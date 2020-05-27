檢視每日支出、不找閨蜜逛街！堅持「10點習慣」小資族也能邁向財富自由

▲想要擁有「財富自由」的人生，一般人不僅要靠良好的儲蓄習慣，更重要的是建立正向觀念與強大的內心。（圖／pixabay，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

人人都夢想過一個「不用為錢工作、收入大於開支」的舒適生活，但除非投胎投到好人家，不然大多數的人還是得靠自己努力。《Bright Side》列出10個應該要長期建立的觀念與習慣，鼓勵大家就算不是富二代、缺少投資頭腦，也有機會靠自己邁向「財富自由」！

1. 投資自己

雖然老生常談，但《Bright Side》認為對未來最佳的投資，標的物就是「自己」，而且人們愈早意識到這一點愈好，趁年輕時就可以勇於嘗試、學習不同事情。釐清自己真正感興趣的事物後，上網找文章、線上課程如今都不是難事，之後還可進一步考取認證、證照，對自己的投入愈多，所能得到的工作、交流機會，也會愈多。

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2. 把握住一天中自己可做主的8小時

上班族的時間其實很規律，正常來說人們平均每天工作8小時、睡眠8小時，扣掉通勤等時間，大約還有6～7小時的空閒時間。人們一天當中有8小時要拿來賣給別人賺取金錢，再把8小時的睡眠時間還給疲累的身體休息。因此，要投資、讓自己變得更好的唯一時間，就只剩最後的8小時。很多人認為工作累一天，回到家就是要好好放鬆，打開串流平台、追影集追到睡著；但其實從長遠角度來看，不如做一些對自己未來目標有幫助的事情，例如想學好第二外語，就把握時間打好語言基礎，偶爾想偷偷懶放鬆一下也不是不行，可以選擇收看該語言的網路影片、劇集等，讓學習更彈性、更有趣。

3. 親朋好友借錢要更加小心

在社會打滾一陣子後，身邊親朋好友的狀況難免不一，不論是為了生活或投資等原因而借錢，《Bright Side》提醒，借了錢當然都希望會有拿回來的一天，但各種狀況不是自己能夠控制，本來要好的關係可能也會因此結束。

4. 花費更少、存下夠多，下決定時就能更自由靈活

教存錢的文章通常都會建議「減少支出」，但《Bright Side》提醒，這個建議不只針對存錢，背後其實更具意義。假設自己的工作突然有所變動、與未來目標不合，或是租屋處臨時有狀況，臨時需要改變生活，一旦手邊有存下來的錢，面對突如其來的變化，就不怕為了現實委屈自己忍受屈服，因為眼前有不同的路可以選擇，過去存錢的堅持與努力，讓現在的你有餘裕做對真正重要的事。

5. 不衝動購物，24hrs後再決定

人們買東西，有時不是因為真正需要，而是被情緒所牽動。尤其是買一些低單價的小東西，由於花的錢並不多，而且很容易獲得樂趣，不小心就累積成一筆可觀開銷。但是，冷靜一陣子後，把這些東西集合起來並且看到實際花費的總額，就會意識到這些支出實在很不合理。為了減少不需要的開支，《Bright Side》建議必須遵循24小時制，想買的東西千萬別衝動，等過了1天、情緒平靜下來，就會發現有許多東西自己並沒有非要不可。

6. 每天花1分鐘檢視一天的花費

每天花1分鐘的時間檢查、思考今天的每筆購買開支，這個方法可以檢測每筆交易背後的問題，例如每天早上的超商咖啡是不是真的有必要？是否有其他更節省的方式可替代？慢慢減少支出，並確定每天平均最多會消費的金額，也能有助於控管自己的開銷。

7. 在每次購買前，都要進行比較

為了避免買回家後失望，除了給自己24小時的時間，另一個作法是，想想下一筆預期會支出的開銷，例如高單價商品、旅遊假期等，提醒自己未來的預期開支，就能幫自己瞬間恢復理性思考，決定把現有的錢，留給下一次花費使用。

8. 不要被銷售技巧拐走

厲害的店家經常使用不同銷售、折扣技巧，讓消費者開心帶走其實不需要的東西。為了不讓自己再度陷入店家的搶錢花招，《Bright Side》建議應該要在腦海中保持一個非常簡單的想法，例如看到有折扣時，馬上在心底冷靜告訴自己，「這個產品原本的價格一定太貴，或者品質不佳！」、「我買便宜沒賺到，賺到的都是店家！」

9. 忍住不跟朋友逛街

與自己一個人逛街試穿衣服、試搭配件相比，和朋友一起逛街可能會花更多錢，因為好友總會不停稱讚那些衣物、配件有多適合自己，心情大好下，就會忍不住掏錢入手。下回朋友相約逛街，絕對要「量力而為」，手頭正緊的時候絕對要堅守陣線、忍住不赴約！

10. 擺脫任何與錢有關的負面想法

人的想法具有強大力量，《Bright Side》認為這不是魔法，而是和心理學有關。當心底預設自己不可能賺、存很多錢，以及負面地認為有錢人都有問題時，任何努力到頭來都將無濟於事。《Bright Side》建議，嘗試改變對金錢的消極想法，試著follow上述建議生活一個月，或許就能得到令人驚訝的成果！