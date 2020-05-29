快訊／今天沒+0！新增1例境外移入　俄羅斯包機返台確認染疫

▲指揮中心5/29記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

零確診再次中斷。中央流行疫情指揮中心今（29）日公布國內新增1例新冠肺炎確定病例，個案為俄羅斯包機返台的20多歲男性。國內新冠肺炎累積442例，分別為351例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊，也是連續47天無本土病例。

指揮中心表示，個案今(2020)年2月赴俄羅斯就學，5月25日晚間(台灣時間5月26日凌晨)與其他95名國人集體搭機至日本轉機返台，他於5月15日起出現喉嚨痛症狀，16日出現嗅覺喪失及全身倦怠等症狀，26日入境時主動通報，由機場檢疫人員採檢後送至集中檢疫所隔離，檢驗結果雖為陰性，但因個案曾有嗅覺異常情形，為求慎重，昨(28)日進行二採，於今日確診，目前於醫院隔離治療中。

請繼續往下閱讀...

指揮中心再次提醒，民眾平時應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門應與他人保持室內1.5公尺以上、室外1公尺以上的社交距離，或是戴上口罩，同時避免前往人潮密集處；如搭乘捷運、台鐵、高鐵等大眾交通運輸時，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。