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「反消滅水利會全國自救總會」成立　通過提行政訴訟等5項提案

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▲反消滅水利會全國自救總會桃園成立。（圖／記者楊淑媛攝）

▲「反消滅水利會全國自救總會」桃園成立，通過由黃金春會長擔任自救會總會長。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

全國農田水利會將在10月1日改制，強烈反對改制的桃園農田水利會會長黃金春，29日在桃園高鐵站前水利會用地，召開全國水利會會務委員聯誼會並成立「反消滅水利會全國自救總會」。會中通過由黃金春擔任自救會總會長、委由律師團提出行政訴訟、要求釋憲等5項提案，陸續於全國各水利會成立自救會，串連農民「反消滅水利會」。▲反消滅水利會全國自救總會桃園成立。（圖／記者楊淑媛攝）

▲桃園農田水利會會務委員林傳清指出，水利會改制違憲。（圖／記者楊淑媛攝）

這場全國水利會會務委員聯誼會，由桃園農田水利會會務委員會主席林傳清主持，來自全國各水利會會務委員會代表及相關單位人士，約有400多人出席，場面熱絡。雖然疫情趨緩，但桃園農田水利會採取戶外搭篷方式召開，以維會議安全。▲反消滅水利會全國自救總會桃園成立。（圖／記者楊淑媛攝）

▲立委楊瓊瓔到場聲援。▼「反消滅水利會全國自救總會」桃園成立。（圖／記者楊淑媛攝）
▲反消滅水利會全國自救總會桃園成立。（圖／記者楊淑媛攝）

黃金春會長會中沈痛指出，水利會在台灣的歷史，比中華民國在台灣更久。日本人設置水圳等水利設施時，清楚知道用地的來源是農民。所以發展成「公法人」的管理形式。首先，產權屬於灌區的農民，但賦予水權與水資源開發的權力，以及維護農水路的責任。直到蔣經國與李登輝的執政時期，均不敢改為政府機關，原因就在產權。

▲反消滅水利會全國自救總會桃園成立。（圖／記者楊淑媛攝）

因此，對於民進黨改制水利會，他身為民進黨創黨黨員，一定要站在農民立場，悍衛農民權益；桃園農田水利會會務委員林傳清提出第一案指出，水利會改制違憲，邀集全國水利會的會務委員成立「反消滅水利會全國自救總會」，在莊瑞祥委員提議，通過由會長黃金春擔任自救會總會長。

台中農田水利會會務委員高基讚在第二項提案中表示，依憲法第14條，人民有集會結社自由，因此，水利會的解散，應由全體農民會員投票決定；水利會從日據時代就已經存在的水利自治團體，由會員出資、出地、負擔維護費及工程費，所以要消滅它的法人地位，必須經過水利會會員大會的同意，或者要經過會員依「公民投票」通過。

高基讚指出，水利會改制，影響灌區農民會員權益甚鉅，應全面、分區辦理會員座談會，並邀請主管機關派員參加。嘉南農田水利會會務委員顏東義說，「農田水利會組織通則」第40條停止辦理水利會會長及會務委員選舉的規定，侵害水利會及其會員的選舉權，全國各農田水利會應推派會員代表，提出集體選舉訴訟。

桃園農田水利會會務委員林傳清進一步強調，水利會改制屬於重大政策的改變，主管機關農委會應透過政策公開辯論，尋求全體水利會會員認同，改制的推行才有正當性。包括立委楊瓊瓔、林文瑞、前台南縣長蘇煥智、前立委陳昭南、前嘉南農田水利會長徐金錫等人士出席。

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