網美手、開箱手掰掰！Sony ZV-1一鍵就對焦物品

▲Sony ZV-1。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

對於時常需要影片開箱的網美、開箱部落客來說，拍攝的過程中如果要做好產品對焦，往往要一隻手拿產品，另一隻手要當作產品背景、擋自己的臉，以免經頭無法好好對焦在物件上。Sony今（27）日在台發佈全新概念的隨身數位相機ZV-1，號稱是專為輕影音拍攝與影片內容創作者所設計，不需先摸透如何手動設定，只要「一鍵」就可以滿足許多的拍攝需求。

Sony指出，使用ZV-1錄製影片時，透過位於機身上方的「景深切換」鍵，可快速調整光圈大小，在維持對焦在主體的同時，一鍵切換清晰或模糊的背景（散景），即便自拍操作，也能輕易完成。

值得注意的是，ZV-1擁有全新「產品展示設定」，同樣只需一鍵，即可讓展示物件與臉部之間快速流暢的轉換對焦，再也不需將一隻手放在物體後面讓相機對焦，創作者拍攝產品介紹或評測等影片內容更加輕鬆。

▼只要按下快捷鍵，相機即可快速對焦物品。（圖／記者邱倢芯攝）

如果喜歡拍攝Vlog紀錄生活點滴，ZV-1所搭載的臉部優先自動曝光（AE）功能，面對突然從戶外陽光下轉移至陰影處這樣極端的光線變化，ZV-1亦能輕鬆駕馭，可自動偵測被攝主體的臉部並優先調整其曝光，確保在任何環境下，被攝主體的臉部都是理想的亮度；若主體迅速離開畫面，此自動曝光技術也能避免突然過曝或極暗的畫面產生。

另外，有質感的影片內容需清晰音訊品質相輔相成，ZV-1內建3組麥克風，加強收音的聚集性，能提供可靠的收音表現；此外，ZV-1配備標準 3.5mm 麥克風插孔和 MI 智慧熱靴，增加外接麥克風配件的靈活性，同時隨附可安裝於熱靴上的防風毛罩，有效抑制風切聲噪音。

既然；搭配Sony側翻式多角度LCD螢幕的隨身機、MI智慧熱靴、可直接外接麥克風；而ZV-1包含舒適手感握把、尺寸放大且位於相機頂部方便操作的錄影按鈕、確保錄影正常進行的錄影指示燈等外型設計，都是為了能提供創作者更直覺簡易的使用體驗。

▼Sony ZV-1握把上也內建了快捷鍵，讓影音創作者可以更方便操作。（圖／記者邱倢芯攝）

Sony ZV-1將於6/4正式在台上式，單機建議售價19,980元，亦同步推出搭配 GP-VPT2BT的輕影音手持握把組合，建議售價23,980元，購買單機或組合皆隨贈ZV-1專屬相機皮套乙組；自即日起至6/3止開放早鳥預購優惠 (Sony Store 直營店及官方購物網站限定)，預購即加贈Sony記憶頸枕乙個。