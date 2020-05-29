LG首款5G雙螢手機登台　V60 ThinQ 5G Dual Screen中華電獨家開賣

▲LG V60 ThinQ 5G Dual Screen。（圖／LG提供）

記者邱倢芯／台北報導

台灣LG電子今(29)日正式在台推出LG首款5G雙螢幕手機V60 ThinQ 5G Dual Screen，正式加入台灣5G手機市場；LG V60 ThinQ 5G Dual Screen將在台推出雅痞藍一色，售價33,900元。6月1日起於中華電信獨家開賣，搭配大4G購機方案，月繳1,399元(30個月)，享上網吃到飽、行動最大網內免費講，專案價15,990元。

▼中華電信LG V60 ThinQ 5G Dual Screen大4G購機方案。（圖／中華電信提供）

LG V60 ThinQ 5G Dual Screen是LG旗下首款5G雙螢幕手機，其搭載20.5:9 6.8吋OLED FHD+超大螢幕，有效完成多工作業處理；支援8K影像錄影技術，搭配6,400萬畫素主鏡頭配置，輕鬆捕捉生活中精彩細節。全新4Mics語音對焦錄音功能，能清楚識別語音並將背景聲音分離，只要一鍵即可降低背景噪音，清晰收錄人聲；並擁有5,000mAh超大電量。

LG V60 ThinQ 5G Dual Screen為提供LG 8K影像紀錄技術，以8K超清晰解析度，呈現影片完美震撼細節，搭配6,400萬畫素標準鏡頭、78°、f/1.8 光圈主鏡頭，大幅提升動態及低光源環境的拍攝效果，輕鬆捕捉生活中每一個細節。

LG V60 ThinQ 5G Dual Screen搭載4Mics語音對焦錄音及ASMR錄音功能，只要一鍵即可去除背景雜音，清晰收錄人聲，亦能輕鬆收錄細小的環境音效。延續搭載32-bit Hi-Fi Quad DAC晶片，帶來前所未有的動人清晰美聲。

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