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「單手騎車」11秒吃1.2萬罰單　騎士申訴…結局更慘了

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▲▼不滿單手騎車11秒遭罰1.2萬 申訴再被吊扣車牌3月。（圖／東森新聞）

▲單手騎車11秒被罰1.2萬元，騎士申訴的結局竟然罰更重。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

南投縣有一名陳姓男子投訴，他3月時騎車因為太冷了，便把手放口袋「單手騎車」，不料被檢舉「危險駕駛」開罰1.2萬元，他不服向監理所提出申訴，結果被加罰「吊扣牌照3個月」，直呼警方根本是針對報復，他認為自己騎車平穩、沒有蛇行、沒有闖紅燈或超速，罰這麼重真的太誇張。

投訴人陳男表示，他今年3月騎車出門買東西吃，因為天氣實在太冷了，他就手放口袋「單手騎車」騎了約11秒，就被後方民眾拍下檢舉，警方認為是「危險駕駛」開出1萬千元罰單。他說「因為我本身怕冷，所以我手有放（口袋），而且我也不是全程都放，只是這樣要罰到1萬2千嗎。」

▲▼不滿單手騎車11秒遭罰1.2萬 申訴再被吊扣車牌3月。（圖／東森新聞）

▲警方表示一切均依法行政，如果陳男認為罰單仍不合理，可以繼續提出申訴。（圖／東森新聞）

陳男認為，他手放口袋只有短短時間，加上車速僅在20、30公里，也靠右邊騎相當平穩，沒有蛇行、沒有闖紅燈或超速，如此也要開罰1萬2千元「真的太重了」。他事後向警方及監理單位申訴，沒想到罰單不但沒有取消，監理站還要加罰他吊扣牌照3個月，氣得直呼警方根本在針對報復。

南投分局交通組長李明杰表示，開出的罰單一切均依法行政，影片中駕駛人約有11秒單手駕車，加上頭還有左右張望未直視前方，因此依道路交通管理處罰條例第43條1項舉發，監理站申訴的部分，監理站還函文本分局，依照43條4項的部分，再給予駕駛人扣牌照3個月。

警方表示，監理站在收到陳男的申訴，看過影片後認為要加罰吊扣車牌，如果陳男認為罰單仍不合理，可以繼續提出申訴。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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