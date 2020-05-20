水利會10/1改制…陳吉仲挨批欺壓農民　農委會：絕非沒收資產

▲「反消滅水利會全國自救總會」由桃園農田水利會會長黃金春擔任召集人。（圖／桃園農田水利會提供）

記者許展溢／台北報導

全國各農田水利會預計10月1日起改制，民進黨前中常委、現任桃園農田水利會會長黃金春將在5月29日號召多個水利會成立「反消滅水利會全國自救總會」，並痛批農委會主委陳吉仲欺壓農民。農委會今（20日）表示，專款會專用在農田水利事業，不會沒收資產。

黃金春重砲抨擊陳吉仲並不是要輔導農民，水利會改制是欺壓農民，陳吉仲是民進黨執政的少數既得利益者，而台灣農田水利會是一個被出賣的農民組織。前台南縣長蘇煥智指出，農田水利會為公法人，不能透過修法就讓它消失，此舉無疑是剝奪150萬名會員的選舉權，這不是改制，根本就是沒收。

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▲農委會表示，專款專用於農田水利事業，維持水利會資產使用性質，絕非沒收資產。（圖／記者許展溢攝）



農委會表示，農田水利會改制是依據農田水利會組織通則第40條第3項規定，依法擬訂農田水利法（草案）以規範有關農田水利會之改制及其資產處理、職員工作權益保障等事項。該法案規定成立作業基金，下設17個分基金，分別承受17個農田水利會之資產，並排除國有財產法限制，他機關若有需使用基金土地，須辦理有償撥用，資產處分收益留存基金，不用繳庫，專款專用於農田水利事業，維持水利會資產使用性質，絕非沒收資產。

農委會指出，農田水利會自日治時期之水利組合演進而來，公法人資產性質本屬公有財產之一環，改制後，財產專款專用於農田水利事業，並無侵占民產。針對水利會改制遭質疑是開民主倒車，農委會解釋，水利會為秉承政府推行農田水利事業為宗旨之公法人，會員監督水利會會務與經費支用狀況，並依繳費高低享受不同灌溉排水利益，與政府機關行政及立法分權而治的概念不同。

▲黃金春抨擊陳吉仲欺壓農民。（圖／黃金春提供）



農委會說明，農田水利法草案通過後，配合行政院組織改造，將成立農田水利署，農田水利署下設17個分署。該法規定原水利會人員將適用原人事管理規則，確保其職等、陞遷等工作權益。與農民密切接觸之工作站及水利小組等基層組織均將維持，繼續辦理農田水利業務，服務農民。另由農田水利署各分署組成農田水利事務諮議會，提供處理農民建議與用水協調等服務。在完善基層組織設計與農民參與下，灌溉服務可更切合農民實際用水需求，服務農民灌溉更為確實。

農委會強調，目前37萬公頃未享有農田水利會的灌溉服務適宜糧食生產農地，於水利會改制後，農委會將視水源狀況，以適地適作原則，逐步將灌溉服務推展至灌區外農地，讓更多農民享受政府的灌溉服務;國人關心的食安議題，更可藉由農田水利法賦予裁罰水質污染案件之公權力，以確保灌溉水質，提升食安，另政府也將持續投注經費於農田水利建設，建構專業化農田灌溉專責機關，以因應氣候變遷及社會結構及農業生產環境改變挑戰。