6/1口罩國軍退場、採定額徵用「每日800萬片」　寄海外限二等親也解除！

▲台灣口罩徵用預計6/1解除，可恢復自由買賣。（圖／記者周宸亘攝）

記者趙于婷／台北報導

因應國內疫情緩和，口罩需求降溫，國內醫療口罩全數徵用階段性任務達成，政府將進行階段性調節產能。經濟部部長沈榮津宣布，6/1起國軍支援口罩生產逐步退場，國內生產醫療口罩改為每日定額徵用800萬片，其餘產能開放內外銷，另外，國人每人每2個月寄送30片口罩予海外二親等親屬限制，也同步解禁。

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沈榮津昨（26）日邀集口罩業者召開「口罩徵用產能調節協調會議」，會中達成共識。6/1起國軍人力支援退場，一般醫療口罩，將由全額徵用改為每日提供800萬片定額徵用，依照廠商過去繳交的口罩量按比例分配額度，其餘努力生產的口罩，開放在國內販售或出口，讓MIT口罩可以卡位國際市場。

口罩開放銷售後，以健保卡購買的14天9片實名制機制，都還是買得到價格數量穩定的口罩。沈榮津強調，即使國內將恢復自由買賣和市場機制，一般醫用口罩及外科手術口罩仍屬《刑法》第 251 條行政院公告生活必需用品，不得有囤積居奇哄抬物價行為；而根據《公平交易法》第15條，業者間也不得有合意或共同調漲口罩價格等聯合行為。

自1月31日全面徵用國產口罩以來，已累計徵用超過13億片口罩，庫存也有2到3億片。沈榮津強調，接下來也規劃由政府和口罩廠攜手成立交易平台聯盟，以台灣「製罩」，防疫有成的好口碑，協助口罩國家隊打國際盃；但若未來國內口罩庫存若低於1億片，則提高每日定額徵用量至1200萬片以補充庫存，以確保有疫情時，有足夠數量口罩可供應國內民眾。