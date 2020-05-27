港版國安法破壞香港自治！　美議員提「制裁法案」盼逼中國收手

▲北京提出「港版國安法」，香港反政府民眾上街抗議。（圖／路透社）

文／中央社華盛頓26日綜合外電報導

美國聯邦參議員今天矢言快速擬定法案制裁破壞香港自治的中國官員，並希望這些措施能讓北京收手。

這項法案將懲罰箝制香港自由的個人。北京上週宣布推動制定「香港版國安法」，禁止在香港進行謀叛等被視為觸法的行為，引發爭議。

與民主黨議員共同主導制裁法案的共和黨籍聯邦參議員杜美（Pat Toomey）表示，中國雖不是民主政體，但其領導階層「絕對屈服於政治壓力」。

「商業利益與金融利益使得這個工具變得可用，我想，這個政府為了不去觸動這類回應，會感受到前所未見的壓力。」

他說：「為了香港人民，希望這會讓北京避免做出最壞行為的可能性提高。」

和杜美聯手提出法案的民主黨籍聯邦參議員范霍倫（Chris Van Hollen）表示，他們兩人希望同僚們對北京「傳遞極為強烈的訊息」。

范霍倫說：「現在這個時間點的重要性更甚以往，所以我們打算快速行動。」

這項法案是跟進去年的一條法律。那條被北京憤怒譴責的法律明定，如果香港不再被視為擁有自治，就會剝奪香港在美國法律下享有的特殊貿易地位。

而現在新提出的法案將為美國金融制裁中國官員和香港警察等個人開路，重要的是，與這些人有往來的銀行也會遭到制裁。（譯者：鄭詩韻／核稿：嚴思祺）