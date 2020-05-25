淫魔富豪獄中身亡…留下190億遺產　全球突然出現130人「搶著認親」

▲艾普斯坦的鉅額遺產清單，包括位於美屬維京群島的私人島嶼小聖詹姆斯島（Little St. James Island）。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）生前涉入性侵、參與性交易疑雲，未料去年於獄中輕生離世，身後留下6.35億美元（約新台幣190億元）鉅額遺產。儘管艾普斯坦從未娶妻，但至今已有130人出面聲稱自己是其私生子，要求繼承部分遺產。

福斯商業新聞（Fox Business）引述英國《太陽報》（The Sun）報導，摩斯族譜服務公司（Morse Genealogical Services）創辦人哈維•摩斯說，艾普斯坦生前風流，可能有超過不只一名私生子，甚至可能已經當祖父。

在艾普斯坦去世後不久，摩斯族譜服務公司就架設一個名為「艾普斯坦繼承人」的網站，至今已有386人與其聯絡，其中有130人聲稱自己可能是艾普斯坦的孩子。據悉，這些人不僅來自美國，還包括英國、法國和迦勒比海地區人士，如他們透過DNA鑑定證實為艾普斯坦的孩子，將可分得其部分遺產。

根據資產紀錄，艾普斯坦名下財產包括迦勒比海一座私人島嶼、巴黎與紐約房產、新墨西哥州一處牧場、一批高級名車，以及其他各式各樣財富。據稱，其遺產總價值高達6.348億美元。

艾普斯坦為美國對沖基金經理人，曾與包括川普總統、英國安德魯王子等上流階層人士交好，並涉及拐賣未成年人性交易、性侵等罪。艾普斯坦於2019年8月在紐約曼哈頓看守所中死亡，法醫驗屍認為其自殺身亡。

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▼ 艾普斯坦被捕後，案件審理期間於看守所中身亡。（圖／路透）



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