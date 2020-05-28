　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

明年春節「爽休16天」攻略曝光！高CP值6次長假排休一次看

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲2021年8大連假曝光。（圖／記者許立昕製表）

▲2021年8大連假曝光。（圖／記者許立昕製表）

記者蔣婕妤／台北報導

2021年行事曆出爐！行政院人事行政總處28日公布總放假天數為116天，其中超過三天以上的連續假期共有八次。另外，如果有想要放「超長假」的民眾，可以考慮在春節請6天假，直接換來「爽休16天」的假期。

2021年農曆春節連續假期從小年夜開始放，也就是2月10日至16日，共放假7日。如果民眾想要自行放「超長假」，2021年2月6、7日為周末假期，如果8日、9日請假，就可以接續上10日的春節7天假，若再繼續請17日至20日（20日補班）4天，等於可以直接爽休16天。

另外，四月份民眾若排休4天假（6日、7日、8日、9日），可連續放10天；6月若排休4天（15日、16日、17日、18日），可連續休9天；9月若排休3天（22日、23、24日），可連續休9天；10月若排休4天（12日、13日、14日、15日），可連續休9天；12月若從24日聖誕節前夕排休，請5天假（24日、28日、29日、30日），可放到跨年1月1日元旦，連休9天。

明年3日以上連續假期（併同例假日）共計有8個，包含開國紀念日（3日）、農曆春節假期（7日）、和平紀念日（3日）、兒童節及民族掃墓節（4日）、端午節（3日）、中秋節（4日）、國慶日（3日）、2022年開國紀念日（3日）。

至於民眾關心的「補班」，總共有兩天。分別是2月20日星期六要上班，補春節的休假日；另外一天則是中秋節（9月21日）適逢星期二，9月20日（星期一）調整放假，9月11日（星期六）補行上班。

2021「高CP值6次長假」排休攻略

2月農曆春節，若排休6天（8日、9日、17日、18日﹑19日、20日），可連續休16天。

4月若排休4天假（6日、7日、8日、9日），可連續放10天

6月若排休4天（15日、16日、17日、18日），可連續休9天。

9月若排休3天（22日、23、24日），可連續休9天。

10月若排休4天（12日、13日、14日、15日），可連續休9天。

12月若從24日聖誕節前夕拍休，請5天假（24日、28日、29日、30日），可放到跨年1月1日元旦，連休9天。

ET快訊
人妻「上山採藥」真相逆轉！車震做一半突滑落　小王跳車遭輾死
雲林男中600萬卻搞丟彩券　老闆驚爆：他損失超過1800萬元
台灣5G吃到飽資費曝光！　價格全球最便宜
明年春節「爽休16天」攻略！6次長假排休一次看　這2天要補班
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍營扯「罷韓賄選」被打臉！王定宇還原真相嗆：誣告要不要道歉

PS DS4造型悠遊卡價格、預購日期出來了　黃牛價飆到6500

「港版國安法」通過　賴清德：台灣一定要團結

港版國安法通過　陳明通：港人救援方案1周內公布

陸人大通過「港版國安法」　政院：台灣跟香港人站在一起

新北市提供最高300萬企業托育補助　6／1開放申請

高市府耗資5千萬救經濟　黃光芹：韓國瑜2600萬應還高雄市民

高嘉瑜提肥胖稅惹議！姓名學專家：名字有「YU」不太平

明年春節「爽休16天」攻略曝光！高CP值6次長假排休一次看

李正皓批陳玉珍狂問港來台政治庇護人數「沒常識」：金門人醒醒呀

老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯

虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

台南女訂百份餐點前「要先試吃」　店家煮完討錢她：要錢就不用了

15縣市豪大雨！高雄鹽埕又淹　彩券行妹子快哭了：4天前才清

猴腮雷！加國叔中文、日文超流利 會講20國語言...網一聽驚呆：已跪

暖心毛孩聽見主人開門聲超興奮監視器全程拍下毛孩等門的模樣

蔡英文力挺港！宣示人道救援　吳釗燮憂「大陸可能對台動武」

6星級露營車躺床看「星空+海景」　還有泳池、健身房、酒吧一次滿足

藍營扯「罷韓賄選」被打臉！王定宇還原真相嗆：誣告要不要道歉

PS DS4造型悠遊卡價格、預購日期出來了　黃牛價飆到6500

「港版國安法」通過　賴清德：台灣一定要團結

港版國安法通過　陳明通：港人救援方案1周內公布

陸人大通過「港版國安法」　政院：台灣跟香港人站在一起

新北市提供最高300萬企業托育補助　6／1開放申請

高市府耗資5千萬救經濟　黃光芹：韓國瑜2600萬應還高雄市民

高嘉瑜提肥胖稅惹議！姓名學專家：名字有「YU」不太平

明年春節「爽休16天」攻略曝光！高CP值6次長假排休一次看

李正皓批陳玉珍狂問港來台政治庇護人數「沒常識」：金門人醒醒呀

「胖達人」案小S免賠！　生技達人與前後董座要賠538萬

空總戰情大樓化身公共藝術場域　C-LAB「限時動態」以迷幻光雕點亮古蹟

卸妝竟能養出「小V臉」！快學4步驟按摩　搭配這罐更有效

皮蛋控必點「臭麻麵」！中壢銅板麵店　紅油雙拼抄手只要50元

藍營扯「罷韓賄選」被打臉！王定宇還原真相嗆：誣告要不要道歉

曬黑之後更性感！　TWICE志效「兩年前傳奇舞台」再登韓網被推爆

港版國安法「僅1人反對」全文！　央視：現場響起「超長熱烈掌聲」

海鮮人人愛！口袋不深的消費指南　富基海產店家老實說「這些不要點」

「一個賺1千」外籍妹來台猛接客　半年「千人斬」海撈120萬

中職二軍／古林睿煬先發3.1局遭林承飛開轟　統一3轟擊退樂天

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

政治熱門新聞

楊秋興加碼「6大」罷韓理由！驚揭韓國瑜棄「左營租屋」內幕

快訊／連假出遊提早排！2021年放假116天「3天以上連假8次」

振興券3000　王浩宇：不爽不要領

明年春節「爽休16天」攻略曝光！高CP值6次長假排休一次看

「台年輕人奴性重才快樂」他稱香港更自由：想移民大錯

高嘉瑜稱「課肥胖稅」引戰　議員批：道歉

快訊／吳釗燮憂「大陸可能對台動武」　蔡英文：各部會高度注意情勢

侯友宜獲「五星評價」　施政滿意度居全台第一

即／口罩價格5元業者反彈　經濟部：參考價

吳釗燮憂大陸動武　國防部回應了

獨／謝立功現身立院！同框柯文哲

大雨強襲高雄4地6天淹2次！韓國瑜開出治水良方

文華東方確定裁員251人　已達大量解僱標準

「血流成河是你的北京中央造成」　陳玉珍怒嗆洪申翰公開亂造謠

更多熱門

相關新聞

51連假全市大消毒已OK！

51連假全市大消毒已OK！

台南市政府為因應新冠肺炎疫情，確實防堵51連假期間人潮流動可能帶來的疫情風險，除之前針對全市觀光景點、人潮聚集處、大型營業場所及交通場站等周邊戶外公共區域進行環境消毒外，5日再次加強消毒工作，51連假前後共計出動72車次消毒車、76台背負式消毒機、216人次，完成377處戶外環境消毒。

星巴克5月限定2天買一送一

星巴克5月限定2天買一送一

連假秘境塞滿人　遊客：憋太久了

連假秘境塞滿人　遊客：憋太久了

4部砂石車夾殺自小客車　車尾全不見了！8車撞8傷急送醫　

4部砂石車夾殺自小客車　車尾全不見了！8車撞8傷急送醫　

國家級警報擋客！五一連假最長排隊人潮..9人香腸攤

國家級警報擋客！五一連假最長排隊人潮..9人香腸攤

關鍵字：

連假2021排休

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

丈夫常和女助理出國…崔佩儀過17年無性生活！

擁27房+千萬存款無法紓困　攤商氣罵政府

目擊者406字還原「卡卡兒甩爆飲料」現場

香港女大生「我不想移民台灣」文章被讚爆

內褲聞精液味抓姦！「台灣第一男模」前女友跳樓亡

小玉也「30萬粉專被消失」崩潰：我北七

成語蕎傳比基尼照給《國光》求通告！

即／美國務卿宣布　香港不再自治

楊秋興加碼「6大」罷韓理由！驚揭韓國瑜棄「左營租屋」內幕

同居才知是恐怖情人　甜美公僕當街慘遭刺死

快訊／丫頭登記結婚了！

正妹網紅號召32萬粉！1星洗爆咖啡店　老闆PO監視器畫面打臉

即／宜蘭男遭殺豬刀猛砍

「港版國安法」正式表決通過！

錢櫃「80人混戰」小模在其中　小護士一試愛上

更多

最夯影音

更多
老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯

老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯
虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

台南女訂百份餐點前「要先試吃」　店家煮完討錢她：要錢就不用了

台南女訂百份餐點前「要先試吃」　店家煮完討錢她：要錢就不用了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面