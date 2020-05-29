臉書徵「不要太兇的凶宅」　網友爆笑留言各種兇！本尊親自回應了…



▲侯姓網友在臉書社團貼文要徵凶宅。（圖／翻攝新竹大小事，下同）



記者陳凱力／新竹報導

一名侯姓網友在臉書社團貼文詢問：「大家好，本人要在新竹縣市購買一間一樓凶宅，要車子進的去的那種，不要太兇的就好，請介紹，非常感謝。」，結果貼文一出，引起網友熱烈回應，有網友好奇po文者是認真的嗎，也有網友把日前房仲刊登的凶宅出售資訊貼給他，但最有趣的是網友紛紛貼上自己的凶宅經驗給原po，問他「不知道這樣算不算兇」。

▲網友們紛紛給予各種回應。



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網友在臉書貼文詢問2小時，引起300多則留言、數十次分享、按讚數高達上千，熱情的網友面對貼文者也紛紛分享經驗「我家樓上就是了，每天固定半夜有拉椅子和沖馬桶聲音」、「晚上都會出來，然後常常東西掉下來，這樣我不覺得兇，這種如何」。

也有網友好奇什麼是「不要太兇的兇宅」，例如「燒碳烤肉安心走的那種？」、「死者在他的跑車上燒炭，這樣算兇嗎？」、「死者生前H罩杯會很兇嗎？」，也有網友搭版問「有沒有那種夏天不用開冷氣就會涼，而且不會出來嚇人的那種？」，不過，還是有不少網友發現同樣的「找兇宅」曾在板橋、桃園等地方社團看過，只是笑笑的表示「奇文共賞」。

▲▼網友的回應引起許多討論。

《ETtoday新聞雲》記者連絡上po文的侯姓網友，他表示買凶宅一事「是認真的」，因為自己是個基督徒，所以不忌諱凶宅，加上他有幾台古董汽、機車，所以才想要用便宜的價格，買一間可以自住也可以收藏車子的房子，選擇凶宅的原因不外乎價格便宜。

侯姓網友說，他對於買房的縣市沒有一定，只要台灣就可以，但是一定要能停車進去，不過他也坦言「自己不夠虔誠」，所以只能接受「不太兇的凶宅」，像是他殺、上吊那種，還是會覺得毛毛的，就沒辦法，侯說陸續在各社團po文，已有10餘間屋主或仲介主動找上他，因為連日大雨影響所以看屋進度比較慢，只看了3間，但是他有信心，一定能找到心目中理想的房子。

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