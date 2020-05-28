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烤鴨控快看！「烤鴨吃到飽」只要899元太狂

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▲▼大倉久和大飯店,粵式明爐烤鴨,吃到飽,桃花林中華料理,港式飲茶。（圖／大倉久和大飯店提供）

▲金黃肥嫩的脆皮烤鴨，899元就可吃到飽。

圖、文／大倉久和大飯店提供

近期爆紅、隱身在星級的大倉久和大飯店內的「桃花林中華料理」，有「米其林餐盤推薦」連續二年的認證，食材和口味絕對保證。原本平日就一位難求、六月將首次推出誘人的「899元烤鴨吃到飽」活動，搭配三十四道現點現做佳餚美饌，廣大吃眾們趕快預約起來！

二大亮點小編獨家搶先報！第一，這次主角推出廣東燒臘類中必吃的「粵式明爐烤鴨」。所謂的「明爐」，是以明火燒烤出酥脆油潤的鴨皮，鴨肉仍然保持粉紅色澤，能散發鴨肉特有的濃郁香氣。主廚選用3.5公斤的北京鴨，烘烤約40分鐘而成，十分考驗火侯的掌握功力。而一碗便要價1,680元的「金湯燕窩羹」，湯底以老母雞、金華火腿、豬大骨，再和以老湯，慢火熬煮36小時後，再加入細緻南瓜泥精製而成，上桌前再添一份上等燕窩！好奢華的一道湯！用餐時間內也是無限供應喔！

▲▼大倉久和大飯店,粵式明爐烤鴨,吃到飽,桃花林中華料理,港式飲茶。（圖／大倉久和大飯店提供）

▲經典港點90分鐘任你輕鬆點 。

必點烤鴨及燕窩羹後，點心類首選是珍貴的「松露真菌餃」。麵皮外表和入有益健康的紅麴，內餡裹刨碎新鮮黑松露混合蕈菇的素料，一咬開便散出松露特有的香氣、十分真材實料。小編私心想大推「蘿蔔絲酥餅」，蘿蔔絲是點心師傅每日手工現切、酥皮也是每日手工擀製，外觀刻意作成長條型，保留台灣本地產白蘿蔔的清甜口感，小編一個人就吃了六條！除了傳統港點，還有融合南洋風味的「海南雞飯」、「星洲肋排蝦麵」，以及飯店的祕製「招牌紅燒牛肉麵」，十足吃得飽。甜點種類也很豐富，除了必備的楊枝甘露，「芋香西米露」奶香濃郁、西米露清甜爽口，兩種都要各來一碗！

▲▼大倉久和大飯店,粵式明爐烤鴨,吃到飽,桃花林中華料理,港式飲茶。（圖／大倉久和大飯店提供）

▲煲湯、蘿蔔糕、各式餃類都有看頭。

同慶疫情趨緩，六月「烤鴨吃到飽」特別提供9折優惠之外，只要在大倉久和大飯店臉書粉絲團按讚、現場打卡標註【大倉久和大飯店-桃花林中華料理】並出示畫面，三位以下成人用餐，可選擇「金牌台灣啤酒330ml」每人一瓶、或「經典主廚料理三選一」。四位以上成人用餐，加贈「招牌片皮烤鴨」，由師傅現場桌邊片皮，以油脂豐潤的酥香鴨皮搭配荷葉餅與蔥絲、小黃瓜條及特製甜麵醬，立即享用傳說中的桃花林經典美味！

這麼多令人垂涎的好料，小編及同事們點不滿全套，歡迎各路食客邀請親朋好友一起去挑戰！

▲▼大倉久和大飯店,粵式明爐烤鴨,吃到飽,桃花林中華料理,港式飲茶。（圖／大倉久和大飯店提供）

▲星洲蝦麵、經典牛肉麵、海南雞飯也能吃到飽！

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關鍵字：

大倉久和大飯店粵式明爐烤鴨吃到飽桃花林中華料理港式飲茶

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