家屬進行商談和解或達成和解賠償，即據以對被告判處死刑。綜合被告整體量刑因子，尚非達於極端嚴重、情節重大地步，原判決未量處被告死刑，合於兩人權公約、刑法第57條、罪刑相當原則、比例原則無違。

合議庭指出，依嘉南療養院鑑定報告所示，被告無性挫敗經驗，無特殊偏差性行為，亦無被性侵害經驗，無戀童癖，尚乏確切事證足認被告有再犯風險。檢察官主張被告有隨機性侵害殺人犯罪之再犯風險，應判處死刑，永久與社會隔離等語，尚不能認為有據。

合議庭法官強調，「死刑」與「嚇阻犯罪」之間，夾雜著諸多不確定因素，難以證明死刑是否可以產生嚇阻殺人犯罪的功能。刑法為國家刑罰之手段，被害者家屬應該得到撫慰，但由國家以刑罰手段來殺死加害者（死刑），以代替被害者家屬報復加害者，並非國家刑罰之目的。檢察官上訴理由指摘原判決對被告所為量刑過輕，應判死刑云云，尚難認為有理。

被告於警詢及偵查中之自白，有卷存法務部法醫研究所解剖報告書、鑑定報告書、血清證物鑑定書、鑑定意見、相驗屍體證明書、解剖照片，台南市政府警察局現場勘察採證報告、採證照片、證物採驗紀錄表、鑑驗書等證據可資佐證，足堪採信，核與證據法則無違。依被告於警詢及偵查中之供述，其犯行顯為生前強制猥褻陳女後加以殺人，被告上訴主張就其認知陳女當時已經死掉，所以被告認知他是殺人後才污辱屍體云云，與其供述不符難以採信。因此檢察官及被告之上訴均難認有理由，均應予駁回。本案可上訴。

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