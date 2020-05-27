侯友宜：「開放入境」絕對不用急　沒人願為第3波疫情付出代價





▲侯友宜市政會議後受訪。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

國內連續44天零確診，指揮中心宣布可望在6月7日大規模解封，視特殊情況開放外籍入境。對此，新北市長侯友宜27日表示，境外解封絕對不用急、不用快，否則解封之後萬一造成第三波疫情，沒有國民願意付出這樣的代價。

侯友宜強調，邊境管制要隨著全球疫情，嚴格審慎的開放，建議中央「管控境內」已經做到位之後，「阻絕境外」必須評估全球疫情，確定沒有問題以後逐漸開放，境外解封絕對不用急、不用快。

侯友宜說，入境開放一定要平估全球疫情，隨時做好精準判斷，「否則解封之後萬一造成疫情第三波攻擊，絕對不是我們願意付出的代價」，阻絕境外絕對是最嚴格的考驗，一定要嚴肅面對。

陳時中表示，是否開放短期商務、緊急醫療等相關外籍人士入境，近期都在討論中，考慮在特殊情況下，經由區域上相互認證、於國外檢疫，開放入境，但進來後仍得從14天檢疫開始；特殊狀況者，再以5天、3天、3天等連續性採檢方式把關。

全球疫情近3週持續上升，全球截至5/25 15:30累計5,461,072例，其中345,229例死亡，病例分布於187國/地區，病例數以美國1,671,066例、俄羅斯353,427例、巴西347,398例、英國259,559例及西班牙235,772例為多。德國5月上旬有條件開放宗教活動後，近期報告1起教會群聚逾40例。另日本5/25全面解除緊急狀態。