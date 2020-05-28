明年春節「爽休16天」攻略曝光！高CP值6次長假排休一次看





▲2021年8大連假曝光。（圖／記者許立昕製表）

記者蔣婕妤／台北報導

2021年行事曆出爐！行政院人事行政總處28日公布總放假天數為116天，其中超過三天以上的連續假期共有八次。另外，如果有想要放「超長假」的民眾，可以考慮在春節請6天假，直接換來「爽休16天」的假期。

2021年農曆春節連續假期從小年夜開始放，也就是2月10日至16日，共放假7日。如果民眾想要自行放「超長假」，2021年2月6、7日為周末假期，如果8日、9日請假，就可以接續上10日的春節7天假，若再繼續請17日至20日（20日補班）4天，等於可以直接爽休16天。

另外，四月份民眾若排休4天假（6日、7日、8日、9日），可連續放10天；6月若排休4天（15日、16日、17日、18日），可連續休9天；9月若排休3天（22日、23、24日），可連續休9天；10月若排休4天（12日、13日、14日、15日），可連續休9天；12月若從24日聖誕節前夕排休，請5天假（24日、28日、29日、30日），可放到跨年1月1日元旦，連休9天。

明年3日以上連續假期（併同例假日）共計有8個，包含開國紀念日（3日）、農曆春節假期（7日）、和平紀念日（3日）、兒童節及民族掃墓節（4日）、端午節（3日）、中秋節（4日）、國慶日（3日）、2022年開國紀念日（3日）。

至於民眾關心的「補班」，總共有兩天。分別是2月20日星期六要上班，補春節的休假日；另外一天則是中秋節（9月21日）適逢星期二，9月20日（星期一）調整放假，9月11日（星期六）補行上班。

2021「高CP值6次長假」排休攻略

2月農曆春節，若排休6天（8日、9日、17日、18日﹑19日、20日），可連續休16天。

4月若排休4天假（6日、7日、8日、9日），可連續放10天

6月若排休4天（15日、16日、17日、18日），可連續休9天。

9月若排休3天（22日、23、24日），可連續休9天。

10月若排休4天（12日、13日、14日、15日），可連續休9天。

12月若從24日聖誕節前夕拍休，請5天假（24日、28日、29日、30日），可放到跨年1月1日元旦，連休9天。