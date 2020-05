華春瑩推特反問「美國有多少國安法」　開嗆：為什麼中國就不能有？

▲大陸外交部發言人華春瑩。(圖/達志影像/美聯社)

記者蔡儀潔/綜合報導

《港版國安法》的推動備受爭議,美國白宮高層26日指出,總統川普對這樣的行為感到「不高興」。大陸外交部發言人華春瑩則在推特PO文反問,「為什麼中國就不能在自己領土,制定一個阻止『港獨』活動和其他激進分裂分子的國安法?」

華春瑩在推特上指出,「美國有多少關於國家安全的法律?如果美國能以「國家安全」的名義對幾乎所有事情立法,為什麼中國就不能在自己領土上,制定阻止『港獨』活動和其他激進分裂分子的國安法?」她還指出,美國官員基於錯誤認知,對中國進行太多的錯誤指責,他們最好在講話前仔細研究一下。

▼ 華春瑩推特發文 。(圖/翻攝自推特)

另外,《彭博社》引述2名消息人士說法,川普政府目前正在考慮如何對中國進行制裁,選項都在檯面上,但還沒有做出任何結論和決定,不論是以什麼手段祭出制裁,或哪些該做而哪些保留。消息人士因為當前討論仍在進行中,所以不願公開透露姓名身分。

川普政府思考的制裁選項中,除了因國際金融中心地位的消失,而取消對港特別待遇,也可能會出手凍結中國官員及企業在美資產,並禁止中國共產黨官員訪美等。

川普於26日接受媒體訪問,當被問到可能採取何種制裁時,他表示白宮已經在著手進行,而他很快會向大家宣佈,估計最早是美東時間27日晚間,或28日上午「這是你在下個…這個禮拜結束前就會聽到的事情,會很有威力,我想。」

How many laws on national security does the #US have? If the US can have legislation on almost everything in the name of #NationalSecurity, why can't China have one to prevent "#HongKong independence" activities and other radical separatists in part of her territory?