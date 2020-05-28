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35元買飲料中千萬發票　「爽到說溜嘴」幸運得主身分曝光

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▲▼ 統一發票（圖／記者劉維榛攝）

▲中學生花35元中千萬發票，幸運兒說溜嘴意外曝光了。（圖／記者劉維榛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

彰化社頭鄉傳出有7-11超商開出1張千萬元的統一發票，獲獎者是當地一名某私立學校的中學生，而且只花35元買飲料就中1千萬。有消息指出獲獎者的身分會曝光，主要是因為他跟爸爸到銀行領獎後，忍不住決定告訴死黨，因此導致消息在鄉里間傳開，超商店員事後也證實「確實有人中獎。」

自從3月統一發票中獎號碼公布後，彰化社頭鄉某7-11超商就在門口貼出喜訊，提醒買飲料中1千萬的民眾趕緊去領獎。不久之後社頭鄉就有傳言指稱，中獎的是一名每天搭乘校車通勤的中學生，當初只花了35元購買飲料，就意外獲得了千萬大獎。

請繼續往下閱讀...

▲彰化社頭鄉小7買35元飲料中千萬大獎。（示意圖／記者唐詠絮攝）

▲中獎者忍不住跟死黨分享，讓消息在當地流傳開來。（圖／記者劉維榛攝）

至於為什麼會有得獎者的消息傳出，當地鄉里傳言是學生發現自己中獎，在與爸爸一起到銀行領取獎金後，忍不住與死黨分享好消息，死黨回家後又告訴了父母，結果消息就這樣慢慢擴散出去，不過大家都沒有透露獲獎者的任何消息，只知道獲獎者是一名學生而已。

根據《三立新聞》報導，該7-11超商的店員坦言，確實有開出千萬中獎發票，他們也是確認後才在門口貼紅榜，至於中獎者是誰並不清楚。

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