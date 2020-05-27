川普就是不戴！窗戶曝梅蘭妮亞「機上戴口罩」防疫…面對鏡頭一定摘

▲ 川普和梅蘭妮亞面對群眾時都未戴口罩。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）重創全球，口罩儼然成為保命工具。美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）25日與總統川普（Donald Trump）一同飛往馬里蘭州巴爾的摩，出席陣亡將士紀念日（Memorial Day）儀式，被拍到在難以保持社交距離的直升機上戴著口罩，但下機後便拿下。

梅蘭妮亞過去就曾依據美國疾病管制與預防中心（CDC）指導方針呼籲，在無法保持社交距離的場合戴上口罩，也在推特上傳親自示範的照片，但從未以戴著口罩的模樣出現在公眾面前。

她25日和川普從白宮南草坪搭乘海軍陸戰隊一號直升機（Marine One），前往巴爾的摩，紀念陣亡將士紀念日的犧牲者。攝影機隔著直升機窗戶捕捉到，她在機上戴著口罩，和她的白色大衣互相搭配，但當天前往阿靈頓國家公墓的無名塚獻上花圈、從白宮走到直升機旁、前往馬里蘭州麥克亨利堡出席活動時，臉上都不見口罩。

▲ 透過窗戶可見，梅蘭妮亞戴著口罩。（圖／路透）

除了梅蘭妮亞以外，川普當天也未戴口罩，和民主黨準總統候選人拜登（Joe Biden）、他的妻子吉兒（Jill Biden）形成強烈對比。拜登夫婦前往德拉瓦州一座老兵公園獻花，二人都配戴口罩。川普還在推特上轉推一則嘲笑拜登戴著黑色墨鏡和黑色口罩的推文。

事實上，梅蘭妮亞並非唯一在海軍陸戰隊一號上戴口罩，並在下機前摘下的人。白宮高級顧問庫許納（Jared Kushner）和新聞秘書麥肯內妮（Kayleigh McEnany）本月稍早陪同川普視察工廠時也是如此。海軍陸戰隊一號可容納14名乘客，座位擁擠，幾乎不可能遵守社交距離。

川普一向不願在公共場合戴口罩，可能是他為推動重啟國家的一環。據稱川普認為，戴口罩會傳達錯誤訊息。相較之下，梅蘭妮亞在抗疫上態度較為強硬，很早便下令員工在家工作，並要求她在官邸和白宮東廂的員工戴口罩。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

★★★好康來了！過期票券換東森幣★★★



舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】