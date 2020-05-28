「五星評價」施政滿意度全台第一　侯友宜回應了

▲新北市長侯友宜。（資／記者周宸亘攝）

記者羅婉庭／新北報導

《遠見雜誌》最新民調指出，新上任的新北市長侯友宜獲得五顆星的滿意度，位居全台第一。對此，侯友宜28日表示，新北市還有很多做的不足的地方，仍然要跟團隊繼續努力拚下去，不辜負所有市民的期待。

針對獲得「六都防疫滿意度調查」冠軍，本次又獲5星首長肯定，奪下21縣市最高淨滿意度、最低負評，侯友宜表示，在全球防疫嚴峻的時刻，經濟受到很大的衝擊，新北市還有很多做的不足的地方，團隊仍然要努力的拚下去，不辜負所有市民的期待，繼續好好做事。

對於今年滿意度成績比起去年成長許多，侯友宜僅說，謝謝大家的關心，「我們真的還有很多沒有做的、不足的地方需要努力，還有很多的面向，我們仍然要跟所有的團隊繼續打拚」，做到不會辜負市民對的期待，好好做事對他們來說才最重要的。

針對當初「漢子、禿子、燕子」國民黨三顆太陽，如今盧秀燕民調排名吊車尾，韓國瑜則是沒上榜，是否對韓、盧兩人提供市政上的建議？侯友宜回應，每一個地方的縣市的狀況都不一樣，把自己的角色做好，才是他的本分。

侯友宜表示，其它的縣市首長與市府團隊，都很努力的做事，希望大家一起打拚，讓台灣會更好、中華民國會更好。

今年因新冠肺炎疫情影響，中央快速推動紓困振興，地方首長也嚴陣以待，做好防疫措施。根據《遠見雜誌》最新民調指出，新上任的新北市長侯友宜獲得五顆星的滿意度，位居全台第一。

《遠見》民調顯示，在六都首長施政滿意度，侯友宜與桃園市長鄭文燦皆獲得五顆星，其次是台南市長黃偉哲獲得4.5顆星，台北市長柯文哲3.5顆星，台中市長盧秀燕3.5顆星。另外獲得五星評價的還有新竹市長林智堅，屏東縣長潘孟安，連江縣長劉增應。

在全台21縣市長施政滿意度中，侯友宜也位居第一（87.1％），其次是屏東縣長潘孟安（85.3％），第三為基隆市長林又昌（84.1％），第四是桃園市長鄭文燦（84.8％），第五為連江縣長劉增應（87.4％）；而向來屢獲媒體關注的柯文哲，滿意度僅獲得52.3％，在21縣市中墊底。

《遠見》民調指出，侯友宜行政中立深植人心，抗疫期間超前部署，超乎市民期待，4月甫以88.3%高滿意度奪下《遠見》「六都防疫滿意度調查」冠軍，本次又獲5星首長肯定，奪下21縣市最高淨滿意度、最低負評。團隊八大面向總平均正評、淨滿意度實績與年度進步幅度，亦技壓21縣市，是最大贏家。

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