連假各景點人潮擠爆！連「秘境」都塞滿人　遊客：真的憋太久了

記者趙蔡州／綜合報導

五一連假第2天許多景點變得更擁擠，而且好多未列入警示的地區也紛紛塞爆，如彰化金針花海、雲林蘭花牆瀑布秘境等。不少遊客想說秘境人少比較安全，不料因為消息傳開讓現場出現人潮，遊客比起連假首日人更多，國道清水服務區甚至上午10點不到，就已經有2、3千人入場。

彰化金針花海因為五一連假，湧入了非常多人希望打卡拍照，但也因為人實在太多了，讓小小的樓梯步道幾乎塞住，園方人員見狀趕緊用大聲公喊話，希望遊客保持室外社交距離1公尺，畢竟走完全程差不多要半小時，太過於密集的人潮就怕真的發生意外。

不過要遊客和前方的人保持距離，隨時維持1公尺以上的間距，其實沒那麼容易，實際到現場還是能感受到擁擠現象，除了已經在現場賞花的人外，外頭停車場仍持續有車輛不斷湧入，對比政府有設置1968熱點的風景地區，但許多沒有列入的景點反而出現人潮爆量情況。

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▲民眾宅太久憋壞了，連假全台各大景區塞爆，秘境景點人潮也爆多。（圖／東森新聞）

一名遊客表示，「人真的很多啊，沒想到這麼多，就覺得不知道怎麼辦，就只能戴口罩保護自己了」。五一連假首日各地風景區就出現大量人潮，第二天人潮比起第一天只多不少，而且有許多人擔心太晚出門塞車，讓國道一大清早就出現車潮。

清水服務區2日上午就湧入大量車流，儘管停車的場地相當大，但仍有部分區塊完全塞滿，伴手禮區也一度進滿遊客，上午10點甚至一度多到超過二千人。清水服務區經理李家蓉說，「六天的零確診，人潮其實都會有進來，停留的時間有比前幾天好一點點。」

三天連假讓全台各地景點出現大批遊客，許多人想出門又擔心群聚感染發生，讓更多原本人不多的秘境一一曝光，像雲林莿桐鄉忠雲宮的蘭花瀑布牆，就瞬間躍升網友口耳相傳的花牆景點。當地一名遊客被問到，是不是很久沒出門了，就表示「真的憋很久了。」

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