邀陳時中拚觀光？柯文哲：住在台北就是最好的廣告了

▲王欣儀質詢柯文哲。（圖／翻攝北市議會官網）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲27日赴議會進行追加減預算報告，市議員王欣儀質詢表示，新北市長侯友宜有邀請衛福部長陳時中到新北，北市要不要也邀請陳時中推廣觀光？台北市長柯文哲表示，「其實陳時中部長就住在台北，這就是最好的廣告了」。

王欣儀表示，看不出五億要做怎樣的紓困？振興方案到底是什麼？像是陳時中前幾天到墾丁去，被認為最強業配王，推廣觀光，侯友宜就力邀陳去新北，有這樣的邀請規劃？希望來北市推觀光？柯文哲回應，其實北市策略是以最快速度解封掉，他覺得回歸正常就好，台北金流量12.5兆，不要限制就會相當正常運作。

王欣儀追問，覺得不用邀陳時中到北市協助推觀光？柯文哲說，屏東縣長潘孟安也會來台北，有一個活動，前幾天還打過電話，事實上台北還是盡量正常運作。王欣儀再問一次，柯文哲回稱，不是，他每天都在台北，「其實陳時中部長就住在台北，這就是最好的廣告了」。觀傳局長劉奕霆回應，國旅規劃推出相關優惠方案。

王欣儀詢問，提出5億元是怎麼算出來？詢問各局處，都在狠狠打臉柯文哲，這麼多局處包括觀光、產發、文化、勞動局等，各方回覆都是沒有動支災準金，根本沒有需求，要這五億要紓困什麼？柯仍強調，上半年很多該支出都沒支出。

王欣儀批評，那還要5億幹什麼？提不出計劃、也沒任何規劃，高雄都推出振興嘉年華活動，預估帶來33億經濟效益北市到底要做什麼振興經濟？

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