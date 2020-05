影片曝光！　白人警「膝蓋壓制」黑人鼻冒血窒息亡　死前求饒：我不能呼吸了

▲明尼蘇達州白人警察執法過當,用膝蓋壓制導致非裔男子窒息身亡。(圖/翻攝自推特/@QasimRashid)



記者張方瑀/綜合報導

美國明尼蘇達州4名員警懷疑非裔男子使用偽鈔,並在盤查的過程中,直接用膝蓋壓住他的脖子。儘管非裔男子苦苦向警方哀求,表示他已經無法呼吸,警察仍無反應,導致該名男子窒息死亡。這起案件再度點燃美國的種族衝突,民眾批評警察執法過當,而當地市長表示,目前已經將4名員警開除,並說這是一個非常正確的決定。

綜合外媒報導,非裔男子弗洛伊德(George Floyd)25日晚間遭4名白人員警懷疑使用偽鈔,所以要求他下車接受盤查,並當場用膝蓋將他壓制。儘管弗洛伊德不斷哀求告訴警察,他已經無法呼吸,但警察仍繼續用膝蓋押著他的脖子,最後弗洛伊德緊急送醫後,仍在當晚因窒息身亡。

"I can't breathe." A Black man in Minneapolis died after pleading for his life as a white officer knelt on his neck. He was later identified as #GeorgeFloyd . pic.twitter.com/CNE3LhDSo9

警方表示,當時2名員警認為弗洛伊德長得很像偽鈔案的嫌疑犯,因此叫他從車上下來。據警察的說法,弗洛伊德一開始就做出了「身體反抗」的舉動,所以警察立刻將他戴上手銬並壓制在地。從監視器畫面看到,警察用膝蓋壓著弗洛伊德的脖子,而他也不斷大喊,「拜託你,我真的喘不過氣來了。」

影片中也看不出絲毫拒捕的畫面,警察也沒有搜到任何犯罪證據。根據目擊者表示,當弗洛伊德漸漸安靜下來、毫無動靜後,旁邊的人紛紛要求警察放開他,隨後弗洛伊德鼻子也開始流血,緊急送醫後仍因窒息身亡。

BREAKING: 4 Minneapolis police officers have been fired in the aftermath of George Floyd's death.



Floyd was unarmed & handcuffed. He died after an officer knelt on his neck for up to 10 minutes until he laid motionless on the ground.#BlackLivesMatter pic.twitter.com/pEbGA6167h