她剪髮女兒狂哭！設計師「超暖荒謬提議」　眾媽一看淚讚：要用新台幣支持了

▲剪髮。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

嬰幼兒身邊需要隨時有人看顧，不過對家長來說，並不是任何場合都適合帶著孩子。一名媽媽日前去剪頭髮時，一旁的女兒不停哭鬧，讓她無法專心剪。沒想到，貼心的設計師下秒提出一個建議，讓原PO十分不好意思，但最後還是不得不接受。貼文一出，立刻引起媽媽們的共鳴讚翻。

「謝謝我的設計師。」一名媽媽日前帶著年幼孩子上髮廊剪髮，無奈女兒當時一直哭，她因為在剪髮的關係無法好好安撫，一時不知該如何是好。

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怎料這時，貼心的設計師竟提出「背著嬰兒邊幫原PO剪髮」的提議，讓原PO既心動又不好意思。不過她糾結一番後，最後還是接受設計師的建議，對方也真的邊安撫寶寶邊剪頭髮。

▲ 設計師超貼心，幫背嬰兒邊剪頭髮 。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO覺得整件事都很荒謬，畢竟她是第一次讓這個設計師剪頭髮，兩人並不算熟識，對方竟還願意這樣幫她。她也笑說，如果頭髮真的被剪歪了，她也不會怪罪對方的，下次絕對要請設計師喝一杯咖啡。

暖心事跡曝光後，眾人紛紛感動表示「辛苦設計師了，人美心也美」、「人太好，無限支持啊」、「敬業到這種程度，令人佩服」、「優質設計師我們要用新台幣支持她」、「這設計師很讚耶，我因為二寶太調皮了，已經半年沒去修剪頭髮了」、「這真的是用生命在做事業」、「哇，可以問在哪裡嗎」。

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