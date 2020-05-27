陳時中：防疫新生活是為了跟世界當朋友的「超前部署」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心宣佈6月7日可擴大生活解禁，將開放在雙鐵飲食，也可販售自由座。防疫指揮官陳時中重申，解禁後仍要維持防疫新生活，因為這不僅是為了台灣社會安全，「也是為了要開放邊境，跟世界當朋的超前部署。」只要把個人防線做好，未來就算開放，也不會形成災害。

台大公衛學院26日公佈解封指數，只要小於1就算安全，也可以逐漸考慮開放邊境。指揮中心宣布生活解封後，今（27）日也公布振興國旅方案，預計7月1日起補助自由行每房每晚1000元、團客每人每日700元，初步暫定實施4個月。但部分旅行社表示，撐起生意的還是國外旅遊，希望指揮中心能公佈確切時間點。

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對此，陳時中表示，台灣傳播率非常低，也有許多國家希望能相互旅遊，不過，因世界上比台灣安全的地方不多，「我們也不希望國人出去帶病毒回來」，因此暫時仍維持邊境嚴管計畫。

陳時中表示，未來如果開放邊境，除了對方社區安全外，也要考慮病毒入侵後，國人是否有能力抵抗。至於台灣抵抗力強不強，就要看是否做到防疫新生活。他強調，「防疫新生活不是為了現在在台灣維持現在安全情況，而是為了要開放邊境跟世界當朋友做的抄前部署。」只要做得好，未來開放邊境，也不容易造成災害。

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