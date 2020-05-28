為參選基隆市長加入民眾黨？謝立功：我和柯文哲的理念一樣

▲謝立功。（資料照／謝立功競選總部提供）

記者黃巈禾／綜合報導

2018年代表國民黨競選基隆市長失利的謝立功，外傳將出任民眾黨秘書長。民眾黨未證實，僅表示是黨團無給職顧問。謝立功28日表示，他和台北市長、民眾黨主席柯文哲的理念一樣，集結在野的力量、強化制衡的力道，不讓執政黨為所欲為。

謝立功28日下午受訪表示，他認同柯文哲的理念，近來已加入民眾黨運作，為民眾黨提供相關政治意見，但是否接秘書長不便發言。

對於是否是為了參選基隆市長加入民眾黨？謝立功回應，他的想法不侷限在基隆，有機會一定為基隆市民發聲，至於因此被開除黨籍的黨紀處分，他願受處分，尊重國民黨的機制。

謝立功晚間在臉書進一步表示，台灣民主政治之路很不容易，一路從戒嚴到解嚴，發展到1996年的總統直選，以及三次的政黨輪替，每一段歷史的開啟與終結，都是人民意志的展現，也警惕著政黨與政治人物，必須時時刻刻保持謙卑的心，不能讓權力的慾望凌駕在民主之上。

謝立功指出，想問現在的執政黨謙卑嗎？對權力的著迷，是不是已超越對民主的維護？權力使人腐化，絕對的權力使人絕對的腐化，民主政治最可貴就是制衡與監督，但台灣當前的政治環境，早已因民進黨掌握所有資源，把行政、立法、媒體、網軍等當作掐住監督者脖子的武器，讓監督者的聲音發不出來，真實擺在眼前，台灣民主政治面臨最大挑戰。

謝立功提到，「我和柯文哲市長的理念是一樣的」，集結在野的力量、強化制衡的力道，不讓執政黨為所欲為，這也是跟柯文哲多次碰面，洽談各項合作的基礎。

對於柯文哲， 謝立功說，柯文哲是一位不太一樣的政治人物，「他的真誠讓我很敬佩，我也很感謝他對我所提出的意見的重視」，因此，這一個多月以來，很自然開始參與民眾黨的會議，透過自己數十年公職生涯累積的經驗，給予最客觀與實際建議，在野的力量必須更有效地發揮，只要對人民有利，在野的力量就一定有合作的空間。