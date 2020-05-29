　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／今天沒+0！新增1例境外移入　俄羅斯包機返台確認染疫

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲指揮中心5/29記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

零確診再次中斷。中央流行疫情指揮中心今（29）日公布國內新增1例新冠肺炎確定病例，個案為俄羅斯包機返台的20多歲男性。國內新冠肺炎累積442例，分別為351例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊，也是連續47天無本土病例。

指揮中心表示，個案今(2020)年2月赴俄羅斯就學，5月25日晚間(台灣時間5月26日凌晨)與其他95名國人集體搭機至日本轉機返台，他於5月15日起出現喉嚨痛症狀，16日出現嗅覺喪失及全身倦怠等症狀，26日入境時主動通報，由機場檢疫人員採檢後送至集中檢疫所隔離，檢驗結果雖為陰性，但因個案曾有嗅覺異常情形，為求慎重，昨(28)日進行二採，於今日確診，目前於醫院隔離治療中。

請繼續往下閱讀...

指揮中心再次提醒，民眾平時應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門應與他人保持室內1.5公尺以上、室外1公尺以上的社交距離，或是戴上口罩，同時避免前往人潮密集處；如搭乘捷運、台鐵、高鐵等大眾交通運輸時，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。

ET快訊
《大學生》女星產後1年「真實身材曝光」！長腿辣照洩驚人變化
大雷雨狂灌！雙北等16縣市「大雨特報」　防雷擊強陣風
卡卡兒32萬粉怒灌1星負評！2天內網友補血逆轉「店家洗成5星
快訊／今天沒+0！新冠肺炎新增1例境外移入　俄羅斯包機返台確
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今起遠洋漁船陸續返國「2波逾4千人入境」陳宗彥：高雄2800間防疫旅館備戰

阿中部長來台南前夕　國寶級電影看板大師顏振發創作「防疫五月天」完成！

維護用路人安全　市府移除感染腐朽菌之行道樹

生活解禁還是得戴口罩！　陳時中：是為開放邊境「超前部署」

火警功能測試！蘇花改觀音谷風、中仁等隧道　6月1日晚間起陸續封閉

忽雨忽晴「後龍西瓜」損失重　採收比較慢…水傷裂果瓜農無淚

通姦除罪化釋憲…台大教授PO文「我無法抗拒誘惑」！學生笑翻：帳號又被盜？

首艘遠洋船抵前鎮漁港…韓國瑜握手歡迎　陳時中：近距離接觸、握手應避免

大雷雨襲雙北、高屏！16縣市「大雨特報」　防雷擊強陣風

抗體陽性率遠不及全體免疫力　指揮中心說明「台灣不普篩」原因

遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！

炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

吳尊對廚藝超自信：不會輸給餐廳！　求生欲下線「我做的比老婆好吃」

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

24KG哈士奇討摸！腳滑重壓牠 博美氣炸狂叫：你這個心機鬼

71秒打氣上路！不騎也能背著走 日本研發充氣式電動車「Poimo」

轉彎車被按喇叭！又遭罵白痴 他不爽怒撞直行車...雙方互告

撞倒人！運將下車塞50塊錢打發　父帶驗傷單怒控：人命只值這樣？

媽回頭驚見蟑螂！怕爆向前飛撲 女兒見狀神安慰：別怕～有我在

「戽斗星球」真貓版！虎斑被蜜蜂叮　呆萌瓜子臉瞬間變雙下巴網笑翻

今起遠洋漁船陸續返國「2波逾4千人入境」陳宗彥：高雄2800間防疫旅館備戰

阿中部長來台南前夕　國寶級電影看板大師顏振發創作「防疫五月天」完成！

維護用路人安全　市府移除感染腐朽菌之行道樹

生活解禁還是得戴口罩！　陳時中：是為開放邊境「超前部署」

火警功能測試！蘇花改觀音谷風、中仁等隧道　6月1日晚間起陸續封閉

忽雨忽晴「後龍西瓜」損失重　採收比較慢…水傷裂果瓜農無淚

通姦除罪化釋憲…台大教授PO文「我無法抗拒誘惑」！學生笑翻：帳號又被盜？

首艘遠洋船抵前鎮漁港…韓國瑜握手歡迎　陳時中：近距離接觸、握手應避免

大雷雨襲雙北、高屏！16縣市「大雨特報」　防雷擊強陣風

抗體陽性率遠不及全體免疫力　指揮中心說明「台灣不普篩」原因

今起遠洋漁船陸續返國「2波逾4千人入境」陳宗彥：高雄2800間防疫旅館備戰

驚見「春宮資料庫」！300女「裸照、運動片」在網路瘋傳...多達274G

周董夫妻也住過！宜蘭包棟渡假風Villa　玻璃屋眺望田園超放鬆

台南人喝起來！最新文青風咖啡屋　漸層綠薄荷拿鐵超夢幻

《婉君》童星消失螢光幕8年近況曝光！　40歲神凍齡…超狂嫩臉驚呆網

林柏宏「亞洲首部iPhone電影」與疫情神巧合　入選義大利遠東影展：幽默卻悲傷

阿中部長來台南前夕　國寶級電影看板大師顏振發創作「防疫五月天」完成！

教練都驚呆了！他獨守健身營3個月「160kg→85kg」　網看傻：老了太多

維護用路人安全　市府移除感染腐朽菌之行道樹

玉山盃／花蓮縣1分惜敗彰化縣　下一戰王牌林鴻祥登板

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

生活熱門新聞

台抵泰包機14人疑染疫　檢測結果出爐

「台北→墾丁」破費萬元！專家曝真相

民眾灌爆私訊！中衛：沒那麼好買

YouTuber不營利只娛樂觀眾？網淚憶已故清流

快訊／南投3:34發生4.6地震　網驚：中部好晃

擁27房+千萬存款無法紓困　攤商氣罵政府

台中人很龜毛　網紅哭沒粉絲幫

目擊者406字還原「卡卡兒甩爆飲料」現場

夏天終於要來了！氣象專家揭「關鍵時間」

海產店老闆曝　海戰車完勝關鍵

J個會長超胸猛　合影消波塊男神

大雷雨襲雙北！16縣市大雨特報

陳時中談紓困道歉：自己接來被打

海戰車南部收雙倍價　北海岸店家：沒那麼貴

更多熱門

相關新聞

福建企業用台灣人才享萬元補貼

福建企業用台灣人才享萬元補貼

響應大陸國台辦等部委日前發布的「11條」，協助台商應對新冠肺炎疫情措施，福建省近日在新的穩就業、保就業政策中，提出對企業招用「台灣高級技工」符合資格者，可從就業補助資金中按每人不低於1萬元（人民幣，下同）標準，給予召用企業一次性補貼。

自費篩新冠再放寬！有需求者可到指定院所篩檢

自費篩新冠再放寬！有需求者可到指定院所篩檢

實名制個資保護　鄭文燦：28天就銷毀

實名制個資保護　鄭文燦：28天就銷毀

越南專機抵台接僑民　越僑湧現桃機

越南專機抵台接僑民　越僑湧現桃機

大都會右投砲轟球團與提波

大都會右投砲轟球團與提波

關鍵字：

新冠肺炎新型冠狀病毒台灣防疫COVID-19

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

巨胸女星「脫光與父共浴」31年！

演藝圈公認癡情種！男星隱忍綠光罩頂

26歲妹腹痛　醫竟從下體抓出18公分烏龜

陳彥婷爸霸氣「沒有聘金」：我們不賣女兒！

成語蕎傳比基尼照給《國光》求通告！

「上山採藥」出人命真相曝！小王車震完跳車慘遭輾

台抵泰包機14人疑染疫　檢測結果出爐

舒子晨被控「要錢才聯絡」繳不出房貸借錢！

正妹彎腰「雪乳掉出」針織衣　她嬌喊：我裡面沒穿

泰妹千人斬！「不脫衣完事」狂撈百萬

最大貓頭鷹陽台築巢　3隻巨型鳥寶迷上看電視

環保局追查卡卡兒！咖啡店老闆出面…網讚翻

婦公園遛獒犬　街友被痛毆亡

舒子晨曝「被要求去飯局」　對話紀錄曝光

即／英：或延長BNO持有人留英期限

更多

最夯影音

更多
遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！

遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！
炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

吳尊對廚藝超自信：不會輸給餐廳！　求生欲下線「我做的比老婆好吃」

吳尊對廚藝超自信：不會輸給餐廳！　求生欲下線「我做的比老婆好吃」

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

24KG哈士奇討摸！腳滑重壓牠 博美氣炸狂叫：你這個心機鬼

24KG哈士奇討摸！腳滑重壓牠 博美氣炸狂叫：你這個心機鬼

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面