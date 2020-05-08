Sony推出真無線耳機WF-SP800N　主動降噪功能滿足運動需求

▲WF-SP800N。（圖／翻攝自Sony）

記者陳心怡／外電報導

Sony 在稍早宣布一款針對運動所推出的真無線耳機 WF-SP800N ，它具備運動所需的 IP55 可沖洗等級的防水性能，同時開啟降噪的續航力可達 9 小時、關閉後達 13 小時。

WF-SP800N為運動和跑步而設計，提供IP55防水防汗功能，在啟用降噪功能的情況下，連續使用時間達到9小時，如果關閉了降噪功能，則可連續使用13小時。

不過，這款耳機外殼不包含無線充電功能，但10分鐘的快速充電就能讓用戶在緊要關頭播放一小時。每個耳塞的設計中都有柔軟的穩定器，可以在健身活動中讓耳塞穩定保持在耳朵裡，它們是可拆卸的。

SP800N借用了與1000XM3耳塞相同的藍牙晶片，實現了穩定的連接，並且採用了Sony的Extra Bass聲音配置。雖然它的音質雖然不像1000XM3s那樣細緻入微，但還是會給健身播放列表中音樂增加足夠的震撼力。

售價定為200美元的WF-SP800N，採用了觸摸式控制，並擁有Sony的快速關注功能，用戶可以用手指按住其中的一個按鈕，以暫時調低音樂並播放外部音頻。對於音頻編解碼器，它們支持標準的AAC和SBC組合，外觀顏色有黑色或藍色可選。