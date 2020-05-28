【廣編】開幕不到半年　在地嚮導5顆星！網推CP值餐廳趕緊朝聖

▲Google Map好評餐廳「義百代餐館」，桃園新崛起打卡美食點。

圖、文／利百代提供

隨著國內疫情趨緩，許多人開始著手規劃國內小旅行，放鬆前陣子為疫情緊繃的身心靈。說到紓壓，當然少不了美食。網路上近期有一餐廳表現出色，在Google Map評分表現優異，成為桃園新一代打卡點，身為吃貨、老饕的你當然不能錯過！

位在桃園、於今年初開幕的義百代餐館，主打融合義式與台式口味的料理風格，從早上11：30營業到晚上10：00，餐點類型豐富，適合個人獨享的排餐、多人分享的拼盤組合、排解煩悶的下午茶甜點，更有適合晚上聚會小酌放鬆的精釀啤酒。其中義式與台式融合的招牌特色餐點，有剝皮辣椒熱炒的義大利麵，甜辣口味搭配彈牙有勁的麵條，是大人味首選。義百代餐館獨家菜式－宜蘭青蔥鴨肉烤餅出乎意料地對味，一口咬下就能充分感受到宜蘭蔥的清脆口感。老闆用心挑選的精釀啤酒爽口微苦，為滿桌菜肴適當劃下逗點，準備好迎接下一道美味。

參考Google Map許多「在地嚮導」所留下的5顆星評分，就知道藝百代餐館不只主打讓人食指大動的美食，還有物超所值的高CP值體驗。還在想出遊要去哪？桃園新崛起好評餐廳 – 義百代餐館，是一日遊必訪美食店，為2020年帶來正能量，和世界一起加油打氣！

利百代彩筆文創館－義百代餐館

地點：桃園市桃園區大誠路2號（近桃園火車站車程5分鐘）

訂位電話：03-361-3020