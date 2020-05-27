　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東連日豪雨民眾貨車卡偏僻泥巴路　幸得警熱心協助草叢中尋獲

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 台東連日豪雨民眾貨車卡一般道路無法到達的偏僻泥巴路，幸獲熱心警尋獲助返家。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

▲▼ 台東連日豪雨民眾貨車卡一般道路無法到達的偏僻泥巴路，幸獲熱心警尋獲助返家。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

台東警分局溫泉派出所警員郭家良於日前接獲勤務指揮中心通報，在轄區興安壇附近有車輛卡在泥巴路上無法動彈，員警到場後發現該處不僅地處偏僻，且因為訊號不佳報案人電話均無法撥通，於是請救護人員透過定位系統鎖定報案人位置，經查詢該定位一般道路無法到達。在郭員持續開啟警笛後，最終在一雜草叢生處聽見小貨車鳴按喇叭回應，因而順利尋獲該名潘姓民眾，並將民眾載下山。

據了解，該山區道路路幅狹窄，僅能容納一輛車輛通行，且道路右側為山谷，左側山壁因連日豪雨而有土石崩落危險，道路也因泥濘而極難通行。受困之潘民表示自已從事販菜生意，當日剛好平常送貨人員請假由他替班，由於他第一次前來送貨，且一早出門前未注意天氣預報山區將有豪雨發生，便直往山區行駛，加上路況不熟，手機又失去訊號，原本打算等雨勢稍停再行下山求救，想不到雨勢越下越大，連車輛都卡在泥濘路上。所幸員警趁著滂沱大雨來臨前即時護送民眾下山，結束一場山中驚魂記。

▲▼ 台東連日豪雨民眾貨車卡一般道路無法到達的偏僻泥巴路，幸獲熱心警尋獲助返家。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

台東警分局呼籲，開車上山之民眾，除應詳細檢查車輛狀況外，也要注意天侯及路況，路面因大雨肆虐過後較為潮濕鬆軟，民眾開車時應特別注意，避免不慎陷入以確保自身行車安全。萬一不慎受困山區勿驚慌，除可利用手機撥打110報案電話或大聲呼叫請求路過民眾協助，切勿逕自離開遠處以避免憾事發生。

►夏季保濕的秘密

►二手票券豐富你的生活
 

ET快訊
即／嚴防朱雪璋落跑！設局砍斷「深海閻王」腳筋　檢警檢警拘捕中
202張電子發票全槓龜！他App一按「驚奇中2000元」
文華東方員工證實裁員、減薪、降職！200人臨時被叫開會「官網
「天和鮮物」創辦人劉天和過世！官方粉絲團：來不及道別
口罩6月1日解禁！恐爆搶購潮　業者曝「成本高」：可能會漲到1
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

水利會改制「違憲」　黃金春砲轟陳吉仲「沒有重批不會醒！」

台東連日豪雨民眾貨車卡偏僻泥巴路　幸得警熱心協助草叢中尋獲

台東豐田國中獲贈越野單車20輛　慈濟助學子壯遊台灣

楊坤鋒感念母親養育之恩　捐「瀚翔壹號」3百萬高性能救護車

台東境內南方救災重鎮　大武消防分隊獲4千萬經費遷建

慈濟發起「罩顧彰化郵您真好」　感恩郵務士

國研院以尖端科研成效　簽約合作慈濟志業

警廣聽眾問車禍處理眉角　台中交大副隊長空中解答

舊衣回收請投入合法舊衣回收箱　台南市環保局：已移除非法設置173座

自行架設田間鳥網違反野生動保法　可處新台幣6萬元至30萬元罰鍰

印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家

崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

忍耐max！阿母買電動魚給阿金　牠皺眉一拍...逆轉結局惹笑網友

羅時豐上綜藝玩超大「真的落水」　挑釁吳宗憲：投準一點嘛XD

暖心毛孩聽見主人開門聲超興奮監視器全程拍下毛孩等門的模樣

水利會改制「違憲」　黃金春砲轟陳吉仲「沒有重批不會醒！」

台東連日豪雨民眾貨車卡偏僻泥巴路　幸得警熱心協助草叢中尋獲

台東豐田國中獲贈越野單車20輛　慈濟助學子壯遊台灣

楊坤鋒感念母親養育之恩　捐「瀚翔壹號」3百萬高性能救護車

台東境內南方救災重鎮　大武消防分隊獲4千萬經費遷建

慈濟發起「罩顧彰化郵您真好」　感恩郵務士

國研院以尖端科研成效　簽約合作慈濟志業

警廣聽眾問車禍處理眉角　台中交大副隊長空中解答

舊衣回收請投入合法舊衣回收箱　台南市環保局：已移除非法設置173座

自行架設田間鳥網違反野生動保法　可處新台幣6萬元至30萬元罰鍰

煎炒、涼拌不同油！專家曝「6煮法」搭配油款...用錯吃下有害物質

諾蘭《天能》真的「炸毀一架波音747」原因曝光！羅伯派汀森：太荒唐

不斷更新／新莊賽前大雨　樂天、富邦之戰延後開打

自住客推升低價屋價格　北市房市指標：房價亮過熱紅燈

搭雲霄飛車「禁止尖叫」！日本推樂園防疫守則...迪士尼跟進支持

員林基督教醫院淹水　老鼠的家也被淹…溼答答縮在牆邊發抖

日軍二戰興建10多座碉堡僅剩4座　台中議員請命：活化歷史

水利會改制「違憲」　黃金春砲轟陳吉仲「沒有重批不會醒！」

游錫堃28日召集黨朝野協商　研議發表共同聲明挺香港

里拉德一度以為賽季結束「2周什麼都沒做」　憂復賽體型走樣開始狂訓練

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

地方熱門新聞

快訊／高雄雨彈襲擊小港區　道路積水現況曝

台鐵「台南－保安」雙向延誤　原因曝

最敢給公司破功？健豪尾牙獎縮水

台南安平四草大橋男浮屍身分查出

讓護國神山台積電根留中華民國

即／桃園深夜死亡火燒車！3死均成焦屍

桃園捷運綠線高架工程　進度超前

爆冷門！桃市府民政局長陳靜航接任

一篇文看高雄多元振興成效　提振經濟拼觀光

南投消防救溺也有sop

台南南華公園路樹倒塌壓毀民車

雲林3兄弟搶工程　派小弟、熱褲妹1天4次給車撞

國慶煙火將首度在台南舉辦

疫情趨緩　雲林縣再4天「脫口罩」撤「監測站」

更多熱門

相關新聞

國道3彰化段大雨中4車連環撞！駕駛困車內搶救中

國道3彰化段大雨中4車連環撞！駕駛困車內搶救中

彰化地區今天上午下起豪大雨，國道3號南下196.6K彰化路段，上午10時22分發生3大車及1輛自小客車追撞重大車禍，造成車頭及車身毀損嚴重，事故車或占用車道中線及內線車道，目前已知有2人受傷，1人送醫另1人被夾困在車內，還在搶救中，北上車道僅開放路肩通行，確切的車禍肇事原因，仍有待進一步調查。

豪雨炸南台！水利署示警：屏東一級、高雄與台中二級淹水警戒

豪雨炸南台！水利署示警：屏東一級、高雄與台中二級淹水警戒

鋒面影響台南4大水庫入帳1千多萬噸

鋒面影響台南4大水庫入帳1千多萬噸

即／大雷雨夜炸高屏　一張圖看豪雨熱區

即／大雷雨夜炸高屏　一張圖看豪雨熱區

警政署長南下監督　要求捍衛罷免案

警政署長南下監督　要求捍衛罷免案

關鍵字：

豪雨泥巴路貨車草叢警方

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

丈夫常和女助理出國…崔佩儀過17年無性生活！

買1支蛋捲冰淇淋就送5300元！麥當勞現金抵用券來了

櫃姐態度超差　刷卡見「螢幕上數字」臉色大變了

崔佩儀遭爆大吵離婚！19年老公不和家人說話

即／宜蘭男遭殺豬刀猛砍

6/1才解禁！好市多搶先開賣醫用口罩

影帝吳朋奉獨居鐵皮屋30多年突猝死　姪女尖叫聲傳遍整棟樓

失戀暴瘦剩32kg！大二妹「男生陰毛」長到肚臍　醫秒驚：回不去了

博士版李宗瑞「極樂砲房」曝　拍肉片有更邪惡目的

同居才知是恐怖情人　甜美公僕當街慘遭刺死

振興券3000　王浩宇：不爽不要領

霍建華0偽裝現身台北街頭

潘瑋柏揪2天后吃飯　釣出羅志祥！

正妹大胃王吃播「麥克風收到詭異女聲」！低喊：妳不是一個人

騎車被蟒蛇纏脖　16歲男昏迷路上

更多

最夯影音

更多
印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家

印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家
崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面