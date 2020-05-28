　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國發會推動投資台灣3大方案：預計年底可落實3391億元

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲國發會主委龔明鑫。（資料照／記者林敬旻攝）

▲國發會主委龔明鑫。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國內本土病例連續45天持續零確診，若繼續維持，政府預計6月7日將擴大鬆綁生活防疫規，邁入下一階段範。對此，國發會28日指出，在新階段中，政府將加入推動投資台灣3大方案，預計今年底可落實3391億元，並持續推動綠能投資、社會住宅，及加快公共建設執行率等，以增進經濟成長動能，維持就業市場穩定。

國發會表示，面對新冠肺炎疫情衝擊，政府秉持達到「企業不能倒、就業不能失、物流不能停、金流不能斷」的最大滾動目標，提出一系列的紓困措施，包括穩定就業、協助弱勢及金融協助等。

國發會指出，截至5月26日紓困結果，現金發放695億元、紓困376萬人；融資貸款核准7567億元、約紓困72萬戶，有效協助勞工、企業及產業度過難關。

國發會透露，整體而言，我國因紓困的措施有效穩定國內就業情勢，今年4月如與去年年底相比，我國失業率僅增加0.36個百分點，與其他國家相比，如南韓增加0.8個百分點，香港增加2.1個百分點，美國11.2個百分點，我國就業情勢相對穩定。此外，今年第1季經濟成長率達1.54％，在世界各國中表現亦屬前段班。

國發會還說，在新的階段，政府陸續啟動振興方案，包括刺激消費、活絡商圈等措施，以促進民間消費、提振內需；在投資方面，將加速推動投資台灣3大方案，預計至2020年底可落實3391億元，並持續推動綠能投資、社會住宅，及加快公共建設執行率等，以增進經濟成長動能，維持就業市場穩定。

ET快訊
香港女大生「我不想移民台灣」　196字理性文：黃泉下再見…網
「海戰車」開出來…龍蝦都要靠邊站！2隻4140被嫌貴　同業一
雲林男中600萬卻搞丟彩券！調監視器想佐證…台彩回應了
崔佩儀爆婚變首吐19年人妻心聲！　46字惹心疼
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍營質疑「罷韓國家隊」行政不中立　行政院回應了

外交部：巴西被施壓不得祝賀蔡英文連任　獨裁政權無法領悟言論自由

國防部：外離島若遭共軍攻占　國軍會有規復計畫

國發會：港人來台居留短期會增加　「國內房地產衝擊不會太大」

「血流成河是你的北京中央造成」　陳玉珍怒嗆洪申翰公開亂造謠

振興券1千換3千、低收入戶免費領　蘇貞昌6月2日親上火線說明

文華東方「18億住房回饋」被翻出　高嘉瑜疑：若歇業剩下的住房回饋呢？

文華東方擬資遣212人　勞動部介入處理、下午將對外說明

藍營控罷韓送乾洗手是賄選！主謀是立委助理　趙天麟：要提告　　

新式高教機6月下旬如期首飛　國防部：動靜態測試皆已完成

老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯

虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

15縣市豪大雨！高雄鹽埕又淹　彩券行妹子快哭了：4天前才清

猴腮雷！加國叔中文、日文超流利 會講20國語言...網一聽驚呆：已跪

台南女訂百份餐點前「要先試吃」　店家煮完討錢她：要錢就不用了

暖心毛孩聽見主人開門聲超興奮監視器全程拍下毛孩等門的模樣

蔡英文力挺港！宣示人道救援　吳釗燮憂「大陸可能對台動武」

6星級露營車躺床看「星空+海景」　還有泳池、健身房、酒吧一次滿足

藍營質疑「罷韓國家隊」行政不中立　行政院回應了

外交部：巴西被施壓不得祝賀蔡英文連任　獨裁政權無法領悟言論自由

國防部：外離島若遭共軍攻占　國軍會有規復計畫

國發會：港人來台居留短期會增加　「國內房地產衝擊不會太大」

「血流成河是你的北京中央造成」　陳玉珍怒嗆洪申翰公開亂造謠

振興券1千換3千、低收入戶免費領　蘇貞昌6月2日親上火線說明

文華東方「18億住房回饋」被翻出　高嘉瑜疑：若歇業剩下的住房回饋呢？

文華東方擬資遣212人　勞動部介入處理、下午將對外說明

藍營控罷韓送乾洗手是賄選！主謀是立委助理　趙天麟：要提告　　

新式高教機6月下旬如期首飛　國防部：動靜態測試皆已完成

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

政治熱門新聞

楊秋興加碼「6大」罷韓理由！驚揭韓國瑜棄「左營租屋」內幕

振興券3000　王浩宇：不爽不要領

「台年輕人奴性重才快樂」他稱香港更自由：想移民大錯

高嘉瑜稱「課肥胖稅」引戰　議員批：道歉

快訊／吳釗燮憂「大陸可能對台動武」　蔡英文：各部會高度注意情勢

即／口罩價格5元業者反彈　經濟部：參考價

侯友宜獲「五星評價」　施政滿意度居全台第一

獨／謝立功現身立院！同框柯文哲

吳釗燮憂大陸動武　國防部回應了

組黨王3小時成立6胞胎　代辦70政黨

文華東方確定裁員251人　已達大量解僱標準

獨／韓國瑜「冰處理」到底　罷韓若通過...不採取任何動作

振興券花1千領3千　柯：脫褲子放屁

快訊／蔡英文：讓香港人在台居留、生活、工作

更多熱門

相關新聞

輕適能負責人遭控詐欺　北檢約談後10萬交保

輕適能負責人遭控詐欺　北檢約談後10萬交保

主攻小資女市場的「輕適能」健身房，2017年開始對外募資擴店，最盛行時在全台15家分店，卻在2019年初無預警倒閉，血本無歸的投資人和會員2月間提出告發，輕適能負責人兼執行長賴志欽、營運長吳佳倫涉嫌詐欺、背信，台北地檢署27日約談相關人員到案後，依違反《公司法》等罪嫌，諭令賴、吳等3人各10萬元交保。

不找閨蜜逛街「10點習慣」幫小資族邁向財富自由

不找閨蜜逛街「10點習慣」幫小資族邁向財富自由

股東反目痛毆搶手機　強押山區簽600萬本票

股東反目痛毆搶手機　強押山區簽600萬本票

國發會主委龔明鑫下鄉台東

國發會主委龔明鑫下鄉台東

龔明鑫：3千元振興券擬對低收入戶撥款入帳

龔明鑫：3千元振興券擬對低收入戶撥款入帳

關鍵字：

國發會投資

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

丈夫常和女助理出國…崔佩儀過17年無性生活！

擁27房+千萬存款無法紓困　攤商氣罵政府

目擊者406字還原「卡卡兒甩爆飲料」現場

即／美國務卿宣布　香港不再自治

小玉也「30萬粉專被消失」崩潰：我北七

正妹網紅號召32萬粉！1星洗爆咖啡店　老闆PO監視器畫面打臉

錢櫃「80人混戰」小模在其中　小護士一試愛上

同居才知是恐怖情人　甜美公僕當街慘遭刺死

成語蕎傳比基尼照給《國光》求通告！

即／宜蘭男遭殺豬刀猛砍

進郵局沒戴口罩　女脫內褲戴頭上

影帝吳朋奉獨居鐵皮屋30多年突猝死　姪女尖叫聲傳遍整棟樓

網紅搭小黃到墾丁！上萬元天價司機爽翻

還原「2隻海戰車4140元」始末遭酸　布袋老闆想哭

濕鞋卡卡兒「甩爆飲料」嗆告！店家霸氣回文

更多

最夯影音

更多
老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯

老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯
虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

15縣市豪大雨！高雄鹽埕又淹　彩券行妹子快哭了：4天前才清

15縣市豪大雨！高雄鹽埕又淹　彩券行妹子快哭了：4天前才清

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面