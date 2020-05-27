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影片曝光！　白人警「膝蓋壓制」黑人鼻冒血窒息亡　死前求饒：我不能呼吸了

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▲▼明尼蘇達州白人警察執法過當，用膝蓋壓制導致黑人男子窒息身亡。（圖／翻攝自推特／@QasimRashid）

▲明尼蘇達州白人警察執法過當，用膝蓋壓制導致非裔男子窒息身亡。（圖／翻攝自推特／@QasimRashid）

記者張方瑀／綜合報導

美國明尼蘇達州4名員警懷疑非裔男子使用偽鈔，並在盤查的過程中，直接用膝蓋壓住他的脖子。儘管非裔男子苦苦向警方哀求，表示他已經無法呼吸，警察仍無反應，導致該名男子窒息死亡。這起案件再度點燃美國的種族衝突，民眾批評警察執法過當，而當地市長表示，目前已經將4名員警開除，並說這是一個非常正確的決定。

綜合外媒報導，非裔男子弗洛伊德（George Floyd）25日晚間遭4名白人員警懷疑使用偽鈔，所以要求他下車接受盤查，並當場用膝蓋將他壓制。儘管弗洛伊德不斷哀求告訴警察，他已經無法呼吸，但警察仍繼續用膝蓋押著他的脖子，最後弗洛伊德緊急送醫後，仍在當晚因窒息身亡。

警方表示，當時2名員警認為弗洛伊德長得很像偽鈔案的嫌疑犯，因此叫他從車上下來。據警察的說法，弗洛伊德一開始就做出了「身體反抗」的舉動，所以警察立刻將他戴上手銬並壓制在地。從監視器畫面看到，警察用膝蓋壓著弗洛伊德的脖子，而他也不斷大喊，「拜託你，我真的喘不過氣來了。」

影片中也看不出絲毫拒捕的畫面，警察也沒有搜到任何犯罪證據。根據目擊者表示，當弗洛伊德漸漸安靜下來、毫無動靜後，旁邊的人紛紛要求警察放開他，隨後弗洛伊德鼻子也開始流血，緊急送醫後仍因窒息身亡。

明尼亞波里斯市（Minneapolis）市長佛雷表示，目前這4名警察已經被開除，「這是正確的決定，我相信我所看到的，而我所看到的每個層面都是錯誤的，在美國身為一名黑人不應該被判死刑，這件事也提醒我們，還有很長一段路要走。」

明尼亞波里斯警察聯合會也發出聲明，表示目前警方正在配合FBI調查，「但現在還不是立刻對警察進行譴責和審判的時候，在員警完成供詞之後，會仔細審查員警的行為和訓練程序。」

▲▼明尼蘇達州民眾上街抗議白人警察執法過當。（圖／達志影像／美聯社）

▲明尼蘇達州民眾上街抗議白人警察執法過當。（圖／達志影像／美聯社）

美國公民自由聯盟警務政策顧問費爾南德斯（Paige Fernandez）表示，「即使在明尼阿波里斯這樣嚴格禁止掐喉的地方，黑人也會因為輕微的違法行為而成為警察的目標，這是完全不合理且一直存在的暴力，毫無疑問，弗洛伊德今天應該還活著，負責的官員也必須承擔責任。」

明尼蘇達州州長沃茨（Tim Walz）在推特上表示，「這段令人不安的影片缺乏人性、令人作嘔，我們必須得到答案並尋求正義。」明尼蘇達州聖保羅市市長卡特（Melvin Carter）也說，這是他見過最噁心、最令人心碎的畫面，這些警察必須負起全部的責任。

這已經不是第一起非裔人士因執法過當死亡的案例，2014年7月17日，非裔男子賈奈爾（Eric Garner）涉嫌非法販賣私菸，遭警方查獲後因為拒捕，被紐約警察潘塔里奧（Daniel Pantaleo）勒脖制服，過於肥胖又患有氣喘的他當時被壓制在地，連續說了11次「我不能呼吸」，隨即因缺氧引發心臟病，送醫後宣告不治。

▲▼美國黑人男子加納（Eric Garner）被警察逮捕、掐喉，送醫時死亡。許多非裔族群上街替死者尋求正義。（圖／路透）

▲非裔族群上街替死者尋求正義。（圖／路透）

當時黑人民權運動夏普頓（Al Sharpton）與賈奈爾遺孀及6名小孩號召，有超過2500人登上史塔登島高喊「舉手，別開槍！」（Hands up, don't shoot）的口號，並要求逮捕潘塔里奧。最後潘塔里奧在2019年8月遭到開除，在這起案件中沒有任何警察遭到刑事起訴。

►白人父子槍殺非裔74天才被捕　百人批檢察官拖案...小鎮示威籲撤職
►黑人賣私菸遭掐喉…喊11次「不能呼吸」死亡　警5年後可能革職
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►►防疫期間也要一樣美麗！

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