華春瑩推特反問「美國有多少國安法」　開嗆：為什麼中國就不能有？

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

《港版國安法》的推動備受爭議，美國白宮高層26日指出，總統川普對這樣的行為感到「不高興」。大陸外交部發言人華春瑩則在推特PO文反問，「為什麼中國就不能在自己領土，制定一個阻止『港獨』活動和其他激進分裂分子的國安法？」

華春瑩在推特上指出，「美國有多少關於國家安全的法律？如果美國能以「國家安全」的名義對幾乎所有事情立法，為什麼中國就不能在自己領土上，制定阻止『港獨』活動和其他激進分裂分子的國安法？」她還指出，美國官員基於錯誤認知，對中國進行太多的錯誤指責，他們最好在講話前仔細研究一下。

▼ 華春瑩推特發文 。（圖／翻攝自推特）

另外，《彭博社》引述2名消息人士說法，川普政府目前正在考慮如何對中國進行制裁，選項都在檯面上，但還沒有做出任何結論和決定，不論是以什麼手段祭出制裁，或哪些該做而哪些保留。消息人士因為當前討論仍在進行中，所以不願公開透露姓名身分。

川普政府思考的制裁選項中，除了因國際金融中心地位的消失，而取消對港特別待遇，也可能會出手凍結中國官員及企業在美資產，並禁止中國共產黨官員訪美等。

川普於26日接受媒體訪問，當被問到可能採取何種制裁時，他表示白宮已經在著手進行，而他很快會向大家宣佈，估計最早是美東時間27日晚間，或28日上午「這是你在下個…這個禮拜結束前就會聽到的事情，會很有威力，我想。」