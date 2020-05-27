櫃姐當她屁孩...白眼譏：我們東西比較貴喔　刷卡見「螢幕上數字」臉色大變了

▲原PO到某專櫃消費，留下非常不好的印象。示意圖，與本文無關。（圖／取自pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

百貨公司裡品牌專櫃琳瑯滿目，是不少人的購物天堂，不過櫃哥櫃姐令人不敢恭維的態度也時有所聞。有女網友就分享自己不愉快的購物經驗，不僅如此，櫃姐在看到她過往的消費金額後臉色突變，現實的態度讓她決定從此不再去該櫃消費。

「大部分的櫃，櫃哥櫃姐態度都很好，但這個櫃從此就冰凍了。」一名女網友在臉書「爆怨公社」抱怨百貨公司櫃姐，她表示前陣子從國外回台灣時，因為粉底液用完了，就到專櫃上補貨。

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她指出，不知道為何櫃姐似乎把她當成沒經濟能力的屁孩，不僅對她愛理不理，甚至還白眼她，刷卡結帳時還用譏笑的語氣表示「我們櫃的東西比較貴一點喔」，態度令原PO不敢恭維，「很差的消費經驗。」

原PO說，後來她因為辦了貴賓卡的關係，還有加入各專櫃的會員取得新品資訊，店員們可以在電腦上看到會員的消費金額。她指出，那個曾經白眼她的專櫃人員看到她高額的消費金額後，臉上堆出滿滿笑容，再也沒有酸言酸語了。

▲櫃姐看到消費原PO金額很高，態度大轉變。（示意圖／取自pixabay）

但儘管如此，她也因為對方現實的態度決定不再到那個專櫃消費，寧願跑到遠一點的百貨公司都沒關係，「賣貴的東西不代表身價也變貴。」

抱怨文一出，網友們紛紛有感表示「通常那種不會給她業績，會故意到別的櫃買一堆從她面前經過」、「把拔曾經看某家的外套，被櫃姐笑著說：這裡衣服打完折還要破萬喔！然後把拔在隔壁花了80張」、「電腦資訊比較發達了，輸入會員資料後，態度立馬轉變」、「社會現實狗眼看人低銷售員真的蠻多，進店門就開始打量你」。

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