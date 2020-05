「香港不再享自治地位」港府批美國務卿失實陳述　稱特殊關稅區是《基本法》賦予

▲香港《國安法》成國際焦點之一。(圖/路透社)

記者張靖榕/綜合外電報導

中國全國人大周四(28日)以壓到性票數通過《國安法》,而對於美國國務卿日前一番「香港不再享有自治地位」的宣言及報告,香港政府在1天後回應,強烈反對《美國-香港政策法》,並稱香港特殊關稅優惠地位是由《基本法》賦予;港府聲明甚至模仿蓬佩奧的其中一段話回酸。

蓬佩奧周三(27日)發布推特,表示已將依《香港人權與民主法案》的規定,遞交香港報告給國會,並在一項聲明中指出,北京當局一系列的舉措,包括強推港版《國安法》的行為,已經根本破壞香港自治的特別行政區地位,同時為被《中英聯合聲明》,因此不再享有美國法律賦予的特殊待遇。

▲港版國安法表決,中共中央政治局七大七常委之一的王滬寧「快手」按贊。(圖/記者任以芳攝)

全國人大28日以2878票贊成、1票反對、6票棄權、1人未按鈴的結果,如期通過《國安法》表決。港府也發出聲明回應蓬佩奧,表明香港是中國人民共和國不可分割的一部分,指責蓬佩奧的說詞是對中國中央及香港地方之間關係的失實陳述。

港府表示過去23年,中央當局和港府都依據憲法及《基本法》對香港內部事務執政,而且完全遵循一國兩制的原則,並對沒有事實根據的指控表示遺憾。

港府還模仿蓬佩奧的語句說法,並抽換成符合港方的論述,回酸國務卿。蓬佩奧在聲明中表示,「沒有任何理性的人可以斷言,依照當前的事實,今日的香港在中國底下仍保有高度的自治。」(No reasonable person can assert today that Hong Kong maintains a high degree of autonomy from China, given facts on the ground.)

港府則回以「沒有任何理性的人可以否認,香港自去年六月以來,就被不斷升級的暴力團團包圍。」(No reasonable person can deny that Hong Kong has been besieged by escalating violence since June last year. )

儘管關稅是以一進口國制定,來決定對一出口國或地方單位的抽稅,港府在聲明中強調,香港單獨的關稅區地位,是經《基本法》賦予,而非美國法律下賦予的特殊待遇。

聲明文末指出,過去數十年,美國對香港的貿易順差是其貿易夥伴中最大的一位,2009到2018年間,美國就賺進了297億美元,到了2019年則因為美中貿易戰的關係,從314億美元降至264億美元。港府警告,若美方預期進一步對服務或金融投資業制裁,將會危及在港1300間美企的利益。