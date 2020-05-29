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北市暴雨水淹二殯　家屬「又氣又急」無法送往生者最後一程

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▲▼北市29日下午下起大雨，造成第二殯儀館淹水。（圖／秦慧珠辦公室提供）

▲北市29日下午下起大雨，造成第二殯儀館淹水。（圖／秦慧珠辦公室提供）

記者陳家祥／台北報導

台北市29日下午降下傾盆大雨，不少排水工程不佳的地方都發生淹水狀況，台北市立第二殯儀館便發生大淹水，一路淹進禮廳、電梯故障，導致民眾無法順利送往生者最後一程，讓痛失親友的民眾又急又氣。

市議員秦慧珠29日下午指出，二殯因工程施工，導致排水系統堵塞，淹水約10公分，並淹至1樓真一、真二及真三廳約10公分，目前這三廳均無法舉行家祭及公祭，延誤告別式進行，家屬、朋友無法順利送往生者最後一程，讓痛失親友的民眾又急又氣，十分傷心。

秦慧珠指出，告別式不僅是讓人送別亡者的儀式，更是撫慰痛失親人、好友的重要程序，因淹水而延誤告別式極可能造成參加者一輩子的遺憾。現正值梅雨季節，雖天降驟雨不可防，但工程施工亦應留意並保持周圍排水暢通，她要求殯葬處儘速搶修改善，並重新檢查周圍相關排水設施，以避免憾事再度發生。

殯葬管理處長洪進達表示，今天大雨來得又急又強，現場工程施工導致淹水，但當下已立刻啟動抽水機，並清潔現場，目前淹水已退。洪說，前幾天都沒發生這種狀況，因此來不及放沙包雨水就灌入，而禮廳淹水、電梯故障導致民眾無法祭拜，也當場向民眾致歉。

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