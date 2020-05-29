「通姦除罪」釋憲將出爐！兩性作家：贊成通姦除罪，不代表贊成通姦

▲通姦除罪化再度引發社會熱議，兩性專家：「贊成通姦除罪，不代表贊成通姦。」（示意圖／達志影像）

生活中心／綜合報導

通姦到底有沒有罪？隨著近來兩性平權趨勢下，通姦是否該除罪化再度引發熱議，大法官會議曾在於3月31日召開憲法法庭進行言詞辯論，將在今（29）日下午4時作出解釋。兩性作家艾姬也在粉專提出個人論點，能解決婚姻問題的非刑法及民法，而是心法，強調「贊成通姦除罪，不代表贊成通姦。」

此次大法官釋憲的兩大爭議法條包括《刑法》第239條「有配偶而與人通姦者，處一年以下有期徒刑。其相姦者亦同。」以及《刑事訴訟法》第239條但書特別規定：「刑法第239條之罪，對於配偶撤回告訴者，其效力不及於相姦人。」意指法律特別賦予配偶可撤告配偶一方的通姦告訴，只告小三、小王。

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兩性作家艾姬29日上午也針對通姦除罪化的爭議提出個人論點，她認為婚姻裡的罪與罰，難以依「法律」以認定裁決，「通姦的人不會因為有刑法就管束自己，不通姦的人也不會因為除罪了就趕快找個人通姦。」能解決婚姻問題的，絕不是刑法、民法，而是「心法」。

艾姬接著說，真的要讓受害者有所補償，民法已經足夠，強調「贊成通姦除罪，不代表贊成通姦。」她也在個人部落格文章《南韓宣布通姦除罪，那台灣呢？》指出，婚外性行為已越來越普遍，差別在於有沒有曝光。「只有身處婚姻裡的當事人才知道自己婚姻發生了什麼狀況，更何況很多時候愛與慾的感覺像是個連當事人都解不開的『謎』。」

▲通姦罪是否除罪化，大法官將在下午4時提出解釋。（示意圖／達志影像）

輿論認為通姦、偷吃者可恥、可惡，但艾姬反問：「如果是維持數十年到老死的無性婚姻妳也能接受嗎？如果在婚姻之外感動心動了，妳真能管得住自己的心嗎？」她期待台灣能早日修法廢除通姦罪，「這不僅符合社會趨勢，也讓這些本該由個人處理的議題不再被法律所綁架。即使藉法律懲罰了出軌的一方，夫妻關係也回不去了。」

3月底大法官針對通姦罪是否除罪化召開憲法法庭時，婦女新知董事長莊喬汝曾指出，「通姦罪的存在，一來無法預防通姦行為，二來，會造成更多家庭處理通姦罪時，那個撕裂會更嚴重。」強調雖然目前刑法上有通姦罪，但所謂的「通姦」問題從未消失，甚至帶來更多家庭的負面效果。

世新大學性別研究所教授陳宜倩表示，這次在憲法法庭中代表性別研究學界撰寫「法庭之友意見書」，她認為：「台灣人民花太多時間關心別人的情愛私生活，都忘了自己的生活要好好過，我們支持通姦除罪化，並不是不理解元配的辛苦。」呼籲大法官能廢除通姦罪的刑責，為台灣性別平等寫下新的里程碑。