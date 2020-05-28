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拚了！賽普勒斯：入境旅客若確診，醫藥食宿費我們出！

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▲新冠疫情重創賽普勒斯的觀光業。圖為首都尼柯西亞的商業大街上車馬狑落，小女孩還可以在街上蹓滑板車！（圖／達志影像／美聯社）

新冠疫情重創賽普勒斯的觀光業。圖為首都尼柯西亞的商業大街上車馬狑落，小女孩還可以在人行道上蹓滑步車！（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

「 英國廣播公司」(BBC)報導，地中海國家賽普勒斯(Cyprus，或譯塞浦路斯)斯政府周三(27日)發出公開信表示，如果入境旅客的新冠病毒檢測呈陽性，賽國府將負擔旅客及其家人的食宿和醫藥費用。旅客「僅需負擔返回自己國家所需的航班費用」即可。

報導指出，除了上述措施，賽普勒斯的醫院還專門為新冠病毒測試呈陽性的遊客保留了100張病床，並且為患者家屬準備了「隔離飯店」。這些都是賽國政府為吸引旅客而推出的一籃子好康措施。 新冠肺炎疫情在全球持續延燒，嚴重衝擊賽國的旅遊業。

據瞭解，2019年，該國的旅遊業收入約佔該國國內生產毛額(GDP)的15%。該國旅遊部副部長佩迪奧斯(Savvas Perdios)說：「疫情對我們打擊很大，我們正在盡最大努力進行補救。」

賽普勒斯計畫從6月9日起向德國、希臘、以色列、馬爾他等低風險國家重新開放商業航班。鑑於英國與俄羅斯旅客約佔該國旅客總數的一半以上，這兩個國家的旅客可能會在7月時被允許前往該國。

根據美國約翰霍普金斯大學的即時資料顯示，目前賽普勒斯累計的新冠肺炎確診病例有939例，累計死亡病例17人。隨著歐洲地區新冠疫情持續減緩，多國已重新開放或計畫開放邊界，為即將到來的旅遊旺季創造條件。影片請看這裡 21FH 

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