國發會推動投資台灣3大方案：預計年底可落實3391億元

▲國發會主委龔明鑫。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國內本土病例連續45天持續零確診，若繼續維持，政府預計6月7日將擴大鬆綁生活防疫規，邁入下一階段範。對此，國發會28日指出，在新階段中，政府將加入推動投資台灣3大方案，預計今年底可落實3391億元，並持續推動綠能投資、社會住宅，及加快公共建設執行率等，以增進經濟成長動能，維持就業市場穩定。

國發會表示，面對新冠肺炎疫情衝擊，政府秉持達到「企業不能倒、就業不能失、物流不能停、金流不能斷」的最大滾動目標，提出一系列的紓困措施，包括穩定就業、協助弱勢及金融協助等。

國發會指出，截至5月26日紓困結果，現金發放695億元、紓困376萬人；融資貸款核准7567億元、約紓困72萬戶，有效協助勞工、企業及產業度過難關。

國發會透露，整體而言，我國因紓困的措施有效穩定國內就業情勢，今年4月如與去年年底相比，我國失業率僅增加0.36個百分點，與其他國家相比，如南韓增加0.8個百分點，香港增加2.1個百分點，美國11.2個百分點，我國就業情勢相對穩定。此外，今年第1季經濟成長率達1.54％，在世界各國中表現亦屬前段班。

國發會還說，在新的階段，政府陸續啟動振興方案，包括刺激消費、活絡商圈等措施，以促進民間消費、提振內需；在投資方面，將加速推動投資台灣3大方案，預計至2020年底可落實3391億元，並持續推動綠能投資、社會住宅，及加快公共建設執行率等，以增進經濟成長動能，維持就業市場穩定。