卡卡兒「因我的外表受到不平等的歧視」　 潔哥霸氣參戰：公主不要裝可憐！

▲卡卡兒發文，引來潔哥回覆。（圖／翻攝卡卡兒臉書、潔哥臉書）

記者葉國吏／綜合報導

有32萬粉絲的網紅卡卡兒日前在臉書PO文哭訴，表示自己被某咖啡廳老闆欺辱，要求粉絲給予1星負評，沒想到老闆PO出監視器畫面後徹底打臉。如今事件越演越烈，卡卡兒28日在IG發文談論此事，直言「受到不平等的對待與歧視，只因我的外表跟一個行李箱」，結果直接被另一位網紅潔哥李秉潔回文點出卡卡兒最大問題。

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▲網紅卡卡兒(左)不滿店家態度，在門口砸飲料。（圖／翻攝卡卡兒臉書／Bonica臉書）

卡卡兒28日在IG發文透露自己從16歲起就開始打工，從事服務業的經驗比許多人還多，完全能夠體恤服務員的辛勞，「我在Bonica cafe 裡，受到不平等的對待與歧視，只因我的外表跟一個行李箱....」。

卡卡兒表示，「因為我是『網美』所以發文變成討拍... 我一直知道我有錯，即使家人朋友勸我忍下，但我仍要發文，是因為我以為大家會看我的前因後果，我願意接受我的錯誤被公審，願意接受罰款。但我也希望那個犯錯的店長跟被他傷害的我們道歉。」

▲卡卡兒發文，釣出潔哥直接霸氣回應。（圖／翻攝自IG／nevercaca）

這篇869字文章再度引起討論，潔哥李秉潔也在底下直接回覆「公主不要裝可憐！林杯14歲就出來打工還幫忙還爸爸的賭債，除了去八大賣鮑以外的工作什麼累活我基本上都做過，不要拿這個出來講，比妳辛苦的多的是！妳最大的問題是真的完全沒有顧慮到其他客人，坐妳旁邊的客人就該看妳在那邊換鞋嗎？妳的邏輯居然是自己腳不臭沒差？我放屁也不臭啊！可以在妳吃飯的時候一直放屁嗎。」對於潔哥的回應許多人也在底下留言朝聖。