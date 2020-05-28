首爾將強化防疫2周！物流中心80↑人染疫「即起停業」　政府建議娛樂場所歇業

▲南韓迄今累計11344人染疫。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓今（28）通報79名新冠肺炎確診患者，創下53天以來單日確診人數最高紀錄。迄今與南韓最大電商公司Coupang旗下物流中心有關的染疫者已超過80人，南韓政府表示，未來2周將加強首都圈防疫措施，強烈建議娛樂場所歇業至6月14日，而京畿道知事李在明也已證實，即日起對該物流中心下達「禁止集合」命令，為期2周。

韓聯社報導，該措施將加強首爾及周邊地區的社交距離計畫，包括博物館、美術館等公共地點都將關閉，政府則是敦促企業能採取靈活工作制度來遵守相關規定。

衛生部長朴凌厚（Park Neung-hoo）指出，未來2周是阻止疫情進一步擴散的關鍵時刻，強烈建議首都圈酒吧、夜店等娛樂場所暫時歇業，但學校重新開放的計畫將如期進行，「如果不能在早期階段就阻止病毒擴散，將導致更多社區感染。」

南韓京畿道知事李在明稍早透過網路記者會表示，富川Coupang物流中心的群聚感染迄今已累計超過80人確診，其中31人在京畿道，料染疫人數將持續增加，Coupang新鮮食品物流中心即日起「禁止集合」2周。他說，即便是工作環境難以遵守防疫要求，但公司在初期應對不力，令人遺憾。

根據統計，有關單位已把富川新鮮食品物流中心的員工與訪客4156人列為調查對象，其中2633人已接受新冠病毒檢測，政府則計畫對2500多名快遞人員實施檢測。

▼南韓最大電商公司Coupang在富川的倉庫。（圖／路透）

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