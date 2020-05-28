快訊／明年行事曆公布！　「3天以上連假」有8次





▲蘇貞昌召開防疫措施解禁會議。（圖／行政院提供）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院人事行政總處28日公布明年度放假天數，2021年總放假天數為116天，其中超過三連以上的連續假期共有八次。

根據行政院核定2021年政府行政機關辦公日曆表，全年共計365日，總放假日數116天。其中3日以上連續假期（併同例假日）有8個，包含開國紀念日（3日）、農曆春節假期（7日）、和平紀念日（3日）、兒童節及民族掃墓節（4日）、端午節（3日）、中秋節（4日）、國慶日（3日）、2022年開國紀念日（3日）。

人事總處指出，行政院長蘇貞昌考量國人返鄉團圓需求，以及舒緩年節交通，2020年起農曆春節調整為自小年夜開始放假。

在補班部分，2021年農曆春節連續假期為2月10日至16日，共放假7日，由於各級學校寒假起迄日為1月21日至2月10日，參考教育部意見後，2月20日（星期六）補班；中秋節（9月21日）適逢星期二，9月20日（星期一）調整放假，9月11日（星期六）補行上班。

至於連續假期的補假方面，兒童節及民族掃墓節為同一日，適逢星期日，4月2日（星期五）及4月5日（星期一）補假，兒童節及民族掃墓節有4日連續假期。