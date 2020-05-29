新書驚曝...柯林頓睡過「億萬淫魔」的女人！2人曾在高空翻雲覆雨

▲美國前總統柯林頓。(圖／達志影像／美聯社)



實習記者周依儒／綜合報導

美國前總統柯林頓（Clinton）任內桃色緋聞不斷，其中最為人所熟知的，便是和白宮實習生陸文斯基（Monica Lewinsky）這一段。現在又有新書爆料，在柯林頓獵豔的「花名單」中，包含了已故億萬淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的皮條女友麥克絲威爾（Ghislaine Maxwell）。對此，柯林頓的發言人安潔（Angel Urena）則出面駁斥清「完全是謊言」。

▲ 幫艾普斯坦負責安排性招待的麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）。（圖／CFP）

綜合外媒報導，新書《A Convenient Death: The Mysterious Demise of Jeffrey Epstein》（死得其所：艾普斯坦的神祕死亡）中，揭露了柯林頓與這位英國名媛的關係，據悉，艾普斯坦已於去年8月在獄中輕生，結束66年的人生。

消息人士透露，消息人士透露，柯林頓在搭乘艾普斯坦「蘿莉塔快捷」（Lolita Express）私人專機波音727出國時，2人曾在高空翻雲覆雨；此外，柯林頓也曾造訪麥克絲威爾位在曼哈頓（Manhattan）的香閨。

知情人士更指出，柯林頓和有戀童癖的艾普斯坦不同，柯林頓不但喜歡像麥斯威爾這樣的熟女，且會和艾普斯坦這樣的人玩在一起，也是因為要掩蓋他和麥斯威爾的不倫戀。

不過，柯林頓的發言人周三出面駁斥，表示這是徹底的謊言，未來多年也將會有徹底的謊言出現。

▲ 艾普斯坦Jeffrey Epstein（圖／路透）

美國富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）生前涉入性侵、參與性交易疑雲，未料去年於獄中輕生離世，身後留下6.35億美元（約新台幣190億元）鉅額遺產。而麥斯威爾是英國的知名社交名媛，不過她在去年曾被爆料協助艾普斯坦進行性交易買賣、並招募未成年女孩成為性奴，但尚未因任何罪名被起訴。

柯林頓的發言人安潔對於書中爆料一事則表示，「不管是今天還是明天，這件事情都完全是個謊言。」不過，柯林頓的花邊新聞也並非頭一遭，早在1988年他被爆料和時任白宮實習生陸文斯基（Monica Lewinsky）的性醜聞，並引發了一系列調查和對柯林頓的彈劾案，此事件也被成為「陸文斯基事件」。