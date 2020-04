快訊／揭發柯林頓白宮性醜聞！　女職員崔普過世享壽70歲

▲柯林頓夫婦撐過性醜聞風暴,希拉蕊出馬競選總統時,柯林頓也站台支持。(圖/達志影像/美聯社)

記者張靖榕/綜合外電報導

22年前揭發民主黨籍總統柯林頓白宮性醜聞的女職員崔普(Linda Tripp),於美東時間周三(8日)過世,享壽70歲。

崔普於老布希(George H.W. Bush)時代就在白宮任職,1993年柯林頓(Bill Clinton)上台後,她繼續待在白宮一段時間,隨後被轉調五角大廈的公共事務辦公室。醜聞事件中的女方陸文斯基(Monica Lewinsky),當時還是一名24歲的白宮實習職員,1996年時被轉調至崔普任職的部門。

崔普和陸文斯基成為朋友後,在電話裡從陸口中得知,她和總統柯林頓多次發生性關係,並於1998年揭發和陸對談、多達20小時的錄音檔,進而掀起美國史上最不堪的性醜聞之一。當陸文斯基終於做完她的自白後,被問到有沒有任何話要說,她回答CNN記者,「我恨琳達崔普」。

直到本月8日過世以前,年屆70的崔普仍然試著揭發柯林頓時期的白宮秘事,書名取作《門後秘辛:我所看見的柯林頓白宮內幕》(暫譯,Behind Closed Doors: What I Saw Inside the Clinton White House)。崔普的前律師莫爾沙(Joseph Murtha)證實,崔普過世,但並未說明其死因及任何細節。