台東連日豪雨民眾貨車卡偏僻泥巴路　幸得警熱心協助草叢中尋獲

▲▼ 台東連日豪雨民眾貨車卡一般道路無法到達的偏僻泥巴路，幸獲熱心警尋獲助返家。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導



台東警分局溫泉派出所警員郭家良於日前接獲勤務指揮中心通報，在轄區興安壇附近有車輛卡在泥巴路上無法動彈，員警到場後發現該處不僅地處偏僻，且因為訊號不佳報案人電話均無法撥通，於是請救護人員透過定位系統鎖定報案人位置，經查詢該定位一般道路無法到達。在郭員持續開啟警笛後，最終在一雜草叢生處聽見小貨車鳴按喇叭回應，因而順利尋獲該名潘姓民眾，並將民眾載下山。

據了解，該山區道路路幅狹窄，僅能容納一輛車輛通行，且道路右側為山谷，左側山壁因連日豪雨而有土石崩落危險，道路也因泥濘而極難通行。受困之潘民表示自已從事販菜生意，當日剛好平常送貨人員請假由他替班，由於他第一次前來送貨，且一早出門前未注意天氣預報山區將有豪雨發生，便直往山區行駛，加上路況不熟，手機又失去訊號，原本打算等雨勢稍停再行下山求救，想不到雨勢越下越大，連車輛都卡在泥濘路上。所幸員警趁著滂沱大雨來臨前即時護送民眾下山，結束一場山中驚魂記。

台東警分局呼籲，開車上山之民眾，除應詳細檢查車輛狀況外，也要注意天侯及路況，路面因大雨肆虐過後較為潮濕鬆軟，民眾開車時應特別注意，避免不慎陷入以確保自身行車安全。萬一不慎受困山區勿驚慌，除可利用手機撥打110報案電話或大聲呼叫請求路過民眾協助，切勿逕自離開遠處以避免憾事發生。

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