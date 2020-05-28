　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】開幕不到半年　在地嚮導5顆星！網推CP值餐廳趕緊朝聖

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼ 。（圖／利百代提供）

▲Google Map好評餐廳「義百代餐館」，桃園新崛起打卡美食點。

圖、文／利百代提供

隨著國內疫情趨緩，許多人開始著手規劃國內小旅行，放鬆前陣子為疫情緊繃的身心靈。說到紓壓，當然少不了美食。網路上近期有一餐廳表現出色，在Google Map評分表現優異，成為桃園新一代打卡點，身為吃貨、老饕的你當然不能錯過！

位在桃園、於今年初開幕的義百代餐館，主打融合義式與台式口味的料理風格，從早上11：30營業到晚上10：00，餐點類型豐富，適合個人獨享的排餐、多人分享的拼盤組合、排解煩悶的下午茶甜點，更有適合晚上聚會小酌放鬆的精釀啤酒。其中義式與台式融合的招牌特色餐點，有剝皮辣椒熱炒的義大利麵，甜辣口味搭配彈牙有勁的麵條，是大人味首選。義百代餐館獨家菜式－宜蘭青蔥鴨肉烤餅出乎意料地對味，一口咬下就能充分感受到宜蘭蔥的清脆口感。老闆用心挑選的精釀啤酒爽口微苦，為滿桌菜肴適當劃下逗點，準備好迎接下一道美味。

參考Google Map許多「在地嚮導」所留下的5顆星評分，就知道藝百代餐館不只主打讓人食指大動的美食，還有物超所值的高CP值體驗。還在想出遊要去哪？桃園新崛起好評餐廳 – 義百代餐館，是一日遊必訪美食店，為2020年帶來正能量，和世界一起加油打氣！

利百代彩筆文創館－義百代餐館

地點：桃園市桃園區大誠路2號（近桃園火車站車程5分鐘）

訂位電話：03-361-3020

ET快訊
人妻「上山採藥」真相逆轉！車震做一半突滑落　小王跳車遭輾死
雲林男中600萬卻搞丟彩券　老闆驚爆：他損失超過1800萬元
台灣5G吃到飽資費曝光！　價格全球最便宜
明年春節「爽休16天」攻略！6次長假排休一次看　這2天要補班
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

桃園新打卡點「Q萌文具」超吸睛！附設餐廳「早上7點就開吃」晚上再變調酒區

【廣編】「Days of Play」6月3日至6月16日　購買PS4 Pro只要10,880元

【廣編】開幕不到半年　在地嚮導5顆星！網推CP值餐廳趕緊朝聖

第二件0元！小7再推振興優惠券　麥當勞、屈臣氏現金折抵券6/3起可使用

CP值爆表組合包！好市多「載娃、堆物神器」超耐操　還有必囤洗衣精折扣來了

【廣編】Nespresso攜手《國家地理》踏上咖啡產地復興之旅　區塊鏈技術追尋咖啡旅程

烤鴨控快看！「烤鴨吃到飽」只要899元太狂

75%酒精悄悄漲3～5成！網購一罐直逼135元　消保處回應了

「閏月豬腳麵線禮盒」用APP輕鬆訂　新光三越推5老店名粽一次買齊

實測／「5300元現金抵用券」今晚12點就能領！麥當勞買18元冰淇淋也送

老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯

虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

台南女訂百份餐點前「要先試吃」　店家煮完討錢她：要錢就不用了

15縣市豪大雨！高雄鹽埕又淹　彩券行妹子快哭了：4天前才清

猴腮雷！加國叔中文、日文超流利 會講20國語言...網一聽驚呆：已跪

暖心毛孩聽見主人開門聲超興奮監視器全程拍下毛孩等門的模樣

蔡英文力挺港！宣示人道救援　吳釗燮憂「大陸可能對台動武」

6星級露營車躺床看「星空+海景」　還有泳池、健身房、酒吧一次滿足

【廣編】「Days of Play」6月3日至6月16日　購買PS4 Pro只要10,880元

【廣編】開幕不到半年　在地嚮導5顆星！網推CP值餐廳趕緊朝聖

第二件0元！小7再推振興優惠券　麥當勞、屈臣氏現金折抵券6/3起可使用

CP值爆表組合包！好市多「載娃、堆物神器」超耐操　還有必囤洗衣精折扣來了

【廣編】Nespresso攜手《國家地理》踏上咖啡產地復興之旅　區塊鏈技術追尋咖啡旅程

烤鴨控快看！「烤鴨吃到飽」只要899元太狂

75%酒精悄悄漲3～5成！網購一罐直逼135元　消保處回應了

「閏月豬腳麵線禮盒」用APP輕鬆訂　新光三越推5老店名粽一次買齊

實測／「5300元現金抵用券」今晚12點就能領！麥當勞買18元冰淇淋也送

影／麥當勞、屈臣氏、意舍酒店「5300元現金抵用券」怎用？7大Q＆A一次掌握

卸妝竟能養出「小V臉」！快學4步驟按摩　搭配這罐更有效

皮蛋控必點「臭麻麵」！中壢銅板麵店　紅油雙拼抄手只要50元

藍營扯「罷韓賄選」被打臉！王定宇還原真相嗆：誣告要不要道歉

曬黑之後更性感！　TWICE志效「兩年前傳奇舞台」再登韓網被推爆

港版國安法「僅1人反對」法條全文！　央視：現場響起「超長熱烈掌聲」

海鮮人人愛！口袋不深的消費指南　富基海產店家老實說「這些不要點」

「一個賺1千」外籍妹來台猛接客　半年「千人斬」海撈120萬

中職二軍／古林睿煬先發3.1局遭林承飛開轟　統一3轟擊退樂天

HTC VIVE顛覆教育訓練　助攻消防員培訓再升級

俄羅斯包機返台　全團檢驗結果出爐「其餘87人都陰性」

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

消費熱門新聞

買1支蛋捲冰淇淋就送5300元！麥當勞現金抵用券來了

「5300現金抵用券」今晚12點開領

酒精漲3～5成　消保處回應了

麥當勞「5300元現金抵用券」怎麼用？「7大Q＆A」一次看

6/1才解禁！好市多搶先開賣醫用口罩

大倉久和「烤鴨吃到飽」只要899

爸媽手刀衝這裡瘋搶育兒神器

CP值爆表！好市多必囤神級洗衣精折扣來了

第二件0元！小7再推振興優惠券

董座吳旻潔：誠品今年要關8間店

迷客夏大甲芋頭、伯爵紅茶拿鐵鮮奶冰量販也買得到了

新光三越推5老店名粽一次買齊

限時6天開跑！超商冰美式、拿鐵買1送1

在地嚮導5顆星！網推趕緊朝聖

更多熱門

相關新聞

漏報所得1.36億元　餐廳老闆拒稅3千萬下場曝

漏報所得1.36億元　餐廳老闆拒稅3千萬下場曝

新北市汐止區某海鮮餐廳黃姓負責人，漏報5年收入高達1.36億元，被國稅局抓到逃漏稅捐及罰緩合計超過3572萬元，黃男不服循管道救濟複查，卻利用這段行政程序時間脫產拒繳，案件移送行政執行署士林分署後，黃男還兩手一攤說「又沒賺那麼多錢，要我繳稅要繳什麼」，執行官向士林地院聲請將黃男管收獲准。

桃市府週邊　廈門街立體停車場動土

桃市府週邊　廈門街立體停車場動土

影／桃園街頭碰碰車真實版　男女當街互嗆提告

影／桃園街頭碰碰車真實版　男女當街互嗆提告

名下27間房產！攤商申請不到紓困怒譙政府

名下27間房產！攤商申請不到紓困怒譙政府

爆冷門！桃市府民政局長陳靜航接任

爆冷門！桃市府民政局長陳靜航接任

關鍵字：

義百代餐館利百代彩筆文創館利百代餐廳桃園

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

丈夫常和女助理出國…崔佩儀過17年無性生活！

擁27房+千萬存款無法紓困　攤商氣罵政府

目擊者406字還原「卡卡兒甩爆飲料」現場

香港女大生「我不想移民台灣」文章被讚爆

內褲聞精液味抓姦！「台灣第一男模」前女友跳樓亡

小玉也「30萬粉專被消失」崩潰：我北七

成語蕎傳比基尼照給《國光》求通告！

即／美國務卿宣布　香港不再自治

楊秋興加碼「6大」罷韓理由！驚揭韓國瑜棄「左營租屋」內幕

同居才知是恐怖情人　甜美公僕當街慘遭刺死

快訊／丫頭登記結婚了！

正妹網紅號召32萬粉！1星洗爆咖啡店　老闆PO監視器畫面打臉

即／宜蘭男遭殺豬刀猛砍

「港版國安法」正式表決通過！

錢櫃「80人混戰」小模在其中　小護士一試愛上

更多

最夯影音

更多
老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯

老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯
虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

台南女訂百份餐點前「要先試吃」　店家煮完討錢她：要錢就不用了

台南女訂百份餐點前「要先試吃」　店家煮完討錢她：要錢就不用了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面